"На кожен привабливий трофей треба виїжджати в супроводі саперів": у ЗСУ попередили, що російські окупанти почали мінувати свою покинуту техніку. ФОТОрепортаж
Російські окупанти почали мінувати свою техніку, яку лишають у якості трофейних приманок.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Без саперів не чіпати. Це кацапська БМП. Вірніше, те, що від неї залишилося. За пару годин до того, як були зроблені ці фото, вона була ще цілою, стояла собі покинута і нібито просилась, щоб її забрали.
кацапи зробили з неї приманку. Та під гусениці заклали протитанкові міни.
Українці поїхали забирати трофей. Смикнули його броньованим тягачем БТС-4. Вибухом БМП порвало в хлам.
На щастя, всі наші хлопці живі. Але урок вивчили.
На кожен привабливий трофей треба виїжджати в супроводі саперів", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+28 FT FT
показати весь коментар10.10.2022 20:10
+10 Роман Марушка #520021
показати весь коментар10.10.2022 20:04
+10 FT FT
показати весь коментар10.10.2022 20:13
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ЗІЖ: тепер мої сумніви щодо совкових казкок про мінування моджахедами усіляких привабливих дрібниць під час війни в Афганістані посилились. Може й помилково, але що є - те є.
Замість того, щоб тихенько використовувати те, що вони залишають, і не розголошувати (для того, доб вони і далі так робили), наоі роре- експерти розаручували іе па всіх ефірах. І до отримали? Треба менга базікать і тихо використовувати їхні помилки і недолугості. Я б взагалі заборонив коментувати стан військових дій експертам, крім офіційних речників. Експерти піаряться, хочуть показата, що вони розумніші за генштам рашки. І розказують, що б вони робили на їх місці