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Зеленський після зустрічі з Брінк: США мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та звірства. ФОТОрепортаж

Сполучені Штати засуджують російські удари по об’єктах інфраструктури України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з надзвичайним і повноважним посолом США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

"Разом з Андрієм Єрмаком провели зустріч із Послом США Бріджит Брінк і заступником голови дипломатичної місії США Крістофером Смітом. Сполучені Штати засуджують російські удари по об’єктах інфраструктури України й мають намір притягнути Росію до відповідальності за військові злочини та звірства, скоєні в нашій країні. Вдячний за підтримку!" - розповів Зеленський.

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Зеленський після зустрічі з Брінк: США мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та звірства 01
Зеленський після зустрічі з Брінк: США мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та звірства 02
Зеленський після зустрічі з Брінк: США мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та звірства 03

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) обстріл (28428) США (22769) Брінк Бріджит (233)


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Топ коментарі
+22
ЗЕбуїн не може без Дерьмака, цікаво як воно спілкується з партнерами без бумажки.
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10.10.2022 18:43
+21
І знову дєрмак тут як тут
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10.10.2022 18:43
+17
яким чином? глибока стурбованість не спрацьовує.
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10.10.2022 18:42
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яким чином? глибока стурбованість не спрацьовує.
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10.10.2022 18:42 Відповісти
А різке занепокоєння?
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10.10.2022 18:43 Відповісти
А що їм робити коли любу гуманітарку розкрадає Дерьмак
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10.10.2022 18:44 Відповісти
гуманітарка з ракет для HIMARS та снарядів для 777 доходить до адресатів на 100%.
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10.10.2022 19:07 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GzskHBhwdfA
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10.10.2022 20:20 Відповісти
Прокинтесь, проблема не в ньому https://www.youtube.com/watch?v=GzskHBhwdfA
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10.10.2022 20:22 Відповісти
Наркоманы окружили даму
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11.10.2022 07:24 Відповісти
ATACMS було б непогано...
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10.10.2022 18:55 Відповісти
І за спиною незмінний Д'єрмак.
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10.10.2022 19:00 Відповісти
Та вы вже ******* со своим срачем. Зеленскому виднее с кем работать. Или зеленский тоже шпион?
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10.10.2022 19:10 Відповісти
Він зрадник. Щоб бути шпігуном треба клепку мати.
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10.10.2022 19:28 Відповісти
Т.е., зеленой слизи закон не писан?
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10.10.2022 19:30 Відповісти
Ну так, як же вони посміли не опублікувати на цензорі всю стенограму розмови. Бардак! Н
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10.10.2022 19:18 Відповісти
Хто пожме руку ХУТІНУ на саміті G 20 на Бали ?
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10.10.2022 18:42 Відповісти
Бразилія
Китай
Індонезія
ПАР
Індія
Туреччина
Саудівська Аравія
Аргентина
Мексика

З Кацапією рівно половина країн
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10.10.2022 19:37 Відповісти
ЗЕбуїн не може без Дерьмака, цікаво як воно спілкується з партнерами без бумажки.
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10.10.2022 18:43 Відповісти
Нууу, Єрмак наче перекладає. Тому немає значення, що Зєлєнскій говорить. Це так, спроба дарту. Який статус Єрмака на цій зустрічі і чому не було Кулєби, чи хоча б когось з МЗС? Хоча... Статус Єрмака - резидент? Щоб на кацапії одразу знали, про що мова була?
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10.10.2022 18:54 Відповісти
блювати хочеться...може завхоз вже Олену підміняє
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10.10.2022 18:56 Відповісти
І знову дєрмак тут як тут
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10.10.2022 18:43 Відповісти
В первую очередь нам оружие надо,
а притягнуть до відповідальності можно параллельно
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10.10.2022 18:44 Відповісти
Надо оружие?так почему вы его не производите?
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11.10.2022 07:26 Відповісти
"Смотрящий" Ермак як тінь Зеленського. Роль "завгоспа" вище ролі президента.
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10.10.2022 18:44 Відповісти
Так як вони будуть "притягувати", то краще би сотню ATACMS дали,та десяток "Петріот".
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10.10.2022 18:45 Відповісти
Єта найвеличнійший і найбонквтікнейший увідєл в єтіх прільотах мєсто, гдє можна сайтісь по срєдінє
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10.10.2022 18:45 Відповісти
А без дермачка і покакать вовочка не может!
Він йому сім'ю дає!
Одна біда не ходить...!
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10.10.2022 18:45 Відповісти
А титан для самолётов США до сих пор покупает в раше?
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10.10.2022 18:47 Відповісти
Не тільки для літаків також для начинки ракет кульками з тітану.
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10.10.2022 19:09 Відповісти
це просто слова, з 2014 року тільки занепокоєння і санкції... якихось дійсно серйозних мір які б конкретно завдавали реальної шкоди путінському режиму немає практично, на ділі вони не хочуть бути втягнуті в 3 світову,з можливим варіантом застосування ядерної зброї
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10.10.2022 18:47 Відповісти
кто между войной и позором выбирает позор, получит и войну тоже. (С)
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10.10.2022 22:59 Відповісти
Тим часом продовжує купувати газ, нафту, аміак, золотішко і брюлики, і тд і тп.
Однією рукою обіцяє притягнуть і виражає глибоку стурбованість,
іншою рукою має солідний гешефт, а також береже нарасісю, бо ж скоро вибори, а без нарасісі республіканці не виграють у демократів.

