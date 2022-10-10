ППО знищила російські ракети у Фастівському та Обухівському районах Київщини, - Нацполіція. ФОТО
Сьогодні, 10 жовтня, сили ППО знешкодили ракети окупантів над територією Фастівського та Обухівського районів Київської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.
Внаслідок падіння уламків, потерпілих та руйнувань немає.
Поліцейські Київщини проводять огляд місця події.
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показати весь коментар10.10.2022 12:52 Відповісти Мені подобається 1
andrew_sc
показати весь коментар10.10.2022 13:39 Відповісти Мені подобається 0
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