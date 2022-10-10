Зеленський після зустрічі з Брінк: США мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та звірства. ФОТОрепортаж
Сполучені Штати засуджують російські удари по об’єктах інфраструктури України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з надзвичайним і повноважним посолом США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.
"Разом з Андрієм Єрмаком провели зустріч із Послом США Бріджит Брінк і заступником голови дипломатичної місії США Крістофером Смітом. Сполучені Штати засуджують російські удари по об’єктах інфраструктури України й мають намір притягнути Росію до відповідальності за військові злочини та звірства, скоєні в нашій країні. Вдячний за підтримку!" - розповів Зеленський.
Топ коментарі
+22 Fundador Null
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+21 Mykola Trofimenko #538463
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+17 cimbitep
показати весь коментар10.10.2022 18:42
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Китай
Індонезія
ПАР
Індія
Туреччина
Саудівська Аравія
Аргентина
Мексика
З Кацапією рівно половина країн
а притягнуть до відповідальності можно параллельно
Він йому сім'ю дає!
Одна біда не ходить...!
Однією рукою обіцяє притягнуть і виражає глибоку стурбованість,
іншою рукою має солідний гешефт, а також береже нарасісю, бо ж скоро вибори, а без нарасісі республіканці не виграють у демократів.
Не то шоб критикував, або розводив зраду, але вже і сліпому ідіоту ясно, що аби США захотіли, ця кривава *****, якій абсолютно не місце в 21 столітті, припинилася б вже завтра.
Лише Путін може зупинити цю війну, тому в України немає іншого вибору, окрім як іти з ним на переговори - Зеленський
"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін ) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.
https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
Вважаєте що знайдете в подібному процесі однозначність-Ваше право.
Все надежды исключительно на ЗСУ!
Если им , конечно не прикажут перестать стрелять
уявляю скільки він бубі підсрачників надавав, що б той пургу не ніс і пальці вєєром не розкидав.
А на біса цим двом ще хтось?
Ми с Тамарой ходім парой.
Американці на цей цирк дивляться і роблять свої висновки.