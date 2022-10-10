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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Росія на пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський оприлюднив фото наслідків ракетного удару по Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook президента України

"Сьогодні весь світ укотре побачив справжнє обличчя держави-терориста, яка вбиває наших людей. Не лише на полі бою, але й у мирних містах. Країни, яка прикриває розмовами про мир свою справжню, криваву й злочинну суть і мету. А на всі пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами. Це все тільки доводить, що звільнення всієї нашої землі – єдиний фундамент миру й безпеки для всіх українців", - написав Зеленський.

Росія на пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами, - Зеленський 01
Росія на пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами, - Зеленський 02
Росія на пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами, - Зеленський 03
Росія на пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами, - Зеленський 04
Росія на пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами, - Зеленський 05
Росія на пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами, - Зеленський 06
Росія на пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами, - Зеленський 07
Росія на пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами, - Зеленський 08
Росія на пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами, - Зеленський 09
Росія на пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами, - Зеленський 10

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Автор: 

Зеленський Володимир (23803) крилаті ракети (1073) обстріл (28428) Україна (5887)


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Топ коментарі
+26
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10.10.2022 14:24
+25
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10.10.2022 14:22
+22
З першого дня москалі ракетами гатять і будуть гатити,поки не буде хоча би відповіді по близьких аеродромах,на самій москальщині.
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10.10.2022 14:22
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З першого дня москалі ракетами гатять і будуть гатити,поки не буде хоча би відповіді по близьких аеродромах,на самій москальщині.
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10.10.2022 14:22 Відповісти
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10.10.2022 14:22 Відповісти
Помітним в цій характеристиці є місце, в якому йдеться про те, що Ірина Фаріон заохочувала вивчення російської мови іноземними студентами. «Будучи членом факультетського КІДу (Клубу інтернаціональної дружби - ред.), вона неодноразово проводила бесіди з іноземними громадянами з метою кращого вивчення ними російської мови», - йдеться в документі, підписаному Степаном Кубівим.
Ця характеристика-рекомендація стала потім підставою для того, аби Ірина Фаріон стала кандидатом в члени КПРС.
https://zaxid.net/chlenstvo_irini_farion_v_kprs_pidtverdzheno_ofitsiyno_n1297534
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10.10.2022 14:32 Відповісти
30 років Україною правили комуністи і бувши члени комсомолу і Компартії. ВОНИ И ПОГРАБУВАЛИ УКРАЇНУ - мають дорогі вілли , яхти , заводи
ВАС, дивлюсь , це не засмучувало .

а ось Фаріон вам поперек глотки 🤣🤣🤣
ВИ ТРОЛЬ ОТ КАЦАПІВ
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10.10.2022 14:53 Відповісти
ЯкА правда ? КАЦАПСЬКІ МЕТОДІЧКІ ШТУДУЕТЕ ? Лучше сами с Цензора валить , не фер тут кацапську правду ліпити
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10.10.2022 15:10 Відповісти
І це все? Більшість політиків мають на порядки більше провин.Але зараз патріотами вважаються.
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10.10.2022 15:01 Відповісти
1. Особисто для мене цього достатньо, а інші хай думають як хочуть.
2. По "патріотам" - це тому, що
а) в Україні досі немає інституту репутації, і не скоро буде
б) більшість населення до цього часу отримує інформацію або з телевізора, або з обласної газети. І знає тільки те, що там показали/написали.
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10.10.2022 15:13 Відповісти
Да йдіть вже до московіі, троль кацапський
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10.10.2022 15:17 Відповісти
Так. Просто дивуюсь . Проковтнули грабунок богатоі країни , не вигнали олігархів , які грабують українців . А Фаріон ( філолог с одніею квартирою) ВСЕ ЇМ ПОПЕРЕК ГОРЛА .
В НЕЇ зараз прекрасні патріотичні відео . Так ні , кожен раз найдеться якась тварина , що почне трясти старими методичками
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10.10.2022 15:15 Відповісти
Справжній член КПРС...
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10.10.2022 14:34 Відповісти
Ze предлагало ***** справжній мир. Може воно проговорилось???
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10.10.2022 14:24 Відповісти
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10.10.2022 14:24 Відповісти
Протоколи засідань парткому Львівського державного університету ім. І. Франка, а також засідань комітету комсомолу цього вишу підтверджують https://www.pravda.com.ua/news/2013/11/19/7002519/ членство депутата "Свободи" Ірини Фаріон у Компартії Радянського Союзу (КПРС) .

