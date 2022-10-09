Безпілотник РФ вбив людину біля магазину на Сумщині: загинула мати трьох дітей. Коли її намагалися врятувати, росіяни скинули ще одну гранату. ФОТОрепортаж (оновлено)

Внаслідок удару ворожого безпілотника на Сумщині у неділю загинула людина.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сумщина, 09.10.22. Одна людина загинула. Безпілотник приніс смерть просто біля магазину в Миронівській ОТГ. Терористи, нелюди та вбивці – так про росіян мають знати у всьому світі!" - повідомив він.

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Пізніше в телеграмі керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що росіяни скинули гранати з дронів по селу Миропілля, що на Сумщині.

"Сьогодні опівдні, у Миропіллі, росіяни вчинили терористичну атаку на мирних мешканців. У самий центр села, у зону відпочинку біля магазину, ворог скинув гранату з дрону", - написав він.

Зазначається, що працівниця магазину, яка в той час перебувала поруч, була поранена. Через масивну кровотечу від уламкових поранень 41-річна жінка загинула.

"Без матері залишилось троє дітей. Чоловік та старший син − військовослужбовці, захищають Україну у лавах Збройних Сил. Двоє інших дітей − школярі", - додав очільник області.

У момент удару біля магазину перебувало чимало людей, і коли жінку рятували, росіяни скинули ще одну гранату з дрону. Від другого вибуху дивом ніхто не постраждав.













