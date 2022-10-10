Сили ППО збили два ворожі безпілотники та ракету над Черкаською областю, - ОВА. ФОТО
Сили протиповітряної оборони ввечері збили над Черкаською областю 2 ворожі безпілотники та 1 ракету.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Увечері над Канівщиною силами ППО збито два безпілотники. Подробиці з’ясовуємо. Попередньо люди не постраждали", - написав Табурець у телеграмі.
Він додав, що в Черкаському районі під час останньої повітряної тривоги українські захисники збили ворожу ракету. "Одну людину травмовано. Пошкоджено близько двадцяти домоволодінь", - зазначив глава ОВА.
Топ коментарі
+3 Василь Коромисло
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+3 Дмитрий #517608
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@yagodarbuz
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https://twitter.com/yagodarbuz/status/1579442925704212485 4 ч
короткий переказ реакції українців на обстріл
https://twitter.com/i/status/1579442925704212485