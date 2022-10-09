Ще 13 суден із понад 230 тис. тонн агропродукції вирушили з українських портів, - Мінінфраструктури. ФОТО
9 жовтня з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" вийшли 13 суден із 230,7 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства інфраструктури.
Як зазначається, серед них балкери ARGONAUT, на борту якого 71 тис. тонн пшениці для Індонезії, ALI A (7 тис. тонн пшениці для Лівану) та MEHMET BEY (8 тис. тонн сої для Єгипту).
З початку роботи "зернового коридору" 305 суден експортували 6,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
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Alex Sav #513490
показати весь коментар09.10.2022 11:44 Відповісти Мені подобається 1
Doc Ua
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Василий Казимко
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Василь Українець
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