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ППО знищила російські ракети у Фастівському та Обухівському районах Київщини, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 10 жовтня, сили ППО знешкодили ракети окупантів над територією Фастівського та Обухівського районів Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

ППО знищила російські ракети у Фастівському та Обухівському районах Київщини, - Нацполіція 01

Внаслідок падіння уламків, потерпілих та руйнувань немає.

ППО знищила російські ракети у Фастівському та Обухівському районах Київщини, - Нацполіція 02

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ППО знищила російські ракети у Фастівському та Обухівському районах Київщини, - Нацполіція 03

Поліцейські Київщини проводять огляд місця події.

Автор: 

Київська область (4017) крилаті ракети (1073) ППО (3183) Нацполіція (15163)


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Летять дуже швидко й низько, збити дуже важко.
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10.10.2022 12:52 Відповісти
Над головой как раз 2 штуки в 8 утра пролетело, через минуту слышал как сработало ПВО.
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10.10.2022 13:39 Відповісти
 
 