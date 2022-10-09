Безпілотник РФ вбив людину біля магазину на Сумщині: загинула мати трьох дітей. Коли її намагалися врятувати, росіяни скинули ще одну гранату. ФОТОрепортаж (оновлено)
Внаслідок удару ворожого безпілотника на Сумщині у неділю загинула людина.
Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Сумщина, 09.10.22. Одна людина загинула. Безпілотник приніс смерть просто біля магазину в Миронівській ОТГ. Терористи, нелюди та вбивці – так про росіян мають знати у всьому світі!" - повідомив він.
Пізніше в телеграмі керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що росіяни скинули гранати з дронів по селу Миропілля, що на Сумщині.
"Сьогодні опівдні, у Миропіллі, росіяни вчинили терористичну атаку на мирних мешканців. У самий центр села, у зону відпочинку біля магазину, ворог скинув гранату з дрону", - написав він.
Зазначається, що працівниця магазину, яка в той час перебувала поруч, була поранена. Через масивну кровотечу від уламкових поранень 41-річна жінка загинула.
"Без матері залишилось троє дітей. Чоловік та старший син − військовослужбовці, захищають Україну у лавах Збройних Сил. Двоє інших дітей − школярі", - додав очільник області.
У момент удару біля магазину перебувало чимало людей, і коли жінку рятували, росіяни скинули ще одну гранату з дрону. Від другого вибуху дивом ніхто не постраждав.
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Вот тут вопрос - мир 1984?
А кто "главньій" в Дем.партии? Кто допустил крим? Єх...
статус «держави-терориста» для росії може ускладнити використання заморожених російських активів для компенсацій Україні та українцям. Особливо, у тому формулюванні, яке зараз Сенат використовує у резолюції. Адже у ній ідеться про засудження не лише вторгнення росії в Україну, а й дії рф у Чечні, Грузії, Лівії, Сирії та Судані.
Але є ще одна заковика: лише обмежене коло людей зможе подати позов проти росії у США - громадяни Сполучених Штатів, військовослужбовці та державні службовці. Власне, самі американці (наприклад, рідні загиблих в Україні колишніх військових США) зможуть отримати компенсацію коштом російських активів, проте не українці, лівійці, сирійці чи грузини.
ну если тебе все это "слишком сложно" тогда подыхай под бомбами если тебе своих детей не жалко
то живими зараз були б мінімум 20 тис. людей по всій Україні
2) Як щоб Зе зробив евакуацію населення з областей в які вторгнулись кацапи, хоча б
за два дні, то живими були б зараз мінімум 10 тис. людей
3) Як щоб Зе не убив ракетну програму для ЗСУ, то живими б зараз залишились 100 тис.
Українців
4) Як що б Зе не познімав міни на Чонгарі і не відвів відтіля артилерію, то Маріупіль
залишився Українським і 80 тис. людей там не загинуло, також ЗАЄС.
Там вся нація путіни.Весь час ненавиділи все українське,і тепер ця ненависть знайшла вихід.Путін не наказував убивати,гвалтувати...
Він ДОЗВОЛИВ грабувати,убивати,катувати.
А то як на полігогі стріляють.
І полонених перевіряти ретельно.Убивав мирних,ти вже не полонений,а злочинець