...Третім питанням порядку денного цього засідання було "Про надання характеристики-рекомендації для вступу кандидатом в члени КПРС тов. Фаріон І.Д.".

Помітним в цій характеристиці є місце, в якому йдеться про те, що Фаріон заохочувала вивчення російської мови іноземними студентами.

Ця характеристика-рекомендація стала потім підставою для того, аби Ірина Фаріон стала кандидатом в члени КПРС.

Справа №248, опис №2, фонд №92 містить, зокрема, протокол засідання парткому ЛДУ ім. І. Франка від 3 квітня 1987 року. У порядку денному цього засідання стоїть питання про прийом Ірини Фаріон кандидатом в члени КПРС. Позитивне рішення прийняли одноголосно.
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10.10.2022 14:35 Відповісти
Та йдіть ви на)(*й, чистоплюї. В совєцькому союзі всі були комсомольцями.
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10.10.2022 14:45 Відповісти
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10.10.2022 14:47 Відповісти
а ты как я понимаю в это время партизанил в подмосковье
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10.10.2022 16:59 Відповісти
а хто цього Барана призначав? Спочатку міністром, де цей ідіот на спільні пресухі з Хомчаком двічі (!!!) сказав, що МФВ погано фінансує ЗСУ (навіть Хомчак був шокований його тупісттю), а потім послом? Хто цей потужний політик?
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10.10.2022 14:36 Відповісти
А Хомчака вроде Гриценко приволок?

Потім його жинку в ОДА ЧЕРНІГІВСКЕ назначили
Ось скажить , хто лоббировал все це мурло ?
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10.10.2022 14:49 Відповісти
Гриценко приволок Барана. Хомчак от Дяди Бени.
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10.10.2022 14:52 Відповісти
а чи політик він? той, хто призначив...
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10.10.2022 14:49 Відповісти
Хватит скиглить, давай ответку! За 7,5мес. должны быть уже готовы ракеты дальнего действия, где они?
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10.10.2022 14:25 Відповісти
в асфальт закатали.
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10.10.2022 14:49 Відповісти
забудьте ***** слово "мир",тільки ПЕРЕМОГА!!!!
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10.10.2022 14:26 Відповісти
мир з кацапією може бути..на наших умовах
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10.10.2022 14:28 Відповісти
Больше всего русня боится ответственности. Даже ядерные взрывы и адские санкции так не пугают рашистов как ответственность за их преступления. Русня это нация инфантилов которые привыкли что за них отвечает царь, а когда стучат в их дверь, они ссутся от перепуга. Привлечь ублюдков к ответственности вот главные цели Украины.
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10.10.2022 14:27 Відповісти
100% Гиркин призывающий к тотальной войне путина, на самом деле не хочет войны, - он хочет избежать своей персональной ответсвенности за убийства Рыбака, Поправко и уничтожение МН17.
А как Марго Симонян запела, - "она не власть", - боится своей персональной виселицы за разжигание. Все ответят за свое, - путину-путина, гиркину-гиркина, симонян-симонянове, а Васяну из Мухосранска, -Васяново.
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10.10.2022 15:30 Відповісти
Зедибілізм цієї гниди вже остогид. Прийде часперемоги над рашистами, зевиродки відповісте за все: Оман, вагнергейт, розмінування Чонгару, велике крадівництво, знищення бюджету ЗСУ і т.д.
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10.10.2022 14:28 Відповісти
Вони гірші рашистів.
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10.10.2022 14:32 Відповісти
какой мир с гитлером ?

