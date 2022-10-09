Вода з колонки, їжа з багаття й пачка макаронів за ціною золота: як живе Лиман після визволення. ФОТОрепортаж
У визволеному від російської окупації Лимані на Донеччині зруйнована інфраструктура, з двадцяти тисяч мешканців лишилися кілька тисяч. Люди виживають завдяки допомозі волонтерів та з жахом чекають на настання зими.
В місті побували журналісти незалежного медіапроєкту "Вот Так", повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони розповіли, що на під’їзді до міста стоять десятки спалених цивільних авто, на яких росіяни намагалися втекти з Лиману. У канавах при дорозі лежать трупи росіян.
Кілька тисяч мешканців, що залишилися в місті, виживають завдяки допомозі волонтерів. "Кожна пачка макаронів і таблетка аспірину, привезена волонтерами, тут на вагу золота - інфраструктури в місті не залишилося", - йдеться в матеріалі.
"Воду беремо в колонці, розбиті вікна якось затягнули парниковою плівкою, з жахом чекаємо на зиму", - розповідає пенсіонерка Валентина Чибис. Воду для чаю вона гріє на вуличному багатті.
Один з місцевих мешканців на ім’я Андрій розповів, що окупанти затримали його через те, що в нього вдома на стіні висів прапор України. За його словами, він "ледь відмазався", а після повернення додому чотири місяці ховав прапор на горищі.
"Тепер прапор знову на стіні", - каже Андрій.
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Кацапов мы победим.но что делать с глупым народом??????
"На кого вы работаете..."-телевизор с вас так и прёт.мозги отдыхают.
Наш народ не далеко ушёл от кацапов-власть любую лапшу навевает им,и будут верить и звалить власть.Но самому разобраться-нет.нет... Потому и уезжают люди со страны,что с таким поголовьем-ничего хорошего не будет.Жаль ребят,что умирают за тупой народ.
Фото: пресс-служба Воздушных сил ВСУ
Почему произошел скандал между Вооруженными силами и Госбюро расследований, что такое клистроны и зачем покупать их в России во время войны
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) пришли к военным ракетчикам с обысками и изъяли семь клистронов - приборов, без которых не могут работать радары. Воздушные силы ВСУ обвинили ГБР в подрыве обороноспособности страны и потребовали вернуть изъятое оборудование. Минобороны опасается, что после обысков могла произойти утечка секретной информации.
Почему произошел скандал между ВСУ и ГБР, что такое клистроны и зачем покупать их в России - разбор LIGA.net.
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Следователи ГБР 1 июля провели обыски в 96-й зенитной ракетной бригаде (часть А2860, Киевская область). При этом они изъяли семь клистронов, это сверхвысокочастнотные приборы в системах управления зенитных ракет С-300. Разрешение на обыск дал Хмельницкий районный суд. Аналогичные обыски прошли еще в двух частях в Одесской и Херсонской области.
Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что следователи расследуют "существенные нарушения в закупках клистронов". Но в постановлении суда нет ни слова об их изъятии, а только об "осмотре воинских частей и подчиненных им зенитных ракетных дивизионов".
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. По данным журналиста Юрия Бутусова, ГБР в ракетных бригадах искало компромат на Порошенко и его команду по закупкам в оборонной сфере. Клистроны для С-300 можно приобрести только в России, и это старая проблема. В 2014-м году бывший директор полтавского завода "Знамя" Юрий Солошенко был задержан в Москве при попытке нелегально закупить именно клистроны к С-300.
"Клистрон - это элемент, без которого система противо-воздушной обороны не будет работать. Это основа, вычислительные возможности ПВО. Но в Украине они не производятся. Есть только предприятия, которые могут их восстанавливать", - рассказал LIGA.net военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков.
Единственным поставщиком клистронов может быть Россия, с высокой вероятностью - по контрабандным каналам, говорит он: "В России это концерн Алмаз Антей. Они уже перешли на новые системы С-400. Но у россиян есть и системы предыдущего поколения. И запасные части к ним. Плюс есть списанные системы, в которых есть клистроны. В любом случае, Россия - единственный источник. Никуда от этого не денешься".
