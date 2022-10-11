УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10924 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
5 081 10

Армія РФ усю ніч обстрілювала Дніпропетровщину "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" та важкою артилерією, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Окупанти вночі обстріляли три райони Дніпропетровщини - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Усю ніч від російських ударів потерпали три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

Ворог гатив "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" та важкою артилерією.

Попередньо, минулося без постраждалих.

У Нікополі понівечено заправку та крамницю.

У Червоногригорівській громаді кілька будинків зруйновано, десяток пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач.

У Марганецькій та Мирівській громадах триває обстеження територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.

На Синельниківщині росіяни ударили з "Торнадо-С" по Великомихайлівській громаді. Наслідки уточнюються.

У Криворізькому районі ворог накрив "Ураганами" Зеленодольську громаду. У Великій Костромці зруйновано шкільну спортивну залу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Кривому Розі, який напередодні атакували російські ракети, все ще лишаються без світла понад 4 тис. родин. Енергетики продовжують роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масований ракетний удар по Україні: на Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених

Армія РФ усю ніч обстрілювала Дніпропетровщину Градами, Ураганами, Торнадо-С та важкою артилерією, - Резніченко 01

Армія РФ усю ніч обстрілювала Дніпропетровщину Градами, Ураганами, Торнадо-С та важкою артилерією, - Резніченко 02

Армія РФ усю ніч обстрілювала Дніпропетровщину Градами, Ураганами, Торнадо-С та важкою артилерією, - Резніченко 03

Армія РФ усю ніч обстрілювала Дніпропетровщину Градами, Ураганами, Торнадо-С та важкою артилерією, - Резніченко 04

Автор: 

обстріл (28435) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3717)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
Одеса-Сатира®✙

@uanews3

·

https://twitter.com/uanews3/status/1579573553912946688 8 ч

Запитання з математики:
Русня заявляє про пуски 150 ракет по Україні.
До України долетіло 83 ракети. Куди поділися 67 ракет? (
Прикол у тому, що США взагалі повідомляє про 170 пусків)...

Половина ракет узагалі нікуди не полетіло!
показати весь коментар
11.10.2022 08:08
+3
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
11.10.2022 09:52
+1
эх, взять бы с наскоку Мелитополь, и война на Юге очень быстро бы закончилась ...
показати весь коментар
11.10.2022 07:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я думаю було б правильно написати, що окупанти обстрілювали Дніпро та дніпровську область.
показати весь коментар
11.10.2022 07:57 Відповісти
область дніпропетрівська! бо Конституцію не міняли
А шо там притульський супутник? так нахвалювали що він визначає цілі які навіть заховані?
показати весь коментар
11.10.2022 08:19 Відповісти
Извините , не знала . Читала что Притулин спутник помогает ЗСУ. Но эта информация прошла только один раз.
показати весь коментар
11.10.2022 08:21 Відповісти
эх, взять бы с наскоку Мелитополь, и война на Юге очень быстро бы закончилась ...
показати весь коментар
11.10.2022 07:58 Відповісти
Одеса-Сатира®✙

@uanews3

·

https://twitter.com/uanews3/status/1579573553912946688 8 ч

Запитання з математики:
Русня заявляє про пуски 150 ракет по Україні.
До України долетіло 83 ракети. Куди поділися 67 ракет? (
Прикол у тому, що США взагалі повідомляє про 170 пусків)...

Половина ракет узагалі нікуди не полетіло!
показати весь коментар
11.10.2022 08:08 Відповісти
Хорошо было бы чтобы там в месте пуска они и взорвались . Но пока такой информации нет.
показати весь коментар
11.10.2022 08:22 Відповісти
Материалы должны отправляться сразу во все СМИ мира! А люди обычные должны в комментариях в твиттере в СМИ мира писать и постить видео и картинки обстрелов! Нужно просить больше оружия для Украины!
показати весь коментар
11.10.2022 08:19 Відповісти
Кажется украинские власти запретили под страхом уголовного наказания постить снимки с места прилётов.
Пусть власти разрешённые снимки сами постят.
показати весь коментар
11.10.2022 08:24 Відповісти
Все комменты ни о чем.
Скажу по делу.
все эти новости не полные.
где продолжение об " ответным ударом уничтожены две установки РСЗО и 20 орков"?!
Нет нихера!!!. Где ответка *****!?
Почему на целый регион положили болт!?
Вначале отвечали,даже вылетэкскалибур видел
показати весь коментар
11.10.2022 08:55 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
11.10.2022 09:52 Відповісти
 
 