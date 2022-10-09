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Вода з колонки, їжа з багаття й пачка макаронів за ціною золота: як живе Лиман після визволення. ФОТОрепортаж

У визволеному від російської окупації Лимані на Донеччині зруйнована інфраструктура, з двадцяти тисяч мешканців лишилися кілька тисяч. Люди виживають завдяки допомозі волонтерів та з жахом чекають на настання зими.

В місті побували журналісти незалежного медіапроєкту "Вот Так", повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони розповіли, що на під’їзді до міста стоять десятки спалених цивільних авто, на яких росіяни намагалися втекти з Лиману. У канавах при дорозі лежать трупи росіян.

Кілька тисяч мешканців, що залишилися в місті, виживають завдяки допомозі волонтерів. "Кожна пачка макаронів і таблетка аспірину, привезена волонтерами, тут на вагу золота - інфраструктури в місті не залишилося", - йдеться в матеріалі.

"Воду беремо в колонці, розбиті вікна якось затягнули парниковою плівкою, з жахом чекаємо на зиму", - розповідає пенсіонерка Валентина Чибис. Воду для чаю вона гріє на вуличному багатті.

Також дивіться: У Лимані виявлено близько 200 одиночних та одну братську могилу, - ОВА. ФОТОрепортаж

Один з місцевих мешканців на ім’я Андрій розповів, що окупанти затримали його через те, що в нього вдома на стіні висів прапор України. За його словами, він "ледь відмазався", а після повернення додому чотири місяці ховав прапор на горищі.

"Тепер прапор знову на стіні", - каже Андрій.

Вода з колонки, їжа з багаття й пачка макаронів за ціною золота: як живе Лиман після визволення 01
Вода з колонки, їжа з багаття й пачка макаронів за ціною золота: як живе Лиман після визволення 02
Вода з колонки, їжа з багаття й пачка макаронів за ціною золота: як живе Лиман після визволення 03
Вода з колонки, їжа з багаття й пачка макаронів за ціною золота: як живе Лиман після визволення 04
Вода з колонки, їжа з багаття й пачка макаронів за ціною золота: як живе Лиман після визволення 05
Вода з колонки, їжа з багаття й пачка макаронів за ціною золота: як живе Лиман після визволення 06

Автор: 

визволення (564) Донецька область (8459) Лиман (229)


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Топ коментарі
+32
вони чекають на співчуття? більшість оцих з фото з піною у рота валали "*****, памагі!", завдяки їм моя дитина знає, що таке війна.
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09.10.2022 11:50
+27
А гуманитарку с Запада уже разворовали?
*****,тысячи тонн со всех стран мира заходят,а до людей только макароны дошли ,по 1 Макаронине на человека.
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09.10.2022 11:51
+22
Вы на все уже глаза закрыли?на разминирование Чонгара-отсюда и Мариуполь.Запорожье.Херсон и т.д-сотни тысяч жизней на совести этого подонки.Он не знал наверное?когда страну окружили 150тыс войско-он на лыжах катался и ВР распустил на 1. 5мес на каникулы.И к Киеву кацапы прошли безпрепятственно .лишь благодаря тому что народ поднялся-не сдали Украину.За что и мстят теперь таким как Кривонос.За свернутую программу вооружений-тоже простили?Что ПВО постарались ликвидировать?а теперь эта тварь переобулась и соловьём заливается в телевизоре.И вы как кацапы-уши развесили?
Кацапов мы победим.но что делать с глупым народом??????
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09.10.2022 13:04
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І 2019 вони за кого голосували?
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09.10.2022 12:07 Відповісти
До чого тут це?
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09.10.2022 12:10 Відповісти
До вашого комента про те, за кого вони голосували.
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09.10.2022 12:15 Відповісти
при том что не надо уклонистов в главкомы выбирать! пусть желуди хавают.
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09.10.2022 13:56 Відповісти
Президента Украины Владимира Зеленского украинцы изберут 7 Президентом Украины
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09.10.2022 12:25 Відповісти
Ізбєрут. Але наскільки вони українці, є сумніви. Як і щодо тебе.
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09.10.2022 12:27 Відповісти
Хохол- не украинец,это такая продажная скотина живущая в Украине,похуже Кацара
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09.10.2022 12:37 Відповісти
тлумачення слова хохол пов'язане з українською символікою. Монгольською мовою «*****» (російський варіант «хохол») означає «блакитно-жовтий», «небо і сонце». прізвисько кацап має тюркське походження: воно утворилося від арабського слова касаб - qassab, що означає «живодер», «м'ясник»,
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09.10.2022 14:13 Відповісти
Повнiстю пiдтримую! 👍🤝😠
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09.10.2022 17:28 Відповісти
включайте голову Алла.. это сарказм.. а "они" еще и в восьмой раз бубочку выберут)
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09.10.2022 13:59 Відповісти
Ні. Він пише серйозно. Ви не бачили інших його коментів, які вже видалені.
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09.10.2022 14:24 Відповісти
может Вы и правы.. их ведь 73% )
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09.10.2022 14:30 Відповісти
Вы на все уже глаза закрыли?на разминирование Чонгара-отсюда и Мариуполь.Запорожье.Херсон и т.д-сотни тысяч жизней на совести этого подонки.Он не знал наверное?когда страну окружили 150тыс войско-он на лыжах катался и ВР распустил на 1. 5мес на каникулы.И к Киеву кацапы прошли безпрепятственно .лишь благодаря тому что народ поднялся-не сдали Украину.За что и мстят теперь таким как Кривонос.За свернутую программу вооружений-тоже простили?Что ПВО постарались ликвидировать?а теперь эта тварь переобулась и соловьём заливается в телевизоре.И вы как кацапы-уши развесили?
Кацапов мы победим.но что делать с глупым народом??????
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09.10.2022 13:04 Відповісти
Конченые те.кто верят предателю.и не хотят знать правду.Из за вас .безмозглых.и стала возможной война.потому что лучшего шанса для вторжения не найти.Из за вас.бестолочей.и погибли сотни тысяч-и вы понять неспособны взаимосвязь-выбор придурка.его действия на протяжении 2хлет и последствия.Из за вас.лохторат вы недоразвитый.и уезжают миллионы за границу.чтоб больше не вернуться.ибо жить с дураками-небезопасно...
"На кого вы работаете..."-телевизор с вас так и прёт.мозги отдыхают.
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11.10.2022 08:36 Відповісти
Да,конечно,высшее руководство-ни сном,ни духом,чисты ,как горный ручей.Уже и предателя нашли,на кого вину скинуть.. Кто б сомневался
Наш народ не далеко ушёл от кацапов-власть любую лапшу навевает им,и будут верить и звалить власть.Но самому разобраться-нет.нет... Потому и уезжают люди со страны,что с таким поголовьем-ничего хорошего не будет.Жаль ребят,что умирают за тупой народ.
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25.11.2022 14:51 Відповісти
Разбор | "Без клистрона ракеты не полетят".
Фото: пресс-служба Воздушных сил ВСУ
Почему произошел скандал между Вооруженными силами и Госбюро расследований, что такое клистроны и зачем покупать их в России во время войны
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) пришли к военным ракетчикам с обысками и изъяли семь клистронов - приборов, без которых не могут работать радары. Воздушные силы ВСУ обвинили ГБР в подрыве обороноспособности страны и потребовали вернуть изъятое оборудование. Минобороны опасается, что после обысков могла произойти утечка секретной информации.

Почему произошел скандал между ВСУ и ГБР, что такое клистроны и зачем покупать их в России - разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Следователи ГБР 1 июля провели обыски в 96-й зенитной ракетной бригаде (часть А2860, Киевская область). При этом они изъяли семь клистронов, это сверхвысокочастнотные приборы в системах управления зенитных ракет С-300. Разрешение на обыск дал Хмельницкий районный суд. Аналогичные обыски прошли еще в двух частях в Одесской и Херсонской области.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что следователи расследуют "существенные нарушения в закупках клистронов". Но в постановлении суда нет ни слова об их изъятии, а только об "осмотре воинских частей и подчиненных им зенитных ракетных дивизионов".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. По данным журналиста Юрия Бутусова, ГБР в ракетных бригадах искало компромат на Порошенко и его команду по закупкам в оборонной сфере. Клистроны для С-300 можно приобрести только в России, и это старая проблема. В 2014-м году бывший директор полтавского завода "Знамя" Юрий Солошенко был задержан в Москве при попытке нелегально закупить именно клистроны к С-300.

