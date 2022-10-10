ППО знищила російські ракети у Фастівському та Обухівському районах Київщини, - Нацполіція. ФОТО

Сьогодні, 10 жовтня, сили ППО знешкодили ракети окупантів над територією Фастівського та Обухівського районів Київської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Внаслідок падіння уламків, потерпілих та руйнувань немає.

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Поліцейські Київщини проводять огляд місця події.