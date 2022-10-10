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Візовий відділ німецького консульства постраждав під час ракетних ударів по Києву. ФОТО

Візовий відділ німецького консульства також постраждав під час масованих російських атак на Київ.

Про це пише Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Колишній голова київського фонду Böllya Сергій Сумленний опублікував фотографії у Twitter і написав канцлеру Олафу Шольцу та міністру закордонних справ Анналені Бербок: "Можливо, ви хочете відправити пару танків Leopard, щоб перевірити ситуацію на місці?

Візовий відділ німецького консульства постраждав під час ракетних ударів по Києву 01
Візовий відділ німецького консульства постраждав під час ракетних ударів по Києву 02
Візовий відділ німецького консульства постраждав під час ракетних ударів по Києву 03
Візовий відділ німецького консульства постраждав під час ракетних ударів по Києву 04

Автор: 

Німеччина (7349)


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Топ коментарі
+20
Надеюсь, хоть один Ганс в штаны наложил.
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10.10.2022 13:02
+19
шольц, прівєт от хазяєв
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10.10.2022 13:03
+17
Ай яй яй, как не хорошо получилось. Но интересы друга Владимира Фатердянд будет продолжать учитывать.
Жаль, в кабинет посла не прилетело. Для наглядности интересов друга владимира.
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10.10.2022 13:03
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Надеюсь, хоть один Ганс в штаны наложил.
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10.10.2022 13:02 Відповісти
там працюють українці по найму
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10.10.2022 19:58 Відповісти
Ай яй яй, как не хорошо получилось. Но интересы друга Владимира Фатердянд будет продолжать учитывать.
Жаль, в кабинет посла не прилетело. Для наглядности интересов друга владимира.
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10.10.2022 13:03 Відповісти
Зачем смерти желать невиновным
Посол вообще не причем

Могли закрыть посольство и уехать
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10.10.2022 13:14 Відповісти
Шрёдеровско-меркельская Германия выкормила и любовно вырастила современный фашизм - рашизм. С помощью Франции и Италии с Венгрией. О какой невиновности вы ведёте речь? Соучастие в преступлении это не виновность?
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10.10.2022 13:21 Відповісти
Нехай уйо...
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10.10.2022 14:17 Відповісти
шольц, прівєт от хазяєв
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10.10.2022 13:03 Відповісти
Зараз ліверній ковбасі (Шольцу) закинуть трохи бабла на офшори, щоб він заплющів на це очі
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10.10.2022 13:04 Відповісти
Офуеть ‼️‼️‼️
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10.10.2022 13:05 Відповісти
Це тільки початок терору.,нажаль.Був потрібний формальний привід-і фсб його створило,влаштувавши шоу з мостом.
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10.10.2022 13:21 Відповісти
треба заборонити будувати оті скляні хріноповерховки..тим склом можно шкоди завдати неміряно
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10.10.2022 13:06 Відповісти
Ну звісно. Архитектори сиділи та розраховували при проектуванні на ракетні обстріли божевільної кацапні.
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10.10.2022 13:07 Відповісти
ну та фіговина збудована вже після початку агресії, але ж я пропоную надалі таке не будувати..доки путлєру горлянку не переріжуть..бо "братець" в нас біснуватий

