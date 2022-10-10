Наслідки обстрілу Дніпропетровщини російськими окупантами: Під удар потрапили 4 райони. ФОТОрепортаж

Російські загарбники продовжують обстріли Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни били ракетами, "Ураганами", "Градами" та важкою артилерією по 4 районах області. У Нікопольському обстріляли 3 громади - Нікопольську, Червоногригорівську та Мирівську. У самому Нікополі понівечені понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, господарські споруди, автомобілі, газогони та електромережі. Через обстріл знеструмилися оселі понад 2 000 нікопольчан. Більшість енергетики уже підключили" ,- йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкоджено лікарню, ліцей, пошту, аптеку, офіс страхової компанії, бібліотеку, крамниці, кафе, перукарню та стоянку. Попередньо, минулося без постраждалих.

"У Червоногригорівській та Мирівській громадах тривають обстеження територій - інформація уточнюється. У Криворізькому районі ворог "Ураганами" ударив по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються.



На Синельниківський та Павлоградський райони близько опівночі росіяни скерували ракети. Обидві нашою ППО знищено", - підсумував голова ОВА.

Читайте: Рашисти випустили 10 ракет по Миколаєву вночі, попередньо жертв немає, - ОВА







