Росія на пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський оприлюднив фото наслідків ракетного удару по Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook президента України.

"Сьогодні весь світ укотре побачив справжнє обличчя держави-терориста, яка вбиває наших людей. Не лише на полі бою, але й у мирних містах. Країни, яка прикриває розмовами про мир свою справжню, криваву й злочинну суть і мету. А на всі пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами. Це все тільки доводить, що звільнення всієї нашої землі – єдиний фундамент миру й безпеки для всіх українців", - написав Зеленський.





















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