Удар по вокзалу Краматорська у квітні завдала Росія, ракету випустили з окупованої Донеччини, - розслідування. ФОТОрепортаж
Дослідники з міжнародної комерційної організації Centre for Information Resilience дійшли висновку, що по залізничному вокзалу у Краматорську у квітні вдарила саме Росія.
Звіт організації показує три пуски ракет у період удару, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо. Стовпи диму вказують на траєкторію у бік Краматорська, і всі три місця запуску знаходяться на території, окупованій Росією.
У день обстрілу Краматорська, 8 квітня, вранці в соціальні мережі завантажили кілька фото та відео, на яких зафіксовано ракети в польоті над окупованою територією на схід від Донецька.
Розслідувачі згрупували їх у три групи:
- два види ракет, що летять з півдня окупованого Харцизька, незадовго до удару або після 09:00;
- фотографія парних стовпів диму на південний схід від Зугресу - 10:18;
- три спостереження за польотом ракет із південного заходу від Шахтарська - 10:22, 10:25 та 10:26.
Спостереження з цієї групи - це ймовірне місце, звідки було випущено ракету, яка і вразила залізничний вокзал у Краматорську.
Супутник Європейського космічного агентства Sentinel 236 пролетів над районом, звідки були випущені ракети, об 11:36 за місцевим часом - приблизно за годину після удару по Краматорську.
Дослідникам вдалося виявити дві ділянки з великими клубами диму від горіння трави - звичайне явище після пусків ракет.
Ці місця горіння збігаються із зображеннями першої та третьої групи, причому третя група є найбільш імовірним місцем запуску ракети.
Попри те, що в мережі циркулювало кілька відеороликів, а на супутникових знімках було визначено кілька пожеж як потенційних стартових майданчиків, є один чіткий майданчик, на якому видно дим від того місця, де відбувся запуск - найбільший шлейф іде з ділянки поруч із золовідвалом на Зуївській електростанції, неподалік селища Шахтне.
Другу позицію, що збігається зі знімками першої групи, виявили у полі на південь від Харцизька. CIR також зміг використати супутникові знімки для визначення третього можливого місця запуску - це поле на схід від Шахтарська і на південь від Гірського.
Усі ці три ймовірні місця знаходяться на окупованій території. Найзахідніший з них пусковий майданчик розташований майже за 35 км від найближчої неокупованої території.
І попри те, що Росія заперечує використання ракет "Точка-У", інформація з відкритих джерел свідчить про протилежне.
"Докази з відкритих джерел, зібрані та перевірені слідчими CIR, свідчать про те, що Росія, ймовірно, є винуватцем ракетного удару, внаслідок якого загинули 59 мирних жителів на вокзалі Краматорська", - зазначили розслідувачі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну а локшина про відсутність у них Крапки-У ще наваристіша. Це озброєння є і в них і у Білорусі. Вони її використовували на "ученіях саюзная решімость - 2022".