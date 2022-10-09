У Молдові на воротах посольства РФ чоловік з Росії написав "Путін - вбивця" та кинув петарду. ФОТО

Поліція затримала 40-річного громадянина Росії, який у ніч проти 8 жовтня написав на воротах посольства РФ в Молдові "Путін – убивця" і кинув на його територію петарду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TV8 з посиланням на коментар представниці муніципальної поліції Кишинева.

"Увечері 7 жовтня 40-річний росіянин вчинив кілька хуліганських дій біля російського посольства. Він зіпсував ворота посольства саморобними повітряними кульками, запустив біля будівлі петардди та повісив на металевий лом огорожі шмат синьо-білої тканини", – розповіла вона.

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Зазначається, що окрім цього чоловік заліз на огорожу закладу. Пізніше його затримали на 72 години за фактом хуліганства.