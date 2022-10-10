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Від російського обстрілу 10.10 загинула лікарка "Охматдиту" Оксана Леонтьєва, її 5-річний син залишився сиротою (доповнено). ФОТОрепортаж

Оксана Леонтьєва була онкологом, спеціалісткою з пересадки спинного мозку. Вона загинула в авто дорогою на роботу. В Оксани залишився маленький син Григорій, батько та мати.

Про загибель Оксани Леонтьєвої повідомили її колеги, інформує Цензор.НЕТ.

"Ти була світлою людиною, подружкою, колегою, лікаркою, чудовою матір’ю, сестрою, донькою... Ти назавжди в нашому сердці, хоча сьогодні нам вирвало з грудей його російська ракета, яка застала тебе в машині, коли ти їхала на роботу рятувати людей!" - написали вони.

Від російського обстрілу 10.10 загинула лікарка Охматдиту Оксана Леонтьєва, її 5-річний син залишився сиротою (доповнено) 01
Від російського обстрілу 10.10 загинула лікарка Охматдиту Оксана Леонтьєва, її 5-річний син залишився сиротою (доповнено) 02
Від російського обстрілу 10.10 загинула лікарка Охматдиту Оксана Леонтьєва, її 5-річний син залишився сиротою (доповнено) 03
Від російського обстрілу 10.10 загинула лікарка Охматдиту Оксана Леонтьєва, її 5-річний син залишився сиротою (доповнено) 04

Журналістка Оксана Данілюк розповіла, що син лікарки Григорій залишився сиротою.

"Сьогодні друг мого Макара, 5-річний Григорій, став круглим сиротою. Сьогодні в машині від російської ракети померла його мама, яка відвезла Грішу до садку і поспішала на роботу. Півроку тому помер тато хлопця. Ці кляті виродки лишають наших дітей не лише тепла, світла, безтурботливого дитинства, вони забирають найголовніше - Материнську любов" - розповіла вона.

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Від російського обстрілу 10.10 загинула лікарка Охматдиту Оксана Леонтьєва, її 5-річний син залишився сиротою (доповнено) 05
Від російського обстрілу 10.10 загинула лікарка Охматдиту Оксана Леонтьєва, її 5-річний син залишився сиротою (доповнено) 06
Від російського обстрілу 10.10 загинула лікарка Охматдиту Оксана Леонтьєва, її 5-річний син залишився сиротою (доповнено) 07
Від російського обстрілу 10.10 загинула лікарка Охматдиту Оксана Леонтьєва, її 5-річний син залишився сиротою (доповнено) 08
Від російського обстрілу 10.10 загинула лікарка Охматдиту Оксана Леонтьєва, її 5-річний син залишився сиротою (доповнено) 09
Від російського обстрілу 10.10 загинула лікарка Охматдиту Оксана Леонтьєва, її 5-річний син залишився сиротою (доповнено) 10

Автор: 

Київ (19466) обстріл (28472) жертви (1793)


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Топ коментарі
+34
Нелюди кацапскі, бумеранг існує, своє отримаєте сповна.
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10.10.2022 17:01
+20
кацапи то виродки
кацапи то наслідок від"ємного генетичного відбору
кацапам не має місця в цивілізованному світі
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10.10.2022 17:03
+17
На жаль не дожив до президенства Джон Маккейн, всього цього жаху би не було. і путіна б уже не було, і підороссії
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10.10.2022 17:04
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путинХуйло!!!як бы твои выходки дошли!?как бы ты был бы после этого хорошим!?зная что ИЗЗА ТЕБЯ УМЕРАЮТ НЕВИННЫЕ!!!!СДОХНИ ПАДЛО ПУТИНХУЙЛО!!!!
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10.10.2022 17:01 Відповісти
Нелюди кацапскі, бумеранг існує, своє отримаєте сповна.
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10.10.2022 17:01 Відповісти
***** сказало , що був удар по курській аес . Питання до нашого керівництва : чому цього удару не було ? Чому гинуть діти і матері на території України і чому не подихають орки на території рф ?
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10.10.2022 17:02 Відповісти
Тому шо є ще шанс заглянути уйлу в опу.
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10.10.2022 17:14 Відповісти
Це просто демони, чорти!!!
Подивіться, вони високоточну керовану ракету пустили прямісінько на вуличну дорогу повну машин із цивільними в час пік !
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10.10.2022 17:02 Відповісти
не ракетного удару, а теракту!
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10.10.2022 17:03 Відповісти
кацапи то виродки
кацапи то наслідок від"ємного генетичного відбору
кацапам не має місця в цивілізованному світі
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10.10.2022 17:03 Відповісти
На жаль не дожив до президенства Джон Маккейн, всього цього жаху би не було. і путіна б уже не було, і підороссії
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10.10.2022 17:04 Відповісти
Внаслідок сьогоднішнього ракетного удару РФ Джерело:

ВНАСЛІДОК СЬОГОДНЬОШНОГО ТЕРРАКТУ РФ ‼️‼️
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10.10.2022 17:05 Відповісти
злость,ненависть... все что чувствуется к русне, хотелось бы очень сейчас встретить одного из этих радостно улюлюкающих русских мразей,которые в интренете радуются тому что их недострана сегодня сделала, бил бы кулаком в головешку пока не кончились бы силы
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10.10.2022 17:05 Відповісти
щось мені здається, що сьогодні нових відео полонених фашистів не буде...
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10.10.2022 17:06 Відповісти
Шкода, що ми такі гуманні, а виродки це трактують як слабкість і дуже шкода всіх кого убили і хто постраждав.
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10.10.2022 17:07 Відповісти
Так не будьте гуманними. Хто ж вам лікар.
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10.10.2022 17:23 Відповісти
Якщо ми не будемо гуманними - ЄС і США залишать нас без підтримки.