маю надію, що зараз будуть проектувати та будувати будинки зі сховищами...бо підвали - то братськи могили
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10.10.2022 13:13 Відповісти
101Tower збудований до 2014
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10.10.2022 13:15 Відповісти
а расія існує довше. Архітектори - рожеві расійськакультурні підери, які не розуміли, що рашка рано чи пізно буде вбивати. Я про неминучу війну рашки чула з 90-х років. ...І сама не вірила, але я тоді була надто молодою. Після 2000-го я вже почала уважніше думати про це
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10.10.2022 13:33 Відповісти
скляні висотки це ******* реальність, ви пропонуєте в столиці землянки будувати,а не хмарочоси?
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10.10.2022 13:10 Відповісти
Це ж жінка ) Робіть поправку )
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10.10.2022 13:14 Відповісти
а я тоді на Вас зроблю поправку) на відсутність логіки й фахової освіти)
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10.10.2022 13:22 Відповісти
Як вам буде завгодно )
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10.10.2022 13:24 Відповісти
тоді пропоную не чіпати гендерні питання))
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10.10.2022 13:28 Відповісти
Ні,з урахуванням нинішньої ситуації-не згоден.
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10.10.2022 13:35 Відповісти
де я про землянки говорила? а Ви знаєте як те збудовано? каркас з бетону - типу перекриттів й несучих колон, на поверхах - перегородки зі скла й гіпсокартону, і скло по всьому будинку..бетонні коробки - тільки санвузли, ліфтові шахти та у деякіх - сходи..красиво, але стрьомно..американці дуже ******* знімати фільми-катастрофи з такими будинками
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10.10.2022 13:20 Відповісти
******* реальність - це можливість легких і масованих бомбардувань. Вас заклинило, що ви цього не помічаєте?
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10.10.2022 13:34 Відповісти
"це можливість легких і масованих бомбардувань" --- протидією цьому є ************** оборона типу залізного купола в Ізраїлі,а не заборона будувати висотки
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10.10.2022 13:41 Відповісти
вот імєнна. А поки куполу нема - заборона на будівництво скляних висоток
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10.10.2022 15:25 Відповісти
та ніхто не буде нічого забороняти,розслабтеся
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10.10.2022 15:51 Відповісти
Доты строить,вместо того что бы развивать системы ПВО.
Логика!
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11.10.2022 09:53 Відповісти
Які Леопарди? Максимум накажуть посольству в Києві зібрати манатки та спетляти на Німеччину.
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10.10.2022 13:06 Відповісти
Малохольний-Кива трубить про те , що Зеленський "утік" і мчить до польського кордону . Бреше видно ?
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10.10.2022 13:06 Відповісти
это было бы просто прекрасно - а то путается под ногами Залужного
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10.10.2022 13:12 Відповісти
хотелось бы чтоб дэбил кива был прав
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10.10.2022 13:12 Відповісти
Я надеюсь немцы теперь снова "поваляют Шольца", только уже в прямом смысле?!
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10.10.2022 13:09 Відповісти
Немцы валяли дурака. После двух часов валяния на гвоздях старый дурак Шольц признался, что является агентом ГРУ.

(рімейк анекдота про Штірліца)
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10.10.2022 13:20 Відповісти
Але кацапів недомобіків все одно будуть приймати і плати соцдопомогу. Що з того що вони за те щоб українців убивали, але не їх руками, бо їм страшно.
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10.10.2022 13:10 Відповісти
Шольцу: "Можливо, ви хочете відправити пару танків Leopard, щоб перевірити ситуацію на місці? А подумаешь ведь ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, о*уительно, о*уительно!
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10.10.2022 13:14 Відповісти
Это был привет Меркель.
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10.10.2022 13:20 Відповісти
А фрау штази выразила глубокую озабоченность?
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10.10.2022 13:20 Відповісти
Викаже глибоке занепокоєння і порекомендує громадянам Німеччини покинути Україну.
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10.10.2022 13:39 Відповісти
О, ми отправляль служить в Кіефф, только добрих друзей Украйна.... Фсе наши ф Берлин...
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10.10.2022 13:42 Відповісти
Мабуть німці знову дуже стурбовані!
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10.10.2022 13:47 Відповісти
Мы есть виражать глубокий озабоченность Ферштейн
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10.10.2022 14:26 Відповісти
Не один з ******** не постраждав... То все норм! - прокоментував Шольц, заповнюючи новий запит на поповнення рахунку в посольстві мокшан.
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10.10.2022 14:46 Відповісти
 
 