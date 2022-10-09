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У Молдові на воротах посольства РФ чоловік з Росії написав "Путін - вбивця" та кинув петарду. ФОТО

Поліція затримала 40-річного громадянина Росії, який у ніч проти 8 жовтня написав на воротах посольства РФ в Молдові "Путін – убивця" і кинув на його територію петарду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TV8 з посиланням на коментар представниці муніципальної поліції Кишинева.

У Молдові на воротах посольства РФ чоловік з Росії написав Путін - вбивця та кинув петарду 01

"Увечері 7 жовтня 40-річний росіянин вчинив кілька хуліганських дій біля російського посольства. Він зіпсував ворота посольства саморобними повітряними кульками, запустив біля будівлі петардди та повісив на металевий лом огорожі шмат синьо-білої тканини", – розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Молдови у зв’язку з путінською мобілізацією звернулося до своїх громадян, які мають паспорти РФ

Зазначається, що окрім цього чоловік заліз на огорожу закладу. Пізніше його затримали на 72 години за фактом хуліганства.

Молдова (2070) путін володимир (23818)


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Топ коментарі
+6
В Одессе давно парашное консульство разрисовали. Кто будет стирать получит в табло.
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09.10.2022 13:02
+5
А за что его задержали? Не понял. За то, что нанес вред (пускай и смешной) врагу???

Все рассеянское уже вне закона. Каждый человек не то что имеет право, а обязан наносить рассеянскому максимально возможный ущерб. Рассея совершила сотни преступлений против прав человека. Значит, все из Рассеи утратило абсолютно все права, какие только могут быть. Право на частную собственность и право на жизнь тоже сюда входят. Их больше нету у русаков и их недогосударства. Нету, все, они отменены за многочисленные нарушения таких же прав ими у других людей.

Неплохо бы в сторону Молдовы направить дипломатическую ноту, что вам войну могут объявить, если этого человека сейчас же не отпустят. Выразив ему благодарность за его поступок и пообещав грамоту, если в следующий раз нанесет уже нормальный ущерб, и не воротам, а людям внутри. Так и должны вести себя все страны в мире. Максимально возможный ущерб русне поганой, чтобы те от страха дрожали за свою жизнь, чтобы ощущали, как в любой день и ночь их могут прирезать на улице в любой стране. Они это заслужили.
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09.10.2022 12:42
+4
на Бесарабіі активувалися засланці з Приднестровья, у маршрутках агитують підніматися проти українською влади ,ставлять у приклад проросійськи мітинги у Молдові.Моя мама нарвалася на туку,вона на усю маршрутку кричала що українці- лохі,то була би я поруч ,ця курва сиділа би вже в СБУ, а моя старенька тільки намагалася закрити рота цій паскуді.я вже провела інструктаж мамі,щоб знімала тих тварів коли вони провокують на телефона і відразу дзвонила до поліціі, най би зустріли ту падлу при виході з маршрутки ,а відео як доказ. Але якщо тут є люди причетні до безпекі України, хочу щоб почули.
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09.10.2022 12:44
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Ще і ***** Але 40-річному росіянину все ж таки респект
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09.10.2022 12:24 Відповісти
За шо респект? За то, шо мразь ***********? Или оно хороше рюзьге?
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09.10.2022 12:31 Відповісти
Воинственнности у молдаван не отнять)
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09.10.2022 12:27 Відповісти
Краще б взагалі дипломатичні відносини розірвали ...
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09.10.2022 12:30 Відповісти
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09.10.2022 12:33 Відповісти
Булгаков - це українофоб найвищого рівня.
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09.10.2022 13:31 Відповісти
А за что его задержали? Не понял. За то, что нанес вред (пускай и смешной) врагу???

Все рассеянское уже вне закона. Каждый человек не то что имеет право, а обязан наносить рассеянскому максимально возможный ущерб. Рассея совершила сотни преступлений против прав человека. Значит, все из Рассеи утратило абсолютно все права, какие только могут быть. Право на частную собственность и право на жизнь тоже сюда входят. Их больше нету у русаков и их недогосударства. Нету, все, они отменены за многочисленные нарушения таких же прав ими у других людей.

Неплохо бы в сторону Молдовы направить дипломатическую ноту, что вам войну могут объявить, если этого человека сейчас же не отпустят. Выразив ему благодарность за его поступок и пообещав грамоту, если в следующий раз нанесет уже нормальный ущерб, и не воротам, а людям внутри. Так и должны вести себя все страны в мире. Максимально возможный ущерб русне поганой, чтобы те от страха дрожали за свою жизнь, чтобы ощущали, как в любой день и ночь их могут прирезать на улице в любой стране. Они это заслужили.
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09.10.2022 12:42 Відповісти
на Бесарабіі активувалися засланці з Приднестровья, у маршрутках агитують підніматися проти українською влади ,ставлять у приклад проросійськи мітинги у Молдові.Моя мама нарвалася на туку,вона на усю маршрутку кричала що українці- лохі,то була би я поруч ,ця курва сиділа би вже в СБУ, а моя старенька тільки намагалася закрити рота цій паскуді.я вже провела інструктаж мамі,щоб знімала тих тварів коли вони провокують на телефона і відразу дзвонила до поліціі, най би зустріли ту падлу при виході з маршрутки ,а відео як доказ. Але якщо тут є люди причетні до безпекі України, хочу щоб почули.
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09.10.2022 12:44 Відповісти
В Одессе давно парашное консульство разрисовали. Кто будет стирать получит в табло.
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09.10.2022 13:02 Відповісти
Ну ви молодці, звичайно. Але ні. Паркан ні в чому не винний.
Нормально було б викинути звідти посла і його ******-секретуток, надавати їм по шиї і копняками погнати в сторону радной говєні. Але ж на таке ми не здатні.
Величезне питання - якого *** взагалі Україна тримає на своїй території офіційного ворога? У нас так багато зайвої території? Нам не треба розселювати кудись людей, які завдяки ***** і його 140 мільйонам zомбів лишилися без всього?