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10.10.2022 14:30 Відповісти
Ця зелена наволоч вже потякає про якийсь мир. Навіть не мрій, уперед ногами поїдеш ...
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10.10.2022 14:30 Відповісти
***** показал всему миру что никакого мира никогда не будет пока московский режим существует и пока ему не сломаем хребет. И не зависит ето от того согласится Украина на перемирие или не согласится. Украина всега будет на крючке. Потому что в любой момент что то ***** не понравится что делается в Киеве он сразу будет бомбить нас ракетами и требовать новый уступок и покорности.
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10.10.2022 14:31 Відповісти
Це було сказано, а мріялось про інше.
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10.10.2022 14:33 Відповісти
ну хоч вже додовбай їм той міст кримський за це,хоть щось зроби,Зєля миролюбний ти!
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10.10.2022 14:33 Відповісти
Сценаристы квартала уже пишут текст для вечернего звэрнэння гунявого (Кто вдруг пропустит я расскажу что там будет) -тераристы вы атветите мы найдём и накажим инфраструктура западные партнёры мирные граждане па мирным абъектам И ни слова не будет про удары по вражеской территории (Патамушта терпила и лох)
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10.10.2022 14:34 Відповісти
а є чим в'***** по касапам? чи є такі ракети? чи в асвальт закатані?
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10.10.2022 14:48 Відповісти
Мост - законная военная цель, да и подорвали его видимо сами буряты. Вы же просто убиваете тупо гражданский, как нацисты заложников.
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10.10.2022 14:38 Відповісти
Причина ракетного обстрела совершенно другая, а не "мірніе ініціатіві". В Луганской области вчера образовался оперативный фронт длиной 40 км и он продвинулся вглубь области на 5 км. Под зачистку от орков уже попали сёла луганщины СтельмахІвка, Андріівка, Новоєгорівка, Новолюбівка, Невське, Новосадове.
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10.10.2022 14:36 Відповісти
ждем новостей хороших , скорей всего твари сами мост лупнули обвинили Украину и "понятиям" дали "ответку" по городам Украины
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10.10.2022 14:44 Відповісти
абстрелі па расеющьке есть? Нет? Уверен что нет? А если найду? А вот сматри у тебя абстрел в кармане! Я подложил? Ну ті договорился...
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10.10.2022 14:57 Відповісти
"Я в своем мозгу войну уже прекратил и вижу мир в глазах путина". Видимо пианисту подвезли другой мозг с глазами.
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10.10.2022 14:40 Відповісти
Війна не закінчиться навіть на визнаних кордонах України. Симетрична відповідь - є мир. На ракети - ракетою, на ядер - ядером.
8 міс. під_ри обстрілюють Україну, в самих навіть вікна цілі.
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10.10.2022 14:40 Відповісти
Друзі багато хто пише треба дати відповідь по містам росії . Яна вашій стороні ，але чи дійсно ви думаєте що це щось змінить у війні на півдні сході ? Ви думаєте що росія зменшить обстріли якщо бити у відповідь по їх містах? Ви подивіться на них це хворі люди ! Що ви від них хочете ? Вони неноромальні !，наша відповідь повинна бути котлами оточеннями знищенням складів солдатів та офіцерів ! Вони злякали українців ? випустили скільки 70-80 ракет з яких 50% збито ，пошкодили певні лінії електропередач і що ? Ми їх сук клятих небоїмося діти в підземці співають гімн!
Нажаль загиблих неповернеш - це ціна нашої перемоги ，страшенна ціна ! Яку ми платимо за 20 років сліпої політики з федерастами!
Вони роблять ці теракти тому що хочуть примусити україну до переговорів ，росія програє війну від України !!!! Ви думаэте що влада федерастів вціліє після нашої перемоги !? Потерпіти поразку від коклів ?в них цн в голові невкладається
Якщо зараз союзники терміново не дадуть більше військової допомоги то я просто забираю всі свої слова бо тоді я незнаю як і що може бути далі ，тепер слово за союзниками
БІЛЬШЕ ППО БІЛЬШЕ ЗБРОЇ БІЛЬШЕ САНКЦІЇ
Треба ставити питання про скасування усіх віз до країнЕС руським свиням - нехай сидять вдома
Перемога буде за нами ，це всі розуміють
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10.10.2022 14:42 Відповісти
Змінить змінить! Хай їх цивіли теж ссуться і сруться по 3-4 рази на день від виття сирен. Хай масово тікають, хай розкуповують сіль та сірники, хай роблять черги на заправках та виїздах з міст. Хай буде паніка і сльози, і виття. Як гарно було як криський міст *******, чи не так? А уявіть собі, як гарно буде, як ******* бєлгарад і гомєль? А ви кажете, не змінить, ех ви
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10.10.2022 15:38 Відповісти
Якого "справжнього миру"? Знову за рибу гроші, знову "заглянуть в глаза"? Може, краще як Гамлет - зазирнути у глазниці бідного Йорика? Ти ж вже відмовився від будь-яких перемовин з #уйлом, та і воно вже нічого від тебе не очікує, то про який "справжній мир" йдеться?
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10.10.2022 15:40 Відповісти
Выбрали в 2019 дурака пророссийского, ошибка дорого обходится
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10.10.2022 18:14 Відповісти
 
 