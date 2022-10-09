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Рашисти зранку гатять по прикордонню Сумщини. Пошкоджено приватні будинки та інфраструктурні об’єкти, - Живицький. ФОТОрепортаж

З 7 ранку 9 жовтня окупанти гатять по прикордонню Сумщини. Вже зафіксовано понад 50 приходів

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч у нас минула тихо, а на ранок орки сказилися. Обстріли прикордоння почалися о 7 ранку, вже зафіксовано понад 50 приходів", - зазначає він.

За словами Живицького, обстріляні: 

Рашисти зранку гатять по прикордонню Сумщини. Пошкоджено приватні будинки та інфраструктурні об’єкти, - Живицький 01Шалигинська громада. Обстріл із РСЗВ, 30 приходів о 7 ранку.

Рашисти зранку гатять по прикордонню Сумщини. Пошкоджено приватні будинки та інфраструктурні об’єкти, - Живицький 01Ворожбянська громада. О 7:35 росіяни відкрили вогонь із САУ (152мм), 21 удар.

"Пошкоджені приватні будинки та інфраструктурні об'єкти. Деталі уточнюються, постраждалих серед людей, попередньо, немає", - додає Живицький.

Також повідомляється, що у Великописарівській громаді після 9 ранку працював російський міномет.

Читайте також: Протягом 8 жовтня по Сумщині випустили 55 ракет і снарядів, 1 людина зазнала поранення, - ОВА. ФОТОрепортаж

Рашисти зранку гатять по прикордонню Сумщини. Пошкоджено приватні будинки та інфраструктурні об’єкти, - Живицький 03
Рашисти зранку гатять по прикордонню Сумщини. Пошкоджено приватні будинки та інфраструктурні об’єкти, - Живицький 04
Рашисти зранку гатять по прикордонню Сумщини. Пошкоджено приватні будинки та інфраструктурні об’єкти, - Живицький 05
Рашисти зранку гатять по прикордонню Сумщини. Пошкоджено приватні будинки та інфраструктурні об’єкти, - Живицький 06
Рашисти зранку гатять по прикордонню Сумщини. Пошкоджено приватні будинки та інфраструктурні об’єкти, - Живицький 07
Рашисти зранку гатять по прикордонню Сумщини. Пошкоджено приватні будинки та інфраструктурні об’єкти, - Живицький 08
Рашисти зранку гатять по прикордонню Сумщини. Пошкоджено приватні будинки та інфраструктурні об’єкти, - Живицький 09

Автор: 

армія рф (17373) обстріл (28472) Сумська область (3678) Живицький Дмитро (466)


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Коли вже їм туда віддадуть?((
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09.10.2022 11:02 Відповісти
Миллионы людей этот вопрос задают !!!
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09.10.2022 12:29 Відповісти
А у відповідь вдовбати???? Що??? Ніззя, бо прітя нападе???? То вже ж напав, чого боїтеся зкеровники обісрані???? КОМАНДУ, сестра, КОМАНДУ (класика жанру як по Дюма)! Лише адекватна відповідь для розумінню...
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09.10.2022 13:19 Відповісти
 
 