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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Упродовж доби росіяни атакували Донеччину ракетами і "Точкою-У", завдано 21 удар по житлових районах та інфраструктурі. ФОТОрепортаж

Окупанти атакували Донеччину ракетами і "Точкою-У", поліцейські збирають докази воєнної агресії РФ.

Про це повідомляє в телеграмі Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж доби ворог завдав 21 удар по житлових районах та інфраструктурі. Загинули цивільні мешканці, є травмовані.

Окупаційні війська обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, Сіверськ, Курахове, Красногорівка, смт Велика Новосілка, села Диліївка, Комар, Карлівка, Опитне, Соловйове.

Знищено та пошкоджено 28 цивільних об‘єктів – 19 житлових будинків, з них 5 багатоквартирних, магазини, гаражі, цивільні авто", - йдеться в повідомленні.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 177 людей, з початку обов’язкової евакуації понад 22 400 осіб, серед них 3580 – діти, 1147 – люди з інвалідністю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині: пошкоджені 6 багатоповерхівок, є поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж доби росіяни атакували Донеччину ракетами і Точкою-У, завдано 21 удар по житлових районах та інфраструктурі 01

Упродовж доби росіяни атакували Донеччину ракетами і Точкою-У, завдано 21 удар по житлових районах та інфраструктурі 02

Упродовж доби росіяни атакували Донеччину ракетами і Точкою-У, завдано 21 удар по житлових районах та інфраструктурі 03

Упродовж доби росіяни атакували Донеччину ракетами і Точкою-У, завдано 21 удар по житлових районах та інфраструктурі 04

Упродовж доби росіяни атакували Донеччину ракетами і Точкою-У, завдано 21 удар по житлових районах та інфраструктурі 05

Упродовж доби росіяни атакували Донеччину ракетами і Точкою-У, завдано 21 удар по житлових районах та інфраструктурі 06

Упродовж доби росіяни атакували Донеччину ракетами і Точкою-У, завдано 21 удар по житлових районах та інфраструктурі 07

Упродовж доби росіяни атакували Донеччину ракетами і Точкою-У, завдано 21 удар по житлових районах та інфраструктурі 08

Упродовж доби росіяни атакували Донеччину ракетами і Точкою-У, завдано 21 удар по житлових районах та інфраструктурі 09

Автор: 

обстріл (28472) Нацполіція (15168) Донецька область (8459)


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Підари! Що ж тут скажеш?!
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09.10.2022 11:24 Відповісти
От підараси.
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09.10.2022 11:26 Відповісти
Заєте,що це жах.Але подивіться який срач був і до бомбардування.
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09.10.2022 11:33 Відповісти
 
 