Понад тисячу тонн допомоги від Франції вже в румунському місті Сучава, триває передача вантажу Україні. ФОТОрепортаж

У румунському місті Сучава триває передача допомоги від Франції Україні.

Про це заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Ми отримали пожежно-рятувальні машини, швидкі, які дозволяють проводити обстеження в польових умовах, медичне обладнання, спорядження для рятувальників, продукти харчування.



Крім того, Україна отримала понтонні мости довжиною понад 200 метрів. Це дозволить нам відновити цивільну інфраструктуру, забезпечити сполучення та перевезення, зокрема, на деокупованих територіях", - додав Тимошенко.

Заступник керівника ОП подякував французьким і румунським друзям за допомогу і підтримку.

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