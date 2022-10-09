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Канада відновила українську тренувальну місію у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

Канада відновила тренування українських новобранців у Великій Британії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у фейсбуці.

Як нагадали у Генштабі, 12 серпня загін військовослужбовців Збройних сил Канади (CAF), переважно зі складу 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії, що базується в Едмонтоні, прибув до Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії для відновлення підготовки Сил оборони України в межах навчальної операції UNIFIER-UK.

30 червня Міністерство оборони Великої Британії звернулося з проханням про міжнародну підтримку у своїй широкомасштабній ініціативі щодо навчання новобранців Сил оборони України у Сполученому Королівстві.

У відповідь Канада направила значний загін кваліфікованих військовослужбовців на підтримку цього починання. Разом із союзниками у Сполученому Королівстві солдати Збройних сил Канади проводять цілеспрямовану підготовку українських новобранців щодо індивідуальних і колективних військових навичок.

Канада відновила українську тренувальну місію у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ 01

Канада відновила українську тренувальну місію у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ 02

Канада відновила українську тренувальну місію у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ 03

Канада відновила українську тренувальну місію у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ 04

Канада відновила українську тренувальну місію у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ 05

"Для нас неймовірна честь відновити навчання Сил оборони України. Наші тренувальні групи складаються з висококваліфікованих, мотивованих і професійних військовослужбовців, які віддані цій місії. Ми забезпечуємо життєво важливу підготовку, яка служить для зміцнення можливостей, сили та боєготовності вже перевірених і сповнених рішучості Сил оборони України", — сказав прапорщик Корі Озеркевич, сержант-майор навчальної операції UNIFIER-UK.

За словами капрала Джастіна Коула, солдата 3-го батальйону Канадської легкої піхоти принцеси Патриції Збройних сил Канади (3 PPCLI), українська місія є і просвітницькою.

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"Це чудовий досвід, який справді дає змогу зрозуміти всю серйозність ситуації в Україні, - сказав він. - Новобранці постійно хочуть вчитися та вдосконалювати навички, яким ми їх навчаємо. Дні довгі, але корисні, і я пишаюся тим, що беру участь у цій місії".

Капрал Олександр Кемпбелл, солдат піхоти також із 3-го батальйону Канадської легкої піхоти принцеси Патриції Збройних Сил Канади, розповів про те, наскільки корисною є робота з українцями.

"Ми працюємо з українськими новобранцями, щоб досягти найкращих результатів за короткий час, який у нас є", — сказав він. "Це позитивний досвід навчання, і я постійно в захваті від того, як швидко вони вчаться і як постійно повторюють вправи, щоб запам’ятати".

Хоча навчання новобранців може бути складним завданням, усі інструктори погоджуються в одному: слухачі неймовірно мотивовані вчитися у канадців. Їхній ентузіазм щодо практичних знань, які вони отримали, щоб допомогти їм захистити свою країну, визначний, а їхня рішучість досягти успіху в цьому конфлікті надихає.

Канада відновила українську тренувальну місію у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ 06

Канада відновила українську тренувальну місію у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ 07

Канада відновила українську тренувальну місію у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ 08

Канада відновила українську тренувальну місію у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ 09

Канада відновила українську тренувальну місію у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ 10

Канада відновила українську тренувальну місію у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ 11

Канада відновила українську тренувальну місію у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ 12

Канада відновила українську тренувальну місію у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ 13

Канада відновила українську тренувальну місію у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ 14

Канада відновила українську тренувальну місію у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ 15

Канада відновила українську тренувальну місію у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ 16

Автор: 

Велика Британія (5581) Генштаб ЗС (6574) Канада (2191) військові навчання (2775)


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очень хорошо! Только Украине нужно намного больше людей тренировать в странах НАТО! не по 10к, а по 100к надо тренировать в каждой стране НАТО, то бишь, как будто создавать из Украинцев - Армии этих стран. Тогда в войне будут представлены армии всех стран НАТО. И Украина защитит НАТО и демилитаризирует Россию и она обанкротится и развалиться всеми федерациями на отдельные страны и куски захваченные чужие вернутся собственникам, Германии - Кененгсберг, Финляндии - Карелию, Японии - Курилы, Грузии - Карабах, Молдове - Приднестровье, и т.д. Россия вернется к территориям Московского Княжества!
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09.10.2022 11:25 Відповісти
Грузии - Карабах
*******
Грузії - Самачабло і Абхазія. А Карабах уже й так повернувся до Азербайджану.
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09.10.2022 12:12 Відповісти
спс за исправление.
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09.10.2022 13:57 Відповісти
 
 