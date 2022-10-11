Наєв перевірив готовність підрозділів спецпризначення до виконання завдань поблизу кордону з Білоруссю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів спеціального призначення до виконання завдань у Північній операційній зоні поблизу кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

Як зазначається, цього разу перед військовими було поставлено завдання щодо проведення контрдиверсійних заходів, а саме - відпрацювання механізмів виявлення та знешкодження умовних диверсійно-розвідувальних груп, що пересуваються автотранспортом, а також знищення незаконних збройних формувань.

"Сьогодні на кордоні з Білоруссю дуже важливо зберігати пильність і тому постійне відпрацювання відповідних заходів спрямоване на забезпечення належного рівня захисту як цивільних, так і військових об’єктів від можливих терористичних загроз. Військовослужбовці тренуються в умовах, максимально наближених до реальних", - наголосив генерал-лейтенант Наєв.

За сценарієм командно-штабних навчань, до підрозділу надійшов сигнал про рух двох диверсійно-розвідувальних груп. Одна - у складі військової колони, інша - замаскована під мирних людей на цивільних автомобілях, що було відволікаючим маневром.

"Взвод спеціального призначення у кількості двох груп прибув у вказаний район, заблокувавши при цьому напрямки руху ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Підготувавши засідки, військові знешкодили техніку противника та захопили у полон диверсантів", - зауважив командир окремого загону спеціального призначення Андрій.

Наступним етапом навчань став епізод зі знищення ворожого повітряного десанту. Командир підрозділу отримав вказівку заблокувати район із виявленою диверсійно-розвідувальною групою противника.















Окремий загін спеціального призначення, спільно з особовим складом резерву, висунувся у вказаний район. Спецпризначенці провели аеророзвідку, виявили супротивника, після чого передали дані артилеристам. Після того, як мінометниками був "відпрацьований" указаний квадрат, загін спеціального призначення вирушив на "зачистку". Тим часом, особовий склад резерву вийшов на визначений рубіж та здійснив вогневу підтримку.

Ці навчання проводяться систематично та спрямовані на те, щоб особовий склад знав як правильно діяти під час тих чи інших загроз. Для кожного навчання створюється окрема обстановка, у ході якої військовослужбовці відпрацьовують питання на різних напрямках та різних об’єктах.

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"Тренування показало, що особовий склад здатний виконувати завдання та готовий до терористичних загроз, які не виключені у майбутньому. З розвідувальної інформації, яка постійно оновлюється, ми знаємо, що такі можливості у ворога є. Відповідно, ми відпрацьовуємо заходи для унеможливлення проходу ворога на територію нашої країни", - наголосив Наєв.

Командувач також додав, що Республіка Білорусь на даний час є союзником Російської Федерації у агресії проти України, тому сили оборони відпрацьовують весь спектр загроз і вживають необхідних заходів для того, щоби ці загрози не були виконані противником.