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Новини Фото Війна
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"На кожен привабливий трофей треба виїжджати в супроводі саперів": у ЗСУ попередили, що російські окупанти почали мінувати свою покинуту техніку. ФОТОрепортаж

Російські окупанти почали мінувати свою техніку, яку лишають у якості трофейних приманок.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Без саперів не чіпати. Це кацапська БМП. Вірніше, те, що від неї залишилося. За пару годин до того, як були зроблені ці фото, вона була ще цілою, стояла собі покинута і нібито просилась, щоб її забрали.

кацапи зробили з неї приманку. Та під гусениці заклали протитанкові міни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці затрофеїли ворожий танк. ВIДЕО

Українці поїхали забирати трофей. Смикнули його броньованим тягачем БТС-4. Вибухом БМП порвало в хлам.

На щастя, всі наші хлопці живі. Але урок вивчили.

На кожен привабливий трофей треба виїжджати в супроводі саперів", - йдеться у повідомленні.

На кожен привабливий трофей треба виїжджати в супроводі саперів: у ЗСУ попередили, що російські окупанти почали мінувати свою покинуту техніку 01
На кожен привабливий трофей треба виїжджати в супроводі саперів: у ЗСУ попередили, що російські окупанти почали мінувати свою покинуту техніку 02
На кожен привабливий трофей треба виїжджати в супроводі саперів: у ЗСУ попередили, що російські окупанти почали мінувати свою покинуту техніку 03
На кожен привабливий трофей треба виїжджати в супроводі саперів: у ЗСУ попередили, що російські окупанти почали мінувати свою покинуту техніку 04
На кожен привабливий трофей треба виїжджати в супроводі саперів: у ЗСУ попередили, що російські окупанти почали мінувати свою покинуту техніку 05

Автор: 

армія рф (17337) мінування (1218) трофеї (185)


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Топ коментарі
+28
Для этого пленные есть. Берешь какого то пленного офицера и пару солдат и пускай заводят и тащат трофей хотя бы метров сто.
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10.10.2022 20:10
+10
Хто б сумнівався . Звичайно орки коли покидають техніку вони її мінують що вона не дісталась Україні .
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10.10.2022 20:04
+10
Тем более уборка территории пленными даже по Женевской конвенции не запрещена.
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10.10.2022 20:13
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Хто б сумнівався . Звичайно орки коли покидають техніку вони її мінують що вона не дісталась Україні .
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10.10.2022 20:04 Відповісти
Орки еще могут и боеприпасы минировать. Читал когда то как даже в патроны вместо пороха взрывчатку закладывали.
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10.10.2022 20:08 Відповісти
Для этого пленные есть. Берешь какого то пленного офицера и пару солдат и пускай заводят и тащат трофей хотя бы метров сто.
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10.10.2022 20:10 Відповісти
Тем более уборка территории пленными даже по Женевской конвенции не запрещена.
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10.10.2022 20:13 Відповісти
я так пропонувала взагалі все розміновувати...а мені конвенції пхали..
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10.10.2022 20:16 Відповісти
Смотря как к этому делу подходить. На мины пленных толкать по конвенциям запрещается. А выдать пленным грабли и лопаты и мусор и металолом убирать - запросто. Если нами вертят как хотят то и нам нужно выкручиваться чтобы выживать в етом сраном *цивилизованном* мире, в котором цивилизацией и не пахнет..
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10.10.2022 20:29 Відповісти
Hmmm. Where is the civilization then?
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10.10.2022 21:00 Відповісти
оу..якось не подумала..у Вас цивідізований підхід...грабель у нас вдосталь..
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10.10.2022 21:12 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1579517648832204800 Анігіляція окупантів продовжується...
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10.10.2022 20:11 Відповісти
кацапня голодна, змерзла..треба й нам мінувати, отруювати
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10.10.2022 20:13 Відповісти
На наше щастя, у них не завжди є час замінувати техніку, бо тікають вони швидще за техніку. Але обережність ніколи зайвою не буде. Дякувати Богу, цього разу ніхто з наших воїнів не постраждав.

ЗІЖ: тепер мої сумніви щодо совкових казкок про мінування моджахедами усіляких привабливих дрібниць під час війни в Афганістані посилились. Може й помилково, але що є - те є.
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10.10.2022 20:13 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1579515878223159301 + трофей
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10.10.2022 20:14 Відповісти
ну, закопать перед гусеницей ПМку, или в люке растяжку повесить - это примитивно, и рассчитано на необученного ТрОшника. Хорошо что кацапам свободно МЛки не раздают, а то это было бы уже грустно даже для сапёров.
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10.10.2022 20:17 Відповісти
В принципе интересно - это ж какой заряд надо заложить в бронированную машину, что б её так разнесло? Откуда у убегающих орков столько взрывчатки?
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10.10.2022 20:18 Відповісти
одну ПМку положили под гусеницу, а вторую - внутрь. Детонация ПМки внутри закрытого пространства делает из коробки бэхи плоскую развёртку.
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10.10.2022 21:23 Відповісти
Може запропонувати кацапським минерам ПЕРЕЙТИ ПРАЦЮВАТи в ЗСУ в плен + зарплата. ⁉️Нехай сами і розмініруют .
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10.10.2022 20:21 Відповісти
???? працювати??? гроші??? про таке навіть гидко подумати
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10.10.2022 21:14 Відповісти
Так вони же будуть гибнуть при розмінуванні. А не українці
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10.10.2022 23:17 Відповісти
так не працювати ж у лавах ЗСУ та ще й за гроші, а відпрацьовувати їдло, як полонені..відбудовувати те, що зруйнували!
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10.10.2022 23:27 Відповісти
Byl spetsialno ostavlen, kak lovushka. Pri begtsvii ne hvatajet vremja na takoje.
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10.10.2022 20:36 Відповісти
Еще весной писал:осторожней с находками.Подлость может быть рядом.
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10.10.2022 21:32 Відповісти
Треба було менше розказувать, як орки біжать і кидають неушкодженою техніку і боєкомплекти. Деякі наші оглядачі дивувались: до чого ж вони тупі, що не могли навіть додуматись кинути гранату всередину танку чи БМП. Розганяли такі ровини і раділи. Але чи допомагало це нашим на передку. А ніяк. Навпаки, мимовільним російсьаим пособникам України залишати зброю і ********** буде все складніше, тому що там на основі наших ура-відосиків почали закручувати гайки, тепер за залишення техніки можна і вишку одержать.
Замість того, щоб тихенько використовувати те, що вони залишають, і не розголошувати (для того, доб вони і далі так робили), наоі роре- експерти розаручували іе па всіх ефірах. І до отримали? Треба менга базікать і тихо використовувати їхні помилки і недолугості. Я б взагалі заборонив коментувати стан військових дій експертам, крім офіційних речників. Експерти піаряться, хочуть показата, що вони розумніші за генштам рашки. І розказують, що б вони робили на їх місці
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10.10.2022 21:50 Відповісти
БТС теж цілий?
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10.10.2022 23:23 Відповісти
 
 