Тому у українців через власні дії в 90х і 00х лишилось два варіанта:
1. померти частині, борючись проти росії "гуманно", щоб ті хто виживе - жили в Україні

2. померти всім без підтримки

Це все наслідки вибора Кравчука, Кучми і Януковича. Так за цей вибір платять навіть ті хто ще тоді не міг голосувати, або не народився.
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10.10.2022 17:31 Відповісти
Так і є.
А до статуї Катерини у Одесі теж є підстави для гуманності?
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10.10.2022 17:44 Відповісти
Статую можна спокійно зносити, просто одесити вочевидь цього не хочуть
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11.10.2022 10:07 Відповісти
не бреши бот кацапський
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10.10.2022 22:22 Відповісти
Бот - це автоматизована програма. Не впевнений чи кацапи вміють кодити українською.

І уж тим більше не будуть прописувати правду, яка очі коле
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11.10.2022 10:09 Відповісти
Чому Україна незмогла за сім місяців налагодити виробництво дронів, навідміну від того ж Ірану? Понадіялись на ленд-ліз яким як морквиною повчають куди Україні можна стріляти - куди ні? До того ж де він?
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10.10.2022 17:12 Відповісти
А де наші грім-1 і грім-2 ?
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10.10.2022 17:16 Відповісти
Це питання можна додати до написаного мною вище. Єдине виправдання - це досить складне виробництво яке важко замаскувати, на відміну від тих же дронів.
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10.10.2022 17:22 Відповісти
Надо читать источник

https://www.congress.gov/117/plaws/publ118/PLAW-117publ118.pdf

Закон действует с момента подписания, с мая 2022года

Время действия 2022 и 2023 финансовые года

1 октября 2022 закончился 2022 финансовый год, и начался последний 2023 финансовый год

Закон разрешает, но не обязывает им воспользоваться, т.к. применено will вместо must

Закон действует, и будет действовать еще чуть менее года

Пока им не воспользовались, может нет необходимости...
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10.10.2022 17:30 Відповісти
Витяг з цього закону:Не пізніше ніж через 60 днів з дня набрання чинності цим Законом, президент встановлює прискорені процедури доставки будь-яких предметів оборонного призначення, позичених або переданих в оренду Уряду України.
Питання так скільки і чого з липня нам надали?
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10.10.2022 17:39 Відповісти
Да верно

Но там сказано shall вместо must

Если почитать это

https://www.plainlanguage.gov/guidelines/conversational/shall-and-must/

то юристы рекомендуют must когда обязан, а вот shall не обязывает

Вроде президент не отчитывался перед конгрессом.

Это их дела...

Когда, как, и вообще нужно ли воспользоваться законом.

Интересно почему "эксперты" и "говорящие головы", хвалили в новостях - 1 октября.

А по факту - 1 октября это просто начало последнего 2023 финансового года...
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10.10.2022 17:50 Відповісти
Тоді питання так що ж вони нададуть нам протягом 2022 фін.року, якщо він десять днів тому закінчився?
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10.10.2022 17:59 Відповісти
Поки що це тільки піар і нічого спільного з тим ленд-лізом який був у роки WWII. І таке відчуття що при Байдені він піаром так і залишиться, хіба "підкинуть" концерви щоб було за що відчитуватись. Про більш потужнішу зброю до кінця війни, не варто сподіватись.
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10.10.2022 18:56 Відповісти
По фактам на 10.10.2022 - пока "пиар".

"Эксперты" наверняка, открывали, читали закон, и гдето увидели или услышали, что с 1 октября начнет работать лендлиз.
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10.10.2022 19:04 Відповісти
В законе определены рамки 2022 и 2023 финансовый год, если не дали взаймы или в оренду в 2022, и он уже закончился - то уже ничего нельзя дать.

Если нужно ждать изготовления "товара", то он должен быть передан до 1 октября 2023.

Надо верить нашим "экспертам",
если говорят что с 1 октября заработал лендлиз,
значит они "что-то" знают, чего нет в официальном подписанном законе.
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10.10.2022 18:57 Відповісти
У нас виробництво дронів налагоджене вже 7 років як.

А от Іран дрони не виробляє. Їх виробляє Китай і продає Ірану. Зараз просто дає безкоштовно для передачі росії
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11.10.2022 10:11 Відповісти
Держитесь сынки, держитесь братья, даст Аллах мы их всех убьем. Слава Украине!
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10.10.2022 17:13 Відповісти
Це нація середньовічних варварів ,це терористи яким нема прощення ,єдине чого вам бажаю що б відчули стільки біди як ви завдали нам ,а росія має розвалитись не має право це злочинне терористичне утворення на існування в ********* світі.
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10.10.2022 17:16 Відповісти
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10.10.2022 17:24 Відповісти
Увидел русню - убей.
Это должно стать девизом каждого.
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10.10.2022 17:26 Відповісти
Виникає злість. Але не на кацапів! Що з них взяти?! - вода мокра, вітер дує, сонце світить, а кацапи дикуни і їх потрібно в робочому порядку знищувати як тарганів. Злість на тих зелених мудаків які повністю згорнули ракетну програму і єдине що за три роки зробили в плані підготовки до війни то це оновили і покращили бункер для "бубочки"... Схоже він з Єрмаком мали з нього вилізти щоб вручити кацапам символічні ключі від України...
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10.10.2022 17:34 Відповісти
Кацапські покидьки. А скільки ще таких дітей!
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10.10.2022 18:09 Відповісти
 
 