Візовий відділ німецького консульства постраждав під час ракетних ударів по Києву. ФОТО

Візовий відділ німецького консульства також постраждав під час масованих російських атак на Київ.

Про це пише Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Колишній голова київського фонду Böllya Сергій Сумленний опублікував фотографії у Twitter і написав канцлеру Олафу Шольцу та міністру закордонних справ Анналені Бербок: "Можливо, ви хочете відправити пару танків Leopard, щоб перевірити ситуацію на місці?







