Упродовж доби росіяни атакували Донеччину ракетами і "Точкою-У", завдано 21 удар по житлових районах та інфраструктурі. ФОТОрепортаж
Окупанти атакували Донеччину ракетами і "Точкою-У", поліцейські збирають докази воєнної агресії РФ.
Про це повідомляє в телеграмі Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
"Упродовж доби ворог завдав 21 удар по житлових районах та інфраструктурі. Загинули цивільні мешканці, є травмовані.
Окупаційні війська обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, Сіверськ, Курахове, Красногорівка, смт Велика Новосілка, села Диліївка, Комар, Карлівка, Опитне, Соловйове.
Знищено та пошкоджено 28 цивільних об‘єктів – 19 житлових будинків, з них 5 багатоквартирних, магазини, гаражі, цивільні авто", - йдеться в повідомленні.
Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
За допомогою поліції евакуйовано ще 177 людей, з початку обов’язкової евакуації понад 22 400 осіб, серед них 3580 – діти, 1147 – люди з інвалідністю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль