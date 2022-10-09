Морські піхотинці минулої доби знищили понад 50 окупантів, 3 танки та 3 одиниці автомобільної техніки, - ВМС
8 жовтня військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування ВМС ЗСУ.
Як зазначається, протягом минулої доби морські піхотинці знищили 31 загарбника та міномет.
"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 20 чоловік живої сили, 3 танки та 3 одиниці автомобільної техніки. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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