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Новини Фото Війна
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Удар по вокзалу Краматорська у квітні завдала Росія, ракету випустили з окупованої Донеччини, - розслідування. ФОТОрепортаж

Дослідники з міжнародної комерційної організації Centre for Information Resilience дійшли висновку, що по залізничному вокзалу у Краматорську у квітні вдарила саме Росія.

Звіт організації показує три пуски ракет у період удару, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо. Стовпи диму вказують на траєкторію у бік Краматорська, і всі три місця запуску знаходяться на території, окупованій Росією.

У день обстрілу Краматорська, 8 квітня, вранці в соціальні мережі завантажили кілька фото та відео, на яких зафіксовано ракети в польоті над окупованою територією на схід від Донецька.

Удар по вокзалу Краматорська у квітні завдала Росія, ракету випустили з окупованої Донеччини, - розслідування 01

Розслідувачі згрупували їх у три групи:

- два види ракет, що летять з півдня окупованого Харцизька, незадовго до удару або після 09:00;

- фотографія парних стовпів диму на південний схід від Зугресу - 10:18;

- три спостереження за польотом ракет із південного заходу від Шахтарська - 10:22, 10:25 та 10:26.

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Удар по вокзалу Краматорська у квітні завдала Росія, ракету випустили з окупованої Донеччини, - розслідування 02
Удар по вокзалу Краматорська у квітні завдала Росія, ракету випустили з окупованої Донеччини, - розслідування 03
Удар по вокзалу Краматорська у квітні завдала Росія, ракету випустили з окупованої Донеччини, - розслідування 04

Спостереження з цієї групи - це ймовірне місце, звідки було випущено ракету, яка і вразила залізничний вокзал у Краматорську.

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Супутник Європейського космічного агентства Sentinel 236 пролетів над районом, звідки були випущені ракети, об 11:36 за місцевим часом - приблизно за годину після удару по Краматорську.

Дослідникам вдалося виявити дві ділянки з великими клубами диму від горіння трави - звичайне явище після пусків ракет.

Ці місця горіння збігаються із зображеннями першої та третьої групи, причому третя група є найбільш імовірним місцем запуску ракети.

Удар по вокзалу Краматорська у квітні завдала Росія, ракету випустили з окупованої Донеччини, - розслідування 05
Удар по вокзалу Краматорська у квітні завдала Росія, ракету випустили з окупованої Донеччини, - розслідування 06

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Удар по вокзалу Краматорська у квітні завдала Росія, ракету випустили з окупованої Донеччини, - розслідування 07
Удар по вокзалу Краматорська у квітні завдала Росія, ракету випустили з окупованої Донеччини, - розслідування 08
Удар по вокзалу Краматорська у квітні завдала Росія, ракету випустили з окупованої Донеччини, - розслідування 09
Удар по вокзалу Краматорська у квітні завдала Росія, ракету випустили з окупованої Донеччини, - розслідування 10
Удар по вокзалу Краматорська у квітні завдала Росія, ракету випустили з окупованої Донеччини, - розслідування 11

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія відправляла в Україну розконсервовані ОТРК "Точка-У". ВIДЕО

Попри те, що в мережі циркулювало кілька відеороликів, а на супутникових знімках було визначено кілька пожеж як потенційних стартових майданчиків, є один чіткий майданчик, на якому видно дим від того місця, де відбувся запуск - найбільший шлейф іде з ділянки поруч із золовідвалом на Зуївській електростанції, неподалік селища Шахтне.

Другу позицію, що збігається зі знімками першої групи, виявили у полі на південь від Харцизька. CIR також зміг використати супутникові знімки для визначення третього можливого місця запуску - це поле на схід від Шахтарська і на південь від Гірського.

Усі ці три ймовірні місця знаходяться на окупованій території. Найзахідніший з них пусковий майданчик розташований майже за 35 км від найближчої неокупованої території.

І попри те, що Росія заперечує використання ракет "Точка-У", інформація з відкритих джерел свідчить про протилежне.

Також дивіться: "Работаем по скоплению ВСУ": російські окупанти підтвердили, що завдали удар по вокзалу Краматорська. ВIДЕО

Удар по вокзалу Краматорська у квітні завдала Росія, ракету випустили з окупованої Донеччини, - розслідування 12
Удар по вокзалу Краматорська у квітні завдала Росія, ракету випустили з окупованої Донеччини, - розслідування 13

"Докази з відкритих джерел, зібрані та перевірені слідчими CIR, свідчать про те, що Росія, ймовірно, є винуватцем ракетного удару, внаслідок якого загинули 59 мирних жителів на вокзалі Краматорська", - зазначили розслідувачі.

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вокзал (288) Краматорськ (653) розслідування (2269) воєнні злочини (1859)


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А що були сумніви?
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09.10.2022 19:24 Відповісти
доказова база у Гаазі зайвою не буває
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09.10.2022 19:26 Відповісти
Я відразу зрозумів що з даунбасії. На ракеті було написано за детей.
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09.10.2022 19:25 Відповісти
Имелось в виду детей роzzийских олигархов, которые страдают из за санкций в Европе.
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09.10.2022 19:41 Відповісти
Там звинувачують Україну в смерті своїх дітей.
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09.10.2022 20:00 Відповісти
С чувством юмора туго, ок, ясно понятно
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09.10.2022 21:24 Відповісти
Ще була історія, що у кацапоновинах інформація про приліт, тип зброї і що це наче від України, з'явилося коли ракети були ще у повітрі. І це при тому, що пляшкосиди по три доби не можуть встановити, що сталося на їх території: недопалок або лінза.

Ну а локшина про відсутність у них Крапки-У ще наваристіша. Це озброєння є і в них і у Білорусі. Вони її використовували на "ученіях саюзная решімость - 2022".
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09.10.2022 20:43 Відповісти
сволочі. сподіваюсь, їх визнають нарешті країною-терористом, проведуть трибунал в Гаазі і потім повісять всіх на красній площі біля мавзолею.
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09.10.2022 19:55 Відповісти
 
 