УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3983 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
1 225 6

Морські піхотинці минулої доби знищили понад 50 окупантів, 3 танки та 3 одиниці автомобільної техніки, - ВМС

8 жовтня військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування ВМС ЗСУ.

Як зазначається, протягом минулої доби морські піхотинці знищили 31 загарбника та міномет.

"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 20 чоловік живої сили, 3 танки та 3 одиниці автомобільної техніки. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Морські піхотинці минулої доби знищили понад 50 окупантів, 3 танки та 3 одиниці автомобільної техніки, - ВМС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 1 жовтня морські піхотинці знищили 1 танк, БМП-2, 2 гармати "Гіацин т-С" і 10 рашистів, - ВМС. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17373) ВМС (1384) втрати (4398)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У морпіхів кожен день улов - низькии уклін .
показати весь коментар
09.10.2022 11:59 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2022 13:02 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
09.10.2022 13:22 Відповісти
 
 