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Новини Фото Війна
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Безпілотник РФ вбив людину біля магазину на Сумщині: загинула мати трьох дітей. Коли її намагалися врятувати, росіяни скинули ще одну гранату. ФОТОрепортаж (оновлено)

Внаслідок удару ворожого безпілотника на Сумщині у неділю загинула людина.

Про це розповів заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сумщина, 09.10.22. Одна людина загинула. Безпілотник приніс смерть просто біля магазину в Миронівській ОТГ. Терористи, нелюди та вбивці – так про росіян мають знати у всьому світі!" - повідомив він.

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Пізніше в телеграмі керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що росіяни скинули гранати з дронів по селу Миропілля, що на Сумщині.

"Сьогодні опівдні, у Миропіллі, росіяни вчинили терористичну атаку на мирних мешканців. У самий центр села, у зону відпочинку біля магазину, ворог скинув гранату з дрону", - написав він.

Зазначається, що працівниця магазину, яка в той час перебувала поруч, була поранена. Через масивну кровотечу від уламкових поранень 41-річна жінка загинула.

"Без матері залишилось троє дітей. Чоловік та старший син − військовослужбовці, захищають Україну у лавах Збройних Сил. Двоє інших дітей − школярі", - додав очільник області.

У момент удару біля магазину перебувало чимало людей, і коли жінку рятували, росіяни скинули ще одну гранату з дрону. Від другого вибуху дивом ніхто не постраждав.

Безпілотник РФ вбив людину біля магазину на Сумщині: загинула мати трьох дітей. Коли її намагалися врятувати, росіяни скинули ще одну гранату 01
Безпілотник РФ вбив людину біля магазину на Сумщині: загинула мати трьох дітей. Коли її намагалися врятувати, росіяни скинули ще одну гранату 02
Безпілотник РФ вбив людину біля магазину на Сумщині: загинула мати трьох дітей. Коли її намагалися врятувати, росіяни скинули ще одну гранату 03
Безпілотник РФ вбив людину біля магазину на Сумщині: загинула мати трьох дітей. Коли її намагалися врятувати, росіяни скинули ще одну гранату 04
Безпілотник РФ вбив людину біля магазину на Сумщині: загинула мати трьох дітей. Коли її намагалися врятувати, росіяни скинули ще одну гранату 05
Безпілотник РФ вбив людину біля магазину на Сумщині: загинула мати трьох дітей. Коли її намагалися врятувати, росіяни скинули ще одну гранату 06
Безпілотник РФ вбив людину біля магазину на Сумщині: загинула мати трьох дітей. Коли її намагалися врятувати, росіяни скинули ще одну гранату 07

Автор: 

