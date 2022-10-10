Від російського обстрілу 10.10 загинула лікарка "Охматдиту" Оксана Леонтьєва, її 5-річний син залишився сиротою (доповнено). ФОТОрепортаж
Оксана Леонтьєва була онкологом, спеціалісткою з пересадки спинного мозку. Вона загинула в авто дорогою на роботу. В Оксани залишився маленький син Григорій, батько та мати.
Про загибель Оксани Леонтьєвої повідомили її колеги, інформує Цензор.НЕТ.
"Ти була світлою людиною, подружкою, колегою, лікаркою, чудовою матір’ю, сестрою, донькою... Ти назавжди в нашому сердці, хоча сьогодні нам вирвало з грудей його російська ракета, яка застала тебе в машині, коли ти їхала на роботу рятувати людей!" - написали вони.
Журналістка Оксана Данілюк розповіла, що син лікарки Григорій залишився сиротою.
"Сьогодні друг мого Макара, 5-річний Григорій, став круглим сиротою. Сьогодні в машині від російської ракети померла його мама, яка відвезла Грішу до садку і поспішала на роботу. Півроку тому помер тато хлопця. Ці кляті виродки лишають наших дітей не лише тепла, світла, безтурботливого дитинства, вони забирають найголовніше - Материнську любов" - розповіла вона.
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Подивіться, вони високоточну керовану ракету пустили прямісінько на вуличну дорогу повну машин із цивільними в час пік !
кацапи то наслідок від"ємного генетичного відбору
кацапам не має місця в цивілізованному світі
ВНАСЛІДОК СЬОГОДНЬОШНОГО ТЕРРАКТУ РФ ‼️‼️
Тому у українців через власні дії в 90х і 00х лишилось два варіанта:
1. померти частині, борючись проти росії "гуманно", щоб ті хто виживе - жили в Україні
2. померти всім без підтримки
Це все наслідки вибора Кравчука, Кучми і Януковича. Так за цей вибір платять навіть ті хто ще тоді не міг голосувати, або не народився.
А до статуї Катерини у Одесі теж є підстави для гуманності?
І уж тим більше не будуть прописувати правду, яка очі коле
https://www.congress.gov/117/plaws/publ118/PLAW-117publ118.pdf
Закон действует с момента подписания, с мая 2022года
Время действия 2022 и 2023 финансовые года
1 октября 2022 закончился 2022 финансовый год, и начался последний 2023 финансовый год
Закон разрешает, но не обязывает им воспользоваться, т.к. применено will вместо must
Закон действует, и будет действовать еще чуть менее года
Пока им не воспользовались, может нет необходимости...
Питання так скільки і чого з липня нам надали?
Но там сказано shall вместо must
Если почитать это
https://www.plainlanguage.gov/guidelines/conversational/shall-and-must/
то юристы рекомендуют must когда обязан, а вот shall не обязывает
Вроде президент не отчитывался перед конгрессом.
Это их дела...
Когда, как, и вообще нужно ли воспользоваться законом.
Интересно почему "эксперты" и "говорящие головы", хвалили в новостях - 1 октября.
А по факту - 1 октября это просто начало последнего 2023 финансового года...
"Эксперты" наверняка, открывали, читали закон, и гдето увидели или услышали, что с 1 октября начнет работать лендлиз.
Если нужно ждать изготовления "товара", то он должен быть передан до 1 октября 2023.
Надо верить нашим "экспертам",
если говорят что с 1 октября заработал лендлиз,
значит они "что-то" знают, чего нет в официальном подписанном законе.
А от Іран дрони не виробляє. Їх виробляє Китай і продає Ірану. Зараз просто дає безкоштовно для передачі росії
Это должно стать девизом каждого.