Армія РФ усю ніч обстрілювала Дніпропетровщину "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" та важкою артилерією, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Окупанти вночі обстріляли три райони Дніпропетровщини - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Усю ніч від російських ударів потерпали три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.
Ворог гатив "Градами", "Ураганами", "Торнадо-С" та важкою артилерією.
Попередньо, минулося без постраждалих.
У Нікополі понівечено заправку та крамницю.
У Червоногригорівській громаді кілька будинків зруйновано, десяток пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач.
У Марганецькій та Мирівській громадах триває обстеження територій. Деталі обстрілів з’ясовуються.
На Синельниківщині росіяни ударили з "Торнадо-С" по Великомихайлівській громаді. Наслідки уточнюються.
У Криворізькому районі ворог накрив "Ураганами" Зеленодольську громаду. У Великій Костромці зруйновано шкільну спортивну залу", - йдеться в повідомленні.
Крім того, у Кривому Розі, який напередодні атакували російські ракети, все ще лишаються без світла понад 4 тис. родин. Енергетики продовжують роботу.
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А шо там притульський супутник? так нахвалювали що він визначає цілі які навіть заховані?
@uanews3
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https://twitter.com/uanews3/status/1579573553912946688 8 ч
Запитання з математики:
Русня заявляє про пуски 150 ракет по Україні.
До України долетіло 83 ракети. Куди поділися 67 ракет? (
Прикол у тому, що США взагалі повідомляє про 170 пусків)...
Половина ракет узагалі нікуди не полетіло!
Пусть власти разрешённые снимки сами постят.
Скажу по делу.
все эти новости не полные.
где продолжение об " ответным ударом уничтожены две установки РСЗО и 20 орков"?!
Нет нихера!!!. Где ответка *****!?
Почему на целый регион положили болт!?
Вначале отвечали,даже вылетэкскалибур видел