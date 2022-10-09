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Ракетними ударами по Запоріжжю пошкоджено близько 40 багатоповерхівок та понад двісті приватних будинків. ФОТОрепортаж

запоріжжя

Уночі, 9 жовтня, російські військові прямим влучанням ракети знищили вщент два приватні будинки в Дніпровському районі. Понад двісті приватних домогосподарств пошкоджені. Також пошкоджені близько 40 багатоповерхівок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Як зазначає Куртєв, на цей час вже встановлено, що вночі рашисти пошкодили понад  двісті приватних домогосподарств та 40 багатоквартирних будинків. Два приватні будинки та один з під‘їздів багатоквартирного будинку російські терористи повністю знищили прямим влучанням.

"У вцілілих приватних будинках мирних людей зруйновано покрівлі, вікна, паркани, мережі газо- водо- та електропостачання. Також там ушкоджено мережі зовнішнього освітлення. У багатоповерхових будинках пошкоджено вікна, балконні рами, двері, покрівлі", - ідеться в повідомленні.

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На місцях прильотів працюють спіробітнки ДСНС, "ЕЛУАШу", "Водоканалу", "Міськсвітла", "Міськгазу", а також кінологи, психологи та медичні працівники. У роботах задіяна як комунальна техніка, так і техніка соціально-відповідального бізнесу та приватних осіб.

Волонтери організували для людей гаряче харчування.

Ракетними ударами по Запоріжжю пошкоджено близько 40 багатоповерхівок та понад двісті приватних будинків 01

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Ракетними ударами по Запоріжжю пошкоджено близько 40 багатоповерхівок та понад двісті приватних будинків 02
Ракетними ударами по Запоріжжю пошкоджено близько 40 багатоповерхівок та понад двісті приватних будинків 03

Читайте: Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 13, серед них є діти. Кількість постраждалих становить 80 осіб (оновлено). ФОТОрепортаж


Ракетними ударами по Запоріжжю пошкоджено близько 40 багатоповерхівок та понад двісті приватних будинків 04

Автор: 

Запоріжжя (2265) ракети (4022) руйнування (255)


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Топ коментарі
+9
колись курва-катька Запоріжжя зруйнувала, тепер окурок попробував і собі.
Запоріжжя вистоїть
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09.10.2022 21:19
+7
Были бы свои ракеты, моглибы шмалянуть в ответ, а так можно бросить только асфальтом. Суть нехер голосовать по приколу, хуже не будет.
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09.10.2022 22:08
+5
на шашлыках и в дорожному крадiвництвi а так же в Опе дЕрмака ДБР- там и ППО и Нептун и Гром2 и бронежилеты и много чего
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09.10.2022 22:02
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колись курва-катька Запоріжжя зруйнувала, тепер окурок попробував і собі.
Запоріжжя вистоїть
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09.10.2022 21:19 Відповісти
А Старух мразь ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ с компашкой вагонами , контейнерами тырили и с кадыровцами "сотрудничали " перекидывали в Мелитополь‼️О ППО современном никто из начальников городских в сотрудничестве с Ахметовым и П нчукрм не чешутся
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09.10.2022 23:52 Відповісти
Что ты мелишь? Это нужно было прийти с Германии и написать провокационный пост? Почему вас не банят на ЦЕНЗОРЕ???
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09.10.2022 23:59 Відповісти
Каким боком ПВО до Ахметки и Пини?к Зебуину претензий нет?
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10.10.2022 00:20 Відповісти
Де ППО?
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09.10.2022 21:45 Відповісти
на шашлыках и в дорожному крадiвництвi а так же в Опе дЕрмака ДБР- там и ППО и Нептун и Гром2 и бронежилеты и много чего
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09.10.2022 22:02 Відповісти
В Києві все там
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09.10.2022 21:51 Відповісти
в Киеве ПВО уже давно - так что не нужно гнать беса
а то что на всю Украину его не хватает так это горькая правда и ничего с этим пока не сделать
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09.10.2022 21:59 Відповісти
На ЦЕНЗОРЕ много русских провокаторов, который заходят под украинскими флагами и провоцирут нас между собой...
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10.10.2022 00:01 Відповісти
настоящих украинцев никак нельзя спровоцировать между собой
а ватники зелеботы и всякие сепары - это не украинцы
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10.10.2022 04:54 Відповісти
Были бы свои ракеты, моглибы шмалянуть в ответ, а так можно бросить только асфальтом. Суть нехер голосовать по приколу, хуже не будет.
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09.10.2022 22:08 Відповісти
для Запоріжжя,згідно Оманських папірців, системи ППО не передбачені.
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09.10.2022 22:15 Відповісти
Сегодня посмотрел новости аналоговнетного первого канала… эти ********************** этого не показывают для своей ******** нации…
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09.10.2022 22:29 Відповісти
 
 