Але так, не зупиняйтесь. Обмальовуйте забори. Ще під калітку насрать не забудьте.
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09.10.2022 13:20 Відповісти
Зачем под калитку срать? Там вокруг высотки, и их обсирают прямо с верхних этажей (в пакетах правильные прилёты).
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09.10.2022 18:52 Відповісти
Часть 1
Дорогие подписчики и гости канала! Сегодня президенту России Владимиру Путину исполняется 72 года. По официальной информации у Путина юбилей 70 лет, но официальная версия биографии Путина ложь, как минимум та часть, которая содержит скудные сведения до той поры когда Володе исполнилось 7 (9) лет. Те родители, которые официально считаются его отцом и матерью на самом деле не являются его генетическими родителями, а лишь имеют не прямую родственную связь с Владимиром Путиным. Настоящую историю происхождения и детства действующего президента России знают семья, родственники, несколько людей из ближнего круга и друзья детства. Родная мать Владимира Путина родила его от женатого мужчины, который не торопился признать сына и женщине пришлось искать нового мужа и отца для своего ребёнка. Путин вспоминает несколько мужчин, которые были у его родной матери, пока он был маленьким, и в итоге хорошо помнит жизнь в Грузии, когда у матери появился постоянный мужчина, который заставлял Владимира называть его папой. Жили они втроем в одной комнате и новый «папа» часто и сильно избивал малолетнего Путина и наконец вынудил мать Владимира избавиться от сына. Путин, по его словам, не очень хорошо помнит, да видимо и точно не знает, как родственники, которые его усыновили приняли решение забрать его к себе, но он рассказывает, что после Грузии жил недолго у каких-то людей, вроде тоже его родственников. После усыновления теми людьми, которые по официальной информации являются родителями Владимира Путина, обнаружилось, что он не только отстает в физическом развитии от одногодок, но и уровень его знаний и навыков не соответствует уровню сверстников, тогда было принято решение «уменьшить» в документах на усыновление его возраст на два года. Новая семья приняла Владимира не самым радушным образом. Вспоминая детство, уже в семье Путиных, он прямым текстом говорит, что приемных мать и отца не любил, хоть и отзывается о них не плохо. Приемную мать вспоминает с благодарностью, а о приемном отце рассказывает в основном как о изверге, который регулярно избивал его и иногда приемную мать. Очевидно, постоянное психическое и физическое воздействие «чужих» мужчин в детстве сказалось на формировании его личности. В новой семье он рос тихим, затравленным ребёнком, которого часто избивали и над которым издевались старшие ребята. Спорт стал для Путина отдушиной и в некотором роде спасением. Посещения секции помогли Владимиру завести знакомых, которые стали его защищать и тогда он понял «если не можешь защитить себя сам, надо найти того, кто тебя защитит». Так появилась мечта сначала стать милиционером, а потом пришло осознание, что даже милиция боится КГБ. Именно работа в КГБ стала для Путина идеей фикс. Могущественная КГБ должна была его защитить от враждебного мира и сделать частью системы, на которую ни кто не посягнет. Но даже работа в КГБ не сняла с Путина постоянного психологического давления, он с нескрываемой ненавистью рассказывает о своих начальниках, которые его «унижали», посмеивались и издевались над ним, заставляя его чувствовать себя идиотом. По воспоминаниям его начальника по работе в Дрездене, которого, кстати, Путин, получив абсолютную власть, распорядился ликвидировать, а когда понял, что легко это сделать не получается, просто лишил его пенсии. Так вот, по воспоминаниям его бывшего начальника, Путин не мог даже доклад нормально написать и просил это сделать за него своих коллег, расплачиваясь бутылкой спиртного, а когда приходил с докладом к начальству, то смущался так, что не мог ответить на простые вопросы. Впрочем мало кто знает, но Путина несколько раз чуть было не выгнали из КГБ. Так, бывшая девушка, с которой Путин имел отношения и собирался женится, после разрыва отношений написала в КГБ на него заявление, в котором указала, что якобы была свидетелем гомосексуальной связи Владимира. После разбирательства в КГБ решили, что это месть покинутой женщины, которая оболгала бывшего.
Часть 2
Но есть свидетельства и других людей, которые указывают на бисексуальность Путина. Женщины, с которыми у Путина были отношения, рассказывают о мазохистских девиациях президента. В интимном плане он любит быть в подчинении у властных женщин с крепкой спортивной фигурой. Обожает "золотой дождь".
Стоит вспомнить и увлечение Путина персонами Сталина и Гитлера и откровенное восхищение нацистским укладом, атрибутами и символикой времен третьего рейха, о чем мы рассказывали у нас в ютуб-канале, еще задолго до начала войны.
Надо понимать: всё, что сейчас представляет из себя президент России Владимир Путин, это лживое, жалкое существо с нарушенной психикой, абсолютной властью, находящееся в плену идиотских представлений о мироустройстве, обиженное на весь мир, больное онкологией без шансов на излечение, готовое забрать с собой весь мир. Ему сегодня 72, это вероятно последний год его жизни, нельзя допустить, что бы он обнулил цивилизацию.
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09.10.2022 13:52 Відповісти
Приятно но не эфектно.Все свинособачье кремлевского ************ нужно жечь не глядя.........................................................
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09.10.2022 14:04 Відповісти
 
 