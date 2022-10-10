Ситуація на Сумщині: окрім двох ракет, ще понад 50 "прильотів" за день по прикордонню, одна людина загинула. ФОТОрепортаж

Окрум ракетних ударів росіяни обстріляли територію Сумської області з кулеметів, САУ та гранатометів. Є жертва та постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Зранку не написав, але ніч у нас була з одним обстрілом. 6 мін по Краснопільській громаді, ще о першій ночі. На щастя - без наслідків.

Під час ракетної терористичної атаки, близько 10 ранку, у Конотопському районі росіяни знищили об'єкт інфраструктури. Тривають аварійні роботи. Травмовані два працівника підприємства та рятівник ДСНС. Із 13 години ворог почав вести вогонь у Шосткинському районі - із крупнокаліберного кулемету, з території росіі.

5 приходів з САУ по одному з сіл Краснопільської громади - близько 15 години". - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли ракетами Сумщину: зникла електрика і є проблеми з водопостачанням

Зазначається, що росіяни тричі обстріляли з САУ та мінометів територію Білопільської громади.

"Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще четверо - поранені та госпіталізовані до лікарні. У самому Білопілля пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, школу-інтернат та підприємство.

Великописарівська та Юнаківська громади - були обстріли із САУ, міномету, автоматичного станкового гранатомету.

На щастя обійшлося без жертв", - додав Живицький.