армія рф (17337) безпілотник (4148) Сумська область (3664) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+38
При етом ни Европа ни США упоротоне хочет признавать рашистов террористами. Зато как они питарасов защищают чтобы на них никто даже косо не посмотрел
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09.10.2022 16:51
+22
кацап ты что **** за сербию топишь спалился?
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09.10.2022 18:22
+17
а мы их в плен берем , папироской угощаем , мамке позвонить , руку от ОПАРЫШЕЙ перевязываем , а они СЕГОДНЯ по Запорожью и 20 человек убили НОЧЬЮ как ФАШИСТЫ !!! ребята так их не ОДОЛЕТЬ !!! или мы ПРОИГРАЕМ если не будем их ГАСИТЬ !!!! именно ГАСИТЬ !!! это ВОЙНА или мы или они ТОЧКА !!
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09.10.2022 18:29
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При етом ни Европа ни США упоротоне хочет признавать рашистов террористами. Зато как они питарасов защищают чтобы на них никто даже косо не посмотрел
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09.10.2022 16:51 Відповісти
кацап ты что **** за сербию топишь спалился?
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09.10.2022 18:22 Відповісти
да, США показали что нассо сотрудничает с Роскосмосом...
Вот тут вопрос - мир 1984?
А кто "главньій" в Дем.партии? Кто допустил крим? Єх...
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09.10.2022 17:50 Відповісти
крым допустила твоя подруга мертветчука жулька тимошенка - "ни один танк не должен выйти из гаража" "никаких провокаций"
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09.10.2022 18:23 Відповісти
потому что ты тупой тролль - толку от того что их признают террористам это ничего не изменит - а вот почему люди не уезжают с територии которые обстреливабт вот где идиотизм
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09.10.2022 18:20 Відповісти
Тупой троль ето ты. Сейчас всю Украину бомбят. Куда всем убежать?
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09.10.2022 18:27 Відповісти
госпалди откуда вы такие тупые беретесь? нормальные люди которые любят своих детей давно уже выехали в Европу - вы что совсем тупые или тупо боты?
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09.10.2022 18:40 Відповісти
Це стосується жінок, інвалідів, батьків трьох і більше дітей і не придатних до служби, а так само пенсіонерів, тих хто по работi, на навчанні , тобто тимчасово з обов'язковим поверненням Тi які придатні для військової служби і виїхали за кордон,щоб уникнути мобілізації і відстдеться суки та підараси, серед знайомих такі є, коли приїдуть їм навіть руку ніхто не подасть з нормальних ,також прорекламують у фейсбуці та телеграмі і ще у нас же не параша, у нас Україна
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09.10.2022 19:05 Відповісти
більша частина з них ніколи не повернеться. Навіщо повертатись в країну, яка тебе закриє в концтаборі без роботи і грошей? Країна виставила на всіх кордонах вертухаїв, як на зоні, щоб раби не втікали з цього Раю.Поляки з руминами в шоці.
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10.10.2022 00:50 Відповісти
прочитайте тут чому США не роблять це=====================''Хто така держава-спонсор тероризму і до чого тут росія''.===========

статус «держави-терориста» для росії може ускладнити використання заморожених російських активів для компенсацій Україні та українцям. Особливо, у тому формулюванні, яке зараз Сенат використовує у резолюції. Адже у ній ідеться про засудження не лише вторгнення росії в Україну, а й дії рф у Чечні, Грузії, Лівії, Сирії та Судані.

Але є ще одна заковика: лише обмежене коло людей зможе подати позов проти росії у США - громадяни Сполучених Штатів, військовослужбовці та державні службовці. Власне, самі американці (наприклад, рідні загиблих в Україні колишніх військових США) зможуть отримати компенсацію коштом російських активів, проте не українці, лівійці, сирійці чи грузини.
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10.10.2022 16:03 Відповісти
Може в Миропільській ОТГ?
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09.10.2022 17:19 Відповісти
Миронівська ТГ то не Сумська область, а Київська!
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09.10.2022 17:22 Відповісти
Так, в Миропільській. Мабуть спрацював "зіпсований телефон". При цьому дрон не звернув увагу на людей в формі, які були за пару сотень метрів, а хвилин 15 видивлявся ціль і вразив жінку. Очевидно, що в москалів була чітка мета - вбити цивільну людину.
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09.10.2022 18:23 Відповісти
Скільки людей убили нелюди за час війни.
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09.10.2022 17:21 Відповісти
почему эти люди за 7 месяцев не переехали в безопасное место ? они что мазохисты или идиоты непуганные
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09.10.2022 18:25 Відповісти
а ти проплатиш їх переїзд, винаймеш їм житло, забезпечиш харчуванням?
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09.10.2022 21:59 Відповісти
а ты что совсем тупой или притворяешься? конечно оплачу только не я госсударство и международные и волонтерские организации а в Европе беженцам все оплачивает Евросоюз..
ну если тебе все это "слишком сложно" тогда подыхай под бомбами если тебе своих детей не жалко
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09.10.2022 22:05 Відповісти
Комусь треба працювати в магазині, продавати хліб
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09.10.2022 22:43 Відповісти
детей и женщин отправь - остальные пусть работают - если долетают снаряды от градов или других РСЗО - нужно валить из города как можно дальше
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09.10.2022 22:58 Відповісти
а мы их в плен берем , папироской угощаем , мамке позвонить , руку от ОПАРЫШЕЙ перевязываем , а они СЕГОДНЯ по Запорожью и 20 человек убили НОЧЬЮ как ФАШИСТЫ !!! ребята так их не ОДОЛЕТЬ !!! или мы ПРОИГРАЕМ если не будем их ГАСИТЬ !!!! именно ГАСИТЬ !!! это ВОЙНА или мы или они ТОЧКА !!
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09.10.2022 18:29 Відповісти
чого "как"???? кацапи то ї є самі оголтєлі фашисти. сміття в людському обліку.
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09.10.2022 22:29 Відповісти
Але вперто продовжує дзявкати на кацапській недомові.
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09.10.2022 22:58 Відповісти
В Сумській області немає Миронівської ОТГ!
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09.10.2022 18:29 Відповісти
Чи є вже щось огидніше і паскудніше рашиських варварів ? цю паскуду треба знищувати повсюди ,а президент навіть не може вимовити слово геноцид ,а путіна ніяк не може назвати варваром ,катом вбивцею чи фашистом.
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09.10.2022 21:10 Відповісти
вооружённые пдры-кацапы способны воевать только с безоружными гражданскими
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09.10.2022 21:18 Відповісти
а где украинские дроны камикадзэ? резников где же они гнида ты конченая?
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09.10.2022 21:42 Відповісти
Рєзніков у Притули супутник замовив замість запасного Байрактара.
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10.10.2022 10:06 Відповісти
Загони тероборони біля російського кордону потребують спеціального обладнання. радіо- чи радарне обладнання для виявлення безпілотників і безпілотник-очисник для нейтралізації безпілотників-загарбників. Оператори аеропортів використовують таке обладнання проти небажаних дронів.

