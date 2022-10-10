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Новини Фото Війна
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Сили ППО збили два ворожі безпілотники та ракету над Черкаською областю, - ОВА. ФОТО

Сили протиповітряної оборони ввечері збили над Черкаською областю 2 ворожі безпілотники та 1 ракету.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

Сили ППО збили два ворожі безпілотники та ракету над Черкаською областю, - ОВА 01

"Увечері над Канівщиною силами ППО збито два безпілотники. Подробиці з’ясовуємо. Попередньо люди не постраждали", - написав Табурець у телеграмі.

Він додав, що в Черкаському районі під час останньої повітряної тривоги українські захисники збили ворожу ракету. "Одну людину травмовано. Пошкоджено близько двадцяти домоволодінь", - зазначив глава ОВА.

Сили ППО збили два ворожі безпілотники та ракету над Черкаською областю, - ОВА 02

Також читайте: ППО знищила російські ракети у Фастівському та Обухівському районах Київщини, - Нацполіція. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4148) крилаті ракети (1073) ППО (3183) Чернігівська область (904)


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Топ коментарі
+3
Уламки не зроблять такої правильної воронки.
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10.10.2022 20:02
+3
Х-101
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10.10.2022 20:04
+3
Велика подяка нашим воїнам ППО!!! живу на Черкащині
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10.10.2022 20:35
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20 домоволодінь? Що там за ракету таку збили? Трьохступеневу?
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10.10.2022 19:50 Відповісти
Falcon 9
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10.10.2022 19:53 Відповісти
Х-101
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10.10.2022 20:04 Відповісти
Есть у меня подозрения, что в Киеве тоже сбили те ракеты, которые упали сегодня.
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10.10.2022 19:53 Відповісти
Пан Мøрячöк

@yagodarbuz

·

https://twitter.com/yagodarbuz/status/1579442925704212485 4 ч

короткий переказ реакції українців на обстріл

https://twitter.com/i/status/1579442925704212485
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10.10.2022 19:54 Відповісти
Таку воронку зробила збита ракета? не може бути
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10.10.2022 19:55 Відповісти
Может, вот поэтому я думаю, что и в Киеве обломки рухнули
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10.10.2022 19:56 Відповісти
навіть від боінга таких воронок немає, а тут глибока, кругленька
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10.10.2022 19:58 Відповісти
Ну так уяви, що було б з хатами якби це вибухівка рвонула, там би хати з фундаментом знесло б
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10.10.2022 20:00 Відповісти
За секунду ставок готовий- запускай карасiв....
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10.10.2022 22:23 Відповісти
Уламки не зроблять такої правильної воронки.
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10.10.2022 20:02 Відповісти
Упала и БЧ детонировала
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10.10.2022 20:06 Відповісти
лайк
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10.10.2022 20:09 Відповісти
Я теж так подумав.
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10.10.2022 20:09 Відповісти
Велика подяка нашим воїнам ППО!!! живу на Черкащині
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10.10.2022 20:35 Відповісти
На роботі дивилася на рани моєї Черкащини, плакала і дякувала Богу,що хлопці витримали і показали себе на висоті. Тримайтесь і бережіть себе
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10.10.2022 22:38 Відповісти
Украинцы зря вы просите этих иудеев изираиля о помощи они хуже османов, персов и греков вместе взятых,потому и выжили в окружение враждебных соседей, выже умний народ, спросите тех из иудеиской пустыни кого послать на экскурсию в иран,инжинеров-ракетчиков или инженеров-атомшиков,поверте станут шольковыми и быстрее русские уже почти договорились.
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11.10.2022 03:44 Відповісти
И не надо свистет что роберта матего опенгеимера сохранение мира двигала и нобела и максима, созвездия иудейских миротворцев *****. народ украини чтоб вижить просить продать не подарить не врасрочку ракеты про и пво.и не надо фуфло предлагать,помню как саакашвили развели, разведрони продали а русским коди от дронов
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11.10.2022 04:39 Відповісти
 
 