Ракетними ударами по Запоріжжю пошкоджено близько 40 багатоповерхівок та понад двісті приватних будинків. ФОТОрепортаж

Уночі, 9 жовтня, російські військові прямим влучанням ракети знищили вщент два приватні будинки в Дніпровському районі. Понад двісті приватних домогосподарств пошкоджені. Також пошкоджені близько 40 багатоповерхівок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Як зазначає Куртєв, на цей час вже встановлено, що вночі рашисти пошкодили понад двісті приватних домогосподарств та 40 багатоквартирних будинків. Два приватні будинки та один з під‘їздів багатоквартирного будинку російські терористи повністю знищили прямим влучанням.

"У вцілілих приватних будинках мирних людей зруйновано покрівлі, вікна, паркани, мережі газо- водо- та електропостачання. Також там ушкоджено мережі зовнішнього освітлення. У багатоповерхових будинках пошкоджено вікна, балконні рами, двері, покрівлі", - ідеться в повідомленні.

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На місцях прильотів працюють спіробітнки ДСНС, "ЕЛУАШу", "Водоканалу", "Міськсвітла", "Міськгазу", а також кінологи, психологи та медичні працівники. У роботах задіяна як комунальна техніка, так і техніка соціально-відповідального бізнесу та приватних осіб.



Волонтери організували для людей гаряче харчування.

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