"Клистрон - это элемент, без которого система противо-воздушной обороны не будет работать. Это основа, вычислительные возможности ПВО. Но в Украине они не производятся. Есть только предприятия, которые могут их восстанавливать", - рассказал LIGA.net военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

Единственным поставщиком клистронов может быть Россия, с высокой вероятностью - по контрабандным каналам, говорит он: "В России это концерн Алмаз Антей. Они уже перешли на новые системы С-400. Но у россиян есть и системы предыдущего поколения. И запасные части к ним. Плюс есть списанные системы, в которых есть клистроны. В любом случае, Россия - единственный источник. Никуда от этого не денешься".

Белесков говорит, что закупка военной техники или лопастей, запчастей для вертолетов через третьи компании в стране-агрессоре - не новая тема: выживали как могли в условиях войны. "Практика есть... Мы никуда от этого не денемся, пока не заменим всю свою старую систему ПВО. То, что их закупали в России даже в условиях войны - это не новость. Больше негде", - считает он.

СПРАВКА. Клистрон - это такая высокочастотная лампа, объясняет завкафедрой информационных технологий и моделирования КЭИ КНЭУ Игорь Шелевицкий. Она может генерировать и усиливать электромагнитные колебания с частотой в гигагерцы и высокой мощностью. Это тонкое и сложное вакуумное устройство, которое требует надлежащего обращения, чтобы оно оставалось рабочим и надежным.
"Я не понимаю, зачем изымать клистрон из боевого комплекса. Чтобы сверить серийный номер и сообщить России? Чтобы их контрразведка установила каналы, по которым прибор получили в Украине? Зачем забирать клистроны с собой? Какие условия транспортировки и хранения, что именно с ними делали и в каком состоянии вернули? Как это повлияло на характеристики и надежность прибора? Я уточню, что без клистрона радар мертв. Просто груда металла. И ракеты не полетят", - написал Шелевицкий у себя в Facebook.

В погоне за делами Порошенко ГБР могло поставить под угрозу обороноспособность страны.

