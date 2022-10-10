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Росія на пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський оприлюднив фото наслідків ракетного удару по Києву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook президента України.
"Сьогодні весь світ укотре побачив справжнє обличчя держави-терориста, яка вбиває наших людей. Не лише на полі бою, але й у мирних містах. Країни, яка прикриває розмовами про мир свою справжню, криваву й злочинну суть і мету. А на всі пропозиції справжнього миру відповідає ракетними ударами. Це все тільки доводить, що звільнення всієї нашої землі – єдиний фундамент миру й безпеки для всіх українців", - написав Зеленський.
Топ коментарі
+26 Sophia-Maria Duglass
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+22 PREDATOR PREDATOR
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Ця характеристика-рекомендація стала потім підставою для того, аби Ірина Фаріон стала кандидатом в члени КПРС.
https://zaxid.net/chlenstvo_irini_farion_v_kprs_pidtverdzheno_ofitsiyno_n1297534
ВАС, дивлюсь , це не засмучувало .
а ось Фаріон вам поперек глотки 🤣🤣🤣
ВИ ТРОЛЬ ОТ КАЦАПІВ
2. По "патріотам" - це тому, що
а) в Україні досі немає інституту репутації, і не скоро буде
б) більшість населення до цього часу отримує інформацію або з телевізора, або з обласної газети. І знає тільки те, що там показали/написали.
В НЕЇ зараз прекрасні патріотичні відео . Так ні , кожен раз найдеться якась тварина , що почне трясти старими методичками
...Третім питанням порядку денного цього засідання було "Про надання характеристики-рекомендації для вступу кандидатом в члени КПРС тов. Фаріон І.Д.".
Помітним в цій характеристиці є місце, в якому йдеться про те, що Фаріон заохочувала вивчення російської мови іноземними студентами.
Ця характеристика-рекомендація стала потім підставою для того, аби Ірина Фаріон стала кандидатом в члени КПРС.
Справа №248, опис №2, фонд №92 містить, зокрема, протокол засідання парткому ЛДУ ім. І. Франка від 3 квітня 1987 року. У порядку денному цього засідання стоїть питання про прийом Ірини Фаріон кандидатом в члени КПРС. Позитивне рішення прийняли одноголосно.
Потім його жинку в ОДА ЧЕРНІГІВСКЕ назначили
Ось скажить , хто лоббировал все це мурло ?
А как Марго Симонян запела, - "она не власть", - боится своей персональной виселицы за разжигание. Все ответят за свое, - путину-путина, гиркину-гиркина, симонян-симонянове, а Васяну из Мухосранска, -Васяново.
8 міс. під_ри обстрілюють Україну, в самих навіть вікна цілі.
Нажаль загиблих неповернеш - це ціна нашої перемоги ，страшенна ціна ! Яку ми платимо за 20 років сліпої політики з федерастами!
Вони роблять ці теракти тому що хочуть примусити україну до переговорів ，росія програє війну від України !!!! Ви думаэте що влада федерастів вціліє після нашої перемоги !? Потерпіти поразку від коклів ?в них цн в голові невкладається
Якщо зараз союзники терміново не дадуть більше військової допомоги то я просто забираю всі свої слова бо тоді я незнаю як і що може бути далі ，тепер слово за союзниками
БІЛЬШЕ ППО БІЛЬШЕ ЗБРОЇ БІЛЬШЕ САНКЦІЇ
Треба ставити питання про скасування усіх віз до країнЕС руським свиням - нехай сидять вдома
Перемога буде за нами ，це всі розуміють