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Наслідки обстрілу Дніпропетровщини російськими окупантами: Під удар потрапили 4 райони. ФОТОрепортаж

Російські загарбники продовжують обстріли Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни били ракетами, "Ураганами", "Градами" та важкою артилерією по 4 районах області. У Нікопольському обстріляли 3 громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Мирівську. У самому Нікополі понівечені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, газогони та електромережі. Через обстріл знеструмилися оселі понад 2 000 нікопольчан. Більшість енергетики уже підключили" ,- йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкоджено лікарню, ліцей, пошту, аптеку, офіс страхової компанії, бібліотеку, крамниці, кафе, перукарню та стоянку. Попередньо, минулося без постраждалих.

"У Червоногригорівській та Мирівській громадах тривають обстеження територій - інформація уточнюється. У Криворізькому районі ворог "Ураганами" ударив по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

На Синельниківський та Павлоградський райони близько опівночі росіяни скерували ракети. Обидві нашою ППО знищено", - підсумував голова ОВА.

Читайте: Рашисти випустили 10 ракет по Миколаєву вночі, попередньо жертв немає, - ОВА

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини російськими окупантами: Під удар потрапили 4 райони 01
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини російськими окупантами: Під удар потрапили 4 райони 02
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини російськими окупантами: Під удар потрапили 4 райони 03
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини російськими окупантами: Під удар потрапили 4 райони 04

Автор: 

обстріл (28428) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3716)


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Пора уже по рашке е*башить
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10.10.2022 08:28 Відповісти
Так ретельно відзвітував, що оркам немає потреби самим напрягатись. Але нічого про вогонь у відповідь. Мабуть це секретне інформація.
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10.10.2022 09:06 Відповісти
 
 