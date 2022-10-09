Канада відновила українську тренувальну місію у Великій Британії, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

Канада відновила тренування українських новобранців у Великій Британії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у фейсбуці.

Як нагадали у Генштабі, 12 серпня загін військовослужбовців Збройних сил Канади (CAF), переважно зі складу 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії, що базується в Едмонтоні, прибув до Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії для відновлення підготовки Сил оборони України в межах навчальної операції UNIFIER-UK.

30 червня Міністерство оборони Великої Британії звернулося з проханням про міжнародну підтримку у своїй широкомасштабній ініціативі щодо навчання новобранців Сил оборони України у Сполученому Королівстві.

У відповідь Канада направила значний загін кваліфікованих військовослужбовців на підтримку цього починання. Разом із союзниками у Сполученому Королівстві солдати Збройних сил Канади проводять цілеспрямовану підготовку українських новобранців щодо індивідуальних і колективних військових навичок.



















"Для нас неймовірна честь відновити навчання Сил оборони України. Наші тренувальні групи складаються з висококваліфікованих, мотивованих і професійних військовослужбовців, які віддані цій місії. Ми забезпечуємо життєво важливу підготовку, яка служить для зміцнення можливостей, сили та боєготовності вже перевірених і сповнених рішучості Сил оборони України", — сказав прапорщик Корі Озеркевич, сержант-майор навчальної операції UNIFIER-UK.

За словами капрала Джастіна Коула, солдата 3-го батальйону Канадської легкої піхоти принцеси Патриції Збройних сил Канади (3 PPCLI), українська місія є і просвітницькою.

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"Це чудовий досвід, який справді дає змогу зрозуміти всю серйозність ситуації в Україні, - сказав він. - Новобранці постійно хочуть вчитися та вдосконалювати навички, яким ми їх навчаємо. Дні довгі, але корисні, і я пишаюся тим, що беру участь у цій місії".

Капрал Олександр Кемпбелл, солдат піхоти також із 3-го батальйону Канадської легкої піхоти принцеси Патриції Збройних Сил Канади, розповів про те, наскільки корисною є робота з українцями.

"Ми працюємо з українськими новобранцями, щоб досягти найкращих результатів за короткий час, який у нас є", — сказав він. "Це позитивний досвід навчання, і я постійно в захваті від того, як швидко вони вчаться і як постійно повторюють вправи, щоб запам’ятати".

Хоча навчання новобранців може бути складним завданням, усі інструктори погоджуються в одному: слухачі неймовірно мотивовані вчитися у канадців. Їхній ентузіазм щодо практичних знань, які вони отримали, щоб допомогти їм захистити свою країну, визначний, а їхня рішучість досягти успіху в цьому конфлікті надихає.









































