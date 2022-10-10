Візовий відділ німецького консульства постраждав під час ракетних ударів по Києву. ФОТО
Візовий відділ німецького консульства також постраждав під час масованих російських атак на Київ.
Про це пише Bild, інформує Цензор.НЕТ.
Колишній голова київського фонду Böllya Сергій Сумленний опублікував фотографії у Twitter і написав канцлеру Олафу Шольцу та міністру закордонних справ Анналені Бербок: "Можливо, ви хочете відправити пару танків Leopard, щоб перевірити ситуацію на місці?
Топ коментарі
+20 Сергей Кушнир #474364
показати весь коментар10.10.2022 13:02
+19 Alexey Prus #505938
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+17 Старый зольдат
показати весь коментар10.10.2022 13:03
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Жаль, в кабинет посла не прилетело. Для наглядности интересов друга владимира.
Посол вообще не причем
Могли закрыть посольство и уехать
маю надію, що зараз будуть проектувати та будувати будинки зі сховищами...бо підвали - то братськи могили
Логика!
(рімейк анекдота про Штірліца)