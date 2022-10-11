Армія РФ усю ніч обстрілювала Дніпропетровщину "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" та важкою артилерією, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Окупанти вночі обстріляли три райони Дніпропетровщини - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Усю ніч від російських ударів потерпали три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.



Ворог гатив "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" та важкою артилерією.



Попередньо, минулося без постраждалих.



У Нікополі понівечено заправку та крамницю.



У Червоногригорівській громаді кілька будинків зруйновано, десяток пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач.



У Марганецькій та Мирівській громадах триває обстеження територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.



На Синельниківщині росіяни ударили з "Торнадо-С" по Великомихайлівській громаді. Наслідки уточнюються.



У Криворізькому районі ворог накрив "Ураганами" Зеленодольську громаду. У Великій Костромці зруйновано шкільну спортивну залу", - йдеться в повідомленні.



Крім того, у Кривому Розі, який напередодні атакували російські ракети, все ще лишаються без світла понад 4 тис. родин. Енергетики продовжують роботу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масований ракетний удар по Україні: на Дніпропетровщині щонайменше четверо загиблих та 19 поранених













