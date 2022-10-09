Упродовж доби росіяни атакували Донеччину ракетами і "Точкою-У", завдано 21 удар по житлових районах та інфраструктурі. ФОТОрепортаж

Окупанти атакували Донеччину ракетами і "Точкою-У", поліцейські збирають докази воєнної агресії РФ.

Про це повідомляє в телеграмі Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж доби ворог завдав 21 удар по житлових районах та інфраструктурі. Загинули цивільні мешканці, є травмовані.

Окупаційні війська обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, Сіверськ, Курахове, Красногорівка, смт Велика Новосілка, села Диліївка, Комар, Карлівка, Опитне, Соловйове.

Знищено та пошкоджено 28 цивільних об‘єктів – 19 житлових будинків, з них 5 багатоквартирних, магазини, гаражі, цивільні авто", - йдеться в повідомленні.



Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 177 людей, з початку обов’язкової евакуації понад 22 400 осіб, серед них 3580 – діти, 1147 – люди з інвалідністю.

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