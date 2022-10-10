Зеленський після зустрічі з Брінк: США мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та звірства. ФОТОрепортаж

Сполучені Штати засуджують російські удари по об’єктах інфраструктури України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після зустрічі з надзвичайним і повноважним посолом США в Україні Бріджит Брінк, передає Цензор.НЕТ.

"Разом з Андрієм Єрмаком провели зустріч із Послом США Бріджит Брінк і заступником голови дипломатичної місії США Крістофером Смітом. Сполучені Штати засуджують російські удари по об’єктах інфраструктури України й мають намір притягнути Росію до відповідальності за військові злочини та звірства, скоєні в нашій країні. Вдячний за підтримку!" - розповів Зеленський.

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