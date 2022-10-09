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Ще 13 суден із понад 230 тис. тонн агропродукції вирушили з українських портів, - Мінінфраструктури. ФОТО

9 жовтня з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" вийшли 13 суден із 230,7 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства інфраструктури.

Як зазначається, серед них балкери ARGONAUT, на борту якого 71 тис. тонн пшениці для Індонезії, ALI A (7 тис. тонн пшениці для Лівану) та MEHMET BEY (8 тис. тонн сої для Єгипту).

З початку роботи "зернового коридору" 305 суден експортували 6,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Ще 13 суден із понад 230 тис. тонн агропродукції вирушили з українських портів, - Мінінфраструктури 01
Ще 13 суден із понад 230 тис. тонн агропродукції вирушили з українських портів, - Мінінфраструктури 02

Читайте: 7 суден із 172,6 тис. тонн агропродукції вирушили з портів Великої Одеси до країн Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО

Автор: 

зерно (3119) порт (2043) експорт (4476) зернові (1236) Мінінфраструктури (2060)


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зерно продають.. касаби наших людей вбивають.. оон-наскізь прогнивша кантора-мовчить.. що робиться в цьому світі? чи я вже зовсім нічого не розумію..
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09.10.2022 11:44 Відповісти
На звільнених територіях людям їсти нічого!!! Кого наша влада годує?!...
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09.10.2022 11:51 Відповісти
Думаю,що зелена шобла не думає,а чим годувати свій люд Адже долари не їдять. Потрібно створити в Польщі НАШІ ЗАПАСИ КРУП ,БОРОШНА, МАКАРОНІВ, ,бо будемо потів платити набагато більше чим зараз продаємо. І не потрібно вірити цим нашим брехунам--що в нас є запаси.
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09.10.2022 13:24 Відповісти
КМ гуманітарку надав эфіопії яка утрималась в оон при голосуванны резолюції по рсосіїї нашій владі більше нема на що тратити гроші українців.
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09.10.2022 13:51 Відповісти
 
 