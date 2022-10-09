Вода з колонки, їжа з багаття й пачка макаронів за ціною золота: як живе Лиман після визволення. ФОТОрепортаж

У визволеному від російської окупації Лимані на Донеччині зруйнована інфраструктура, з двадцяти тисяч мешканців лишилися кілька тисяч. Люди виживають завдяки допомозі волонтерів та з жахом чекають на настання зими.

В місті побували журналісти незалежного медіапроєкту "Вот Так", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони розповіли, що на під’їзді до міста стоять десятки спалених цивільних авто, на яких росіяни намагалися втекти з Лиману. У канавах при дорозі лежать трупи росіян.

Кілька тисяч мешканців, що залишилися в місті, виживають завдяки допомозі волонтерів. "Кожна пачка макаронів і таблетка аспірину, привезена волонтерами, тут на вагу золота - інфраструктури в місті не залишилося", - йдеться в матеріалі.

"Воду беремо в колонці, розбиті вікна якось затягнули парниковою плівкою, з жахом чекаємо на зиму", - розповідає пенсіонерка Валентина Чибис. Воду для чаю вона гріє на вуличному багатті.

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Один з місцевих мешканців на ім’я Андрій розповів, що окупанти затримали його через те, що в нього вдома на стіні висів прапор України. За його словами, він "ледь відмазався", а після повернення додому чотири місяці ховав прапор на горищі.

"Тепер прапор знову на стіні", - каже Андрій.