Не то шоб критикував, або розводив зраду, але вже і сліпому ідіоту ясно, що аби США захотіли, ця кривава *****, якій абсолютно не місце в 21 столітті, припинилася б вже завтра.
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10.10.2022 18:47 Відповісти
...сісю дає!...
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10.10.2022 18:48 Відповісти
Визнавайте РФ країною терористом, а всіх решта у світі хто купує її нафту, газ, пальне, тощо... спонсорами терористів... інакше це все пусті слова, про притягнення до відповідальності....
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10.10.2022 18:51 Відповісти
З Ліз Трасс Зеленський і не обговорює нічого.Що з глухонімою обговорювати?
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10.10.2022 18:52 Відповісти
Що з боневтіком обговорювати?

Лише Путін може зупинити цю війну, тому в України немає іншого вибору, окрім як іти з ним на переговори - Зеленський

"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін ) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.

https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
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10.10.2022 18:59 Відповісти
Переговори-це процедура,політична наживка,для кого-вирішувати Вам,я не берусь.Мінськ не мав впливу на ведення бойових дій.І будь які переговори як сутність не впливають на бойові дії,а ось на подальші рішення сторін можуть впливати,а можуть бути пустишкою.
Вважаєте що знайдете в подібному процесі однозначність-Ваше право.
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10.10.2022 20:08 Відповісти
У відповідь має бути знищений чорноморський флот російської федерації
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10.10.2022 18:53 Відповісти
даю добро - приступай
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10.10.2022 19:00 Відповісти
А ты кто, царь и Бог, что даёшь добро?
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10.10.2022 21:03 Відповісти
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10.10.2022 18:59 Відповісти
С таким ООН не скоро или никогда.
Все надежды исключительно на ЗСУ!
Если им , конечно не прикажут перестать стрелять
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10.10.2022 19:48 Відповісти
У Ліги націй і то більше сміливості було - та хоча б СССР після нападу на Фінляндію зі свого складу випхали, ООН і на те нездатне.
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10.10.2022 21:35 Відповісти
medveput sliškom trezvyj na fotke... Aaaa, tam ne nalivajut...
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10.10.2022 23:47 Відповісти
ааа... ну раз разом з ірмаком!
уявляю скільки він бубі підсрачників надавав, що б той пургу не ніс і пальці вєєром не розкидав.
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10.10.2022 19:07 Відповісти
Почему Раду не собрали , ЧТОБЫ призвать весь 🌍Мир ПРИЗНАТЬ ********* СТРАНО ТЕРРОРИСТКОЙ ‼️
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10.10.2022 19:28 Відповісти
Бо там правит каалицея Слуг из зажопами
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10.10.2022 19:50 Відповісти
Крім обіцянок, стурбованостей та занепокоєності не варто на більше розраховувати, навіть після застосування ТЯЗ. Війну зі зв'язаними руками Україна не вигра.
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10.10.2022 19:31 Відповісти
Це не Єрмак зі шмарклею зв'язивають нам руки це ЄС та США.
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10.10.2022 20:13 Відповісти
Ми с варварой ходім парой (с) - знову бл@дь з єрмаком. Цей водить зє! як цуцика на повідку.
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10.10.2022 19:42 Відповісти
Байден, старый ты м.дак, дай ракеты большой давности.
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10.10.2022 19:42 Відповісти
«Разом з Андрієм Єрмаком провели зустріч»
А на біса цим двом ще хтось?
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10.10.2022 19:46 Відповісти
Коли вже щезне цей русохряк з новин!? Чому не займається наявністю WC паперу і чистотою в ОП?
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10.10.2022 19:47 Відповісти
Так без этого дерьма(ка), и вода не освятится...
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10.10.2022 20:54 Відповісти
Как всё и стоило ожидать, все подозрения, все его преступления, как в воду канули, всё крыто-шито, всё уже давно забыто. Вот что значит, лучший кореш клоуна, за его он стоит горой.
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10.10.2022 21:15 Відповісти
"Разом з Андрієм Єрмаком провели зустріч із Послом США Бріджит Брінк Джерело:
Ми с Тамарой ходім парой.
Американці на цей цирк дивляться і роблять свої висновки.
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10.10.2022 22:38 Відповісти
Цікава зустріч і показова...WP на пише іншу версію ніж на 3 фото. Посол Брінк пристально дивиться на Зеленського, Він відводить очі, в нього червоні вуха, поруч єрмак. В історію війни ця зустріч увійде окремою сторінкою?
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11.10.2022 11:47 Відповісти
Притягнути?! Притягнути?!!! Негайно давайте нам nasams , patriot, avenger, atacms та f-16!
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11.10.2022 13:22 Відповісти
 
 