"Складывается впечатление, что это чья-то спланированная акция", - заявили в командовании Воздушных сил ВСУ после обысков и изъятия клистронов. - Особенно это странно в условиях, когда Россия на границе с Украиной враг разворачивает огромные группировки войск в рамках масштабных военных учений Кавказ-2020, где неприкрыто разыгрывается сценарий полномасштабного наступления на Украину
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09.10.2022 13:08 Відповісти
Когда нет аргументов.начинаються маты.Вот из за такого дурачья.не умеющего думать.страдают все.
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28.10.2022 09:15 Відповісти
У вас обострение?пейте таблетки .Я пишу про выбор народа,про предательство зеленского,а он мне про зелёную энергетику
Жаль,что лучшие люди Украины-гибнут,ради такого вот....такое живёт.
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25.11.2022 13:50 Відповісти
А мине какая разница-шоворили все.
За того кто суповые наборчики раздавал и скамеечки в парках ставил.
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09.10.2022 12:30 Відповісти
вони чекають на співчуття? більшість оцих з фото з піною у рота валали "*****, памагі!", завдяки їм моя дитина знає, що таке війна.
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09.10.2022 11:50 Відповісти
не всі
цим бабулькам вже все одно, їм або щось поїсти, і не варто їх засуджувати, бо самі доживете до того часу коли буже вже не мажорська, а реально "какая разніца"
але були й такі
Один з місцевих мешканців на ім'я Андрій розповіли, що окупанти затримали його через те, що в нього вдома на стіні висів прапор України. За його словами, він "ледь відмазався" Джерело:
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09.10.2022 13:58 Відповісти
Менi 70 рокiв i менi не "какая разница"! І я можу прямо дивитися в очі будь-якому,оскільки я з 25%
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09.10.2022 17:36 Відповісти
А гуманитарку с Запада уже разворовали?
*****,тысячи тонн со всех стран мира заходят,а до людей только макароны дошли ,по 1 Макаронине на человека.
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09.10.2022 11:51 Відповісти
Тоже правильно, нормальный продуктовый набор, лекарства и определение с зимованием должны идти сразу за ВСУ. Но нашим гавно-политиканам некогда, они планы бункерного обсуждают и всё переворота в Москвабаде ждут
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09.10.2022 11:56 Відповісти
Щас прилетит к ним Боря Колеся с Константиновки и туже западную помощь им как свою раздаст.
Голосуйте за ЖОПЗ!Корупция не обнаружена.
Какое ВСУ? Там ЖОПэЗисты по своим всё распределяют.
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09.10.2022 12:02 Відповісти
є ціла міністерка Верещучка для вирішення проблем цих нещасних
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09.10.2022 13:59 Відповісти
"за ціною золота" чи "на вагу золота"?
Є нюанс
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09.10.2022 11:57 Відповісти
Скоріше - за ціною золота, бо... підприємці - такі підприємці. Їм пох з кого дерти шкіру. Підвіз продуктів - проблематичний, забезпечення мізерне - тому і гнуть ціну.
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09.10.2022 18:56 Відповісти
За вторым всадником, который олицетворяет войну, следует третий всадник, который олицетворяет голод.
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09.10.2022 12:01 Відповісти
огласите 1-го и 4-го
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09.10.2022 15:18 Відповісти
Ну як же, мор та смерть. Мором (чумою) можна вважати ковід, наприклад. Так що по суті у нас вже всі чотири відмітились
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09.10.2022 15:50 Відповісти
5-ый не предусмотрен ?
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09.10.2022 15:52 Відповісти
5-й - Порошенко 😂
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09.10.2022 16:40 Відповісти
Він страшний тільки для всратих малоросів.
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09.10.2022 18:57 Відповісти
Сосатель русни - (свеже вылупившийся ЗЕ-бот,резиновое изделие - 5 жовтня 2022 года,которому
Порошенко уже успел насрать в штаны...
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10.10.2022 14:28 Відповісти
4-й всадник апокаліпсису не просто "смерть", а Смерть як тотальне вимирання залишків людства після мору, війни і голоду.
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09.10.2022 22:18 Відповісти
І на х#ера ця зелена влада, яка не здатна забезпечити Лиман їжею, а там людям не до шашликів (щоб вони йому в горлі застряли)!
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09.10.2022 12:03 Відповісти
Ну то виходь на майдан та знеси ту владу. Щоб всі голодували, а не один Лиман
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09.10.2022 16:43 Відповісти
В смысле. В оккупации вы икру ложками жрали?
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09.10.2022 12:06 Відповісти
"Люди виживають завдяки допомозі волонтерів та з жахом чекають на настання зими."

Джерело:

*
Призначеному презедентом голові штабу з гуманітарки Єрмаку пофігу на все і всіх.
В нього міжнародні турне, піар-акції та реклама самого себе в соцмережах.
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09.10.2022 12:06 Відповісти
Березень 2022.

Президент Володимир Зеленський створив Координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, який допомагатиме громадянам у подоланні складних життєвих обставин у зв'язку зі збройною агресією Росії.

Головою Координаційного штабу визначено керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
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09.10.2022 12:19 Відповісти
І тоді він розікрав тисячі тон міжнародної гомунітарки і сховав в Запоріжжі , напевно для орди бо чекав . Чомусь давно не чув про цю справу
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09.10.2022 13:19 Відповісти
Всю гуманітарку єрмак і Ко віддають на утримання рашистів?

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09.10.2022 19:45 Відповісти
А чому полонені читають "географію України", а не Історію України?
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09.10.2022 22:21 Відповісти
Я також про це подумала. Але в нашої влади свої таргани і головах ...
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09.10.2022 22:44 Відповісти
Розвернути польові кухні та нагодувати людей багато розуму треба ?
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09.10.2022 12:13 Відповісти
Потрібно лише бажання влади та небайдужість
співвітчизників .
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09.10.2022 13:34 Відповісти
Не погана ідея. Але це не змінить ситуації із зимою і холодами.
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11.10.2022 08:48 Відповісти
Бедные люди. Зато в Киеве веселье и как будто войны и нет.
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09.10.2022 12:15 Відповісти
А ще у Лондоні і Вашингтоні. Давайте їх теж розбомбимо. Кто разрєшіл вам красіво жить (с)
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09.10.2022 12:23 Відповісти
Вкид на трієчку.
Київ замість призивать путлєра і голо совати за опезеже, дав ******** кацапам. Тому Київ нормально живе. А ще Київ тяне економічну лямку за всю країну.
Але тобі, ***********, що відпрацьовує в сколково броньку, щоб не забрали в окоп до українських Термінаторів, звідки про те знати, ****** чучело?
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09.10.2022 12:55 Відповісти
Глупость, агрессия и полное равнодушие к людям. А я из Никополя если что. Если хочешь, дурачок, приедь к нам.
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09.10.2022 13:42 Відповісти
+ 100!

