Окупанти обстріляли кілька населених пунктів Обухівщини, пошкоджено понад 20 житлових будинків, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Окупанти обстріляли кілька населених пунктів Обухівщини, поліція Київщині фіксує наслідки обстрілів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, в результаті вибухів пошкоджено понад 20 житлових будинків.
Правоохоронці та екстрені служби працюють на місці події, допомагають ліквідувати наслідки ворожої атаки.
"Просимо усіх громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та негайно проходити в укриття!", - зазначають в Нацполіції.
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а дотягнутися може тільки до громадських структур.
******** до такого ступіню тільки на евтаназію! але, щоб бачило як подихає!