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09.10.2022 21:49 Відповісти
Ну а мы в ответ кацапских свиноматок убивать не будем, мы же не такие, мы добрые, правда ??
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09.10.2022 22:09 Відповісти
В моєму селі було те ж саме((( Люди після кількох днів пішли до аптеки (а вона відкрилась вперше за ці дні). І безпілотник,вибух у натовпі, загиблий,поранені,розбиті будинки навколо. А ще не давали,виродки,поховати загиблих родичів. Українці,це геноцид! Просто всією душею бажаю,щоб ця недонація здохла одномоментно. Скільки горя від них.
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09.10.2022 22:45 Відповісти
1) Як щоб Зе попередив народ України за 2 тижні про неминучє вторгнення рашистів,
то живими зараз були б мінімум 20 тис. людей по всій Україні

2) Як щоб Зе зробив евакуацію населення з областей в які вторгнулись кацапи, хоча б
за два дні, то живими були б зараз мінімум 10 тис. людей

3) Як щоб Зе не убив ракетну програму для ЗСУ, то живими б зараз залишились 100 тис.
Українців

4) Як що б Зе не познімав міни на Чонгарі і не відвів відтіля артилерію, то Маріупіль
залишився Українським і 80 тис. людей там не загинуло, також ЗАЄС.
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10.10.2022 02:02 Відповісти
Всі чекають смерті путіна,але ця смерть нічого не вирішить.
Там вся нація путіни.Весь час ненавиділи все українське,і тепер ця ненависть знайшла вихід.Путін не наказував убивати,гвалтувати...
Він ДОЗВОЛИВ грабувати,убивати,катувати.
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10.10.2022 06:46 Відповісти
Но мы же так им отвечать не будем, мы же не какой-то там Израиль, правильно? Лучше поскулим как побитая собака.....😡
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10.10.2022 07:14 Відповісти
Треба відповідати.Щоб оте,що підходить до пускової установки,боялося удару у відповідь,щоб екіпаж бомбардувальника навіть над теритооією раші боявся бути збитии.
А то як на полігогі стріляють.
І полонених перевіряти ретельно.Убивав мирних,ти вже не полонений,а злочинець
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10.10.2022 08:42 Відповісти
Добрые вы,украинцы.
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10.10.2022 07:40 Відповісти
 
 