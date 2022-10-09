Рашисти зранку гатять по прикордонню Сумщини. Пошкоджено приватні будинки та інфраструктурні об’єкти, - Живицький. ФОТОрепортаж

З 7 ранку 9 жовтня окупанти гатять по прикордонню Сумщини. Вже зафіксовано понад 50 приходів

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч у нас минула тихо, а на ранок орки сказилися. Обстріли прикордоння почалися о 7 ранку, вже зафіксовано понад 50 приходів", - зазначає він.

За словами Живицького, обстріляні:

Шалигинська громада. Обстріл із РСЗВ, 30 приходів о 7 ранку.

Ворожбянська громада. О 7:35 росіяни відкрили вогонь із САУ (152мм), 21 удар.

"Пошкоджені приватні будинки та інфраструктурні об'єкти. Деталі уточнюються, постраждалих серед людей, попередньо, немає", - додає Живицький.

Також повідомляється, що у Великописарівській громаді після 9 ранку працював російський міномет.

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