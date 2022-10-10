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Новини Фото Війна
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За добу рашисти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Є жертви. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські окупаційні війська завдали 22 удари по Донеччині – поліція документує наслідки воєнної агресії Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

За добу рашисти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Є жертви 01

"Ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Вугледар, Слов’янськ, Курахове, Часів Яр, села Галицинівка, Костянтинівка, Соловйове. Окупаційні війська били із ЗРК "С-300", РЗСВ "Ураган", "Град", артилерії. У Слов’янську після ракетного удару людей діставали з-під завалів, є жертви", - йдеться у повідомленні.

Знищено та пошкоджено 18 цивільних об‘єктів – 13 житлових будинків, зерносховище, готель. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Слов’янськ: пряме влучання в приватний будинок. 4 людей загинуло, двоє поранені. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


За добу рашисти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Є жертви 02
За добу рашисти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Є жертви 03
За добу рашисти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Є жертви 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ранкових ракетних ударів загинуло щонайменше 9 осіб. Ще 36 - отримали поранення, - ДСНС. ФОТОрепортаж


За добу рашисти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Є жертви 05
За добу рашисти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Є жертви 06
За добу рашисти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Є жертви 07
За добу рашисти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Є жертви 08

обстріл (28428) Нацполіція (15163) Донецька область (8440)


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Ну что жители восточных регионов Всё ещё боитесь проклятое НАТО /////??????
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10.10.2022 15:12 Відповісти
Сьогодні молимось на НАТО. Ближче до виборів нам розкажуть, що НАТО - одвічний ворог і ми його знов зненавидимо.
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10.10.2022 15:39 Відповісти
Проголосуйте за прокацапскую партию на следующих выборах И вас опять придут спасать И совет от себя (В ремонт домов сильно не вкладывайтесь)
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10.10.2022 15:15 Відповісти
 
 