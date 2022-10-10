За добу рашисти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Є жертви. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські окупаційні війська завдали 22 удари по Донеччині – поліція документує наслідки воєнної агресії Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

"Ворог накрив вогнем міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Вугледар, Слов’янськ, Курахове, Часів Яр, села Галицинівка, Костянтинівка, Соловйове. Окупаційні війська били із ЗРК "С-300", РЗСВ "Ураган", "Град", артилерії. У Слов’янську після ракетного удару людей діставали з-під завалів, є жертви", - йдеться у повідомленні.

Знищено та пошкоджено 18 цивільних об‘єктів – 13 житлових будинків, зерносховище, готель. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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