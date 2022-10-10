"На кожен привабливий трофей треба виїжджати в супроводі саперів": у ЗСУ попередили, що російські окупанти почали мінувати свою покинуту техніку. ФОТОрепортаж

Російські окупанти почали мінувати свою техніку, яку лишають у якості трофейних приманок.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Без саперів не чіпати. Це кацапська БМП. Вірніше, те, що від неї залишилося. За пару годин до того, як були зроблені ці фото, вона була ще цілою, стояла собі покинута і нібито просилась, щоб її забрали.

кацапи зробили з неї приманку. Та під гусениці заклали протитанкові міни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці затрофеїли ворожий танк. ВIДЕО

Українці поїхали забирати трофей. Смикнули його броньованим тягачем БТС-4. Вибухом БМП порвало в хлам.

На щастя, всі наші хлопці живі. Але урок вивчили.

На кожен привабливий трофей треба виїжджати в супроводі саперів", - йдеться у повідомленні.