Белесков говорит, что закупка военной техники или лопастей, запчастей для вертолетов через третьи компании в стране-агрессоре - не новая тема: выживали как могли в условиях войны. "Практика есть... Мы никуда от этого не денемся, пока не заменим всю свою старую систему ПВО. То, что их закупали в России даже в условиях войны - это не новость. Больше негде", - считает он.
СПРАВКА. Клистрон - это такая высокочастотная лампа, объясняет завкафедрой информационных технологий и моделирования КЭИ КНЭУ Игорь Шелевицкий. Она может генерировать и усиливать электромагнитные колебания с частотой в гигагерцы и высокой мощностью. Это тонкое и сложное вакуумное устройство, которое требует надлежащего обращения, чтобы оно оставалось рабочим и надежным.
"Я не понимаю, зачем изымать клистрон из боевого комплекса. Чтобы сверить серийный номер и сообщить России? Чтобы их контрразведка установила каналы, по которым прибор получили в Украине? Зачем забирать клистроны с собой? Какие условия транспортировки и хранения, что именно с ними делали и в каком состоянии вернули? Как это повлияло на характеристики и надежность прибора? Я уточню, что без клистрона радар мертв. Просто груда металла. И ракеты не полетят", - написал Шелевицкий у себя в Facebook.
В погоне за делами Порошенко ГБР могло поставить под угрозу обороноспособность страны.
"Складывается впечатление, что это чья-то спланированная акция", - заявили в командовании Воздушных сил ВСУ после обысков и изъятия клистронов. - Особенно это странно в условиях, когда Россия на границе с Украиной враг разворачивает огромные группировки войск в рамках масштабных военных учений Кавказ-2020, где неприкрыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину
Жаль,что лучшие люди Украины-гибнут,ради такого вот....такое живёт.
За того кто суповые наборчики раздавал и скамеечки в парках ставил.
цим бабулькам вже все одно, їм або щось поїсти, і не варто їх засуджувати, бо самі доживете до того часу коли буже вже не мажорська, а реально "какая разніца"
але були й такі
Один з місцевих мешканців на ім'я Андрій розповіли, що окупанти затримали його через те, що в нього вдома на стіні висів прапор України. За його словами, він "ледь відмазався" Джерело:
*****,тысячи тонн со всех стран мира заходят,а до людей только макароны дошли ,по 1 Макаронине на человека.
Голосуйте за ЖОПЗ!Корупция не обнаружена.
Какое ВСУ? Там ЖОПэЗисты по своим всё распределяют.
Є нюанс
Порошенко уже успел насрать в штаны...
Джерело:
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Призначеному презедентом голові штабу з гуманітарки Єрмаку пофігу на все і всіх.
В нього міжнародні турне, піар-акції та реклама самого себе в соцмережах.
Президент Володимир Зеленський створив Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, який допомагатиме громадянам у подоланні складних життєвих обставин у зв'язку зі збройною агресією Росії.
Головою Координаційного штабу визначено керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
співвітчизників .
Київ замість призивать путлєра і голо совати за опезеже, дав ******** кацапам. Тому Київ нормально живе. А ще Київ тяне економічну лямку за всю країну.
Але тобі, ***********, що відпрацьовує в сколково броньку, щоб не забрали в окоп до українських Термінаторів, звідки про те знати, ****** чучело?
я киянин
Київ піднявся - тут без питань
але поки війська боронили Київ, то здавали Схід і Південь через відсутність військ
Какие богатые и щедрые у нас волонтёры
А можно список тех кто со своего кармана что то тем волонтёрам дал.
Лучше все отфильтровать и выдавать людям централизовано, чтобы у каждого было 2 бидона с водой, откуда можно пить.
Да Лиман освободили но все равно есть опасность прилетов так как близко фронт .
А среди людей наверное есть кто ждет чтобы орки их освободили от Украины.
Вот такой неблагодарный и наглый народ - а потом во всех бедах винят власть.
Зеленский не такой Порошенко не такой только народ такой который на Донбасе в Крыму на Херсонщине деградирован и там поддержат путина за 100 гр водки
Це наші співвітчизники і Україна повинна їх хоч би
накормити .
100 млн. грн. на виробництво телепрограм;
1,4 млрд. грн. на теле марафон;
23,2 млрд. грн. на розвиток мережі доріг;
24,6 млрд. грн. на будівництво регіональних доріг
ну і так далі ...
а ви про якихось людей ...
Не на часі!!!