я киянин
Київ піднявся - тут без питань
але поки війська боронили Київ, то здавали Схід і Південь через відсутність військ
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09.10.2022 14:03 Відповісти
Буча з Ірпінем теж не голосували на ЗАЖОП, але їм пощастило менше. Радіймо, що столиця встояла, але маймо співчуття, бо завтра самі можемо опинитися в окупації або на тому світі взагалі
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09.10.2022 15:14 Відповісти
Я не розумію дії влади Зеленського. Все робиться шиворіт на виворіт. Військовий стан же і треба думати про населення своєї країни а не гешефт та як допомагать арабам та неграм.
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09.10.2022 12:17 Відповісти
ВІЙНА у нас чи шоу 95 кварталу..Треба для того щоб громадяни могли вижити картки на продукти залежно від категорії людей та встановити бесплатний ліміт на споживання енергоресурсів.
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09.10.2022 12:20 Відповісти
"Люди виживають завдяки допомозі волонтерів"
Какие богатые и щедрые у нас волонтёры
А можно список тех кто со своего кармана что то тем волонтёрам дал.
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09.10.2022 12:35 Відповісти
Осторожно с водой. Туда не только насрать могли, но и вылить из емкостей из Чернобыля с радиоактивными веществами, емкости, которые не сразу растворятся в воде, то есть первые пробы будут чистым, а затем оболочка растворится и содержимое попадет в воду. Просверлить крышку колодца под колонкой проблем не представляет для этой операции.

Лучше все отфильтровать и выдавать людям централизовано, чтобы у каждого было 2 бидона с водой, откуда можно пить.
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09.10.2022 12:46 Відповісти
По всей вероятности все те люди которые остались в зоне боевых действий они проросийские.
Да Лиман освободили но все равно есть опасность прилетов так как близко фронт .
А среди людей наверное есть кто ждет чтобы орки их освободили от Украины.
Вот такой неблагодарный и наглый народ - а потом во всех бедах винят власть.
Зеленский не такой Порошенко не такой только народ такой который на Донбасе в Крыму на Херсонщине деградирован и там поддержат путина за 100 гр водки
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09.10.2022 13:08 Відповісти
По всей вероятности пророссийские свалили в расею.
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09.10.2022 13:54 Відповісти
Та нікуди вони не звалили, звалили ті, хто молодший та хто має гроші, літні люди та ті, що немає так, а це знову ж таки здебільшого пенсіонери) сидять на місці, причому це і пророс і проукраїнських стосується. В мене у самої родичі на Донбасі є, жаліються, що Україна їм води не дає.
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09.10.2022 17:11 Відповісти
Херсонщина порівняно з лугандоном та кримом доволі проукраїнська. Місцеві днрівці звірствують ще більше за кацапів ( так мені біженець з Марика (Маріуполя) розповідав
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09.10.2022 17:03 Відповісти
Та навіть якщо подивитися голосування в парламенті. Лугандон традиційно більше всіх підтримав опжз та іншу проросійську наволоч.
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09.10.2022 17:07 Відповісти
Де гуманитарка ?
Це наші співвітчизники і Україна повинна їх хоч би
накормити .
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09.10.2022 13:26 Відповісти
Яке може бути виживання, які можуть бути проблеми з розбитим житлом, коли є більш нагальні потреби, напрклад згідно з бюджетом на 2023 рік:
100 млн. грн. на виробництво телепрограм;
1,4 млрд. грн. на теле марафон;
23,2 млрд. грн. на розвиток мережі доріг;
24,6 млрд. грн. на будівництво регіональних доріг
ну і так далі ...
а ви про якихось людей ...
Не на часі!!!
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09.10.2022 14:25 Відповісти
Якийсь дурний заголовок виходить під свинособакам їм було кращ
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09.10.2022 15:42 Відповісти
 
 