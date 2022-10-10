Від російського обстрілу 10.10 загинула лікарка "Охматдиту" Оксана Леонтьєва, її 5-річний син залишився сиротою (доповнено). ФОТОрепортаж

Оксана Леонтьєва була онкологом, спеціалісткою з пересадки спинного мозку. Вона загинула в авто дорогою на роботу. В Оксани залишився маленький син Григорій, батько та мати.

Про загибель Оксани Леонтьєвої повідомили її колеги, інформує Цензор.НЕТ.

"Ти була світлою людиною, подружкою, колегою, лікаркою, чудовою матір’ю, сестрою, донькою... Ти назавжди в нашому сердці, хоча сьогодні нам вирвало з грудей його російська ракета, яка застала тебе в машині, коли ти їхала на роботу рятувати людей!" - написали вони.









Журналістка Оксана Данілюк розповіла, що син лікарки Григорій залишився сиротою.

"Сьогодні друг мого Макара, 5-річний Григорій, став круглим сиротою. Сьогодні в машині від російської ракети померла його мама, яка відвезла Грішу до садку і поспішала на роботу. Півроку тому помер тато хлопця. Ці кляті виродки лишають наших дітей не лише тепла, світла, безтурботливого дитинства, вони забирають найголовніше - Материнську любов" - розповіла вона.

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