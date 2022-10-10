Сили ППО збили два ворожі безпілотники та ракету над Черкаською областю, - ОВА. ФОТО

Сили протиповітряної оборони ввечері збили над Черкаською областю 2 ворожі безпілотники та 1 ракету.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Увечері над Канівщиною силами ППО збито два безпілотники. Подробиці з’ясовуємо. Попередньо люди не постраждали", - написав Табурець у телеграмі.

Він додав, що в Черкаському районі під час останньої повітряної тривоги українські захисники збили ворожу ракету. "Одну людину травмовано. Пошкоджено близько двадцяти домоволодінь", - зазначив глава ОВА.

Також читайте: ППО знищила російські ракети у Фастівському та Обухівському районах Київщини, - Нацполіція. ФОТО