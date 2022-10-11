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Новини Фото Війна
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Наєв перевірив готовність підрозділів спецпризначення до виконання завдань поблизу кордону з Білоруссю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів спеціального призначення до виконання завдань у Північній операційній зоні поблизу кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ зв’язків з громадськістю Командування об’єднаних сил ЗС України.

Як зазначається, цього разу перед військовими було поставлено завдання щодо проведення контрдиверсійних заходів, а саме - відпрацювання механізмів виявлення та знешкодження умовних диверсійно-розвідувальних груп, що пересуваються автотранспортом, а також знищення незаконних збройних формувань.

"Сьогодні на кордоні з Білоруссю дуже важливо зберігати пильність і тому постійне відпрацювання відповідних заходів спрямоване на забезпечення належного рівня захисту як цивільних, так і військових об’єктів від можливих терористичних загроз. Військовослужбовці тренуються в умовах, максимально наближених до реальних", - наголосив генерал-лейтенант Наєв.

За сценарієм командно-штабних навчань, до підрозділу надійшов сигнал про рух двох диверсійно-розвідувальних груп. Одна - у складі військової колони, інша - замаскована під мирних людей на цивільних автомобілях, що було відволікаючим маневром.

"Взвод спеціального призначення у кількості двох груп прибув у вказаний район, заблокувавши при цьому напрямки руху ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Підготувавши засідки, військові знешкодили техніку противника та захопили у полон диверсантів", - зауважив командир окремого загону спеціального призначення Андрій.

Наступним етапом навчань став епізод зі знищення ворожого повітряного десанту. Командир підрозділу отримав вказівку заблокувати район із виявленою диверсійно-розвідувальною групою противника.

Наєв перевірив готовність підрозділів спецпризначення до виконання завдань поблизу кордону з Білоруссю 01
Наєв перевірив готовність підрозділів спецпризначення до виконання завдань поблизу кордону з Білоруссю 02
Наєв перевірив готовність підрозділів спецпризначення до виконання завдань поблизу кордону з Білоруссю 03
Наєв перевірив готовність підрозділів спецпризначення до виконання завдань поблизу кордону з Білоруссю 04
Наєв перевірив готовність підрозділів спецпризначення до виконання завдань поблизу кордону з Білоруссю 05
Наєв перевірив готовність підрозділів спецпризначення до виконання завдань поблизу кордону з Білоруссю 06
Наєв перевірив готовність підрозділів спецпризначення до виконання завдань поблизу кордону з Білоруссю 07

Окремий загін спеціального призначення, спільно з особовим складом резерву, висунувся у вказаний район. Спецпризначенці провели аеророзвідку, виявили супротивника, після чого передали дані артилеристам. Після того, як мінометниками був "відпрацьований" указаний квадрат, загін спеціального призначення вирушив на "зачистку". Тим часом, особовий склад резерву вийшов на визначений рубіж та здійснив вогневу підтримку.

Ці навчання проводяться систематично та спрямовані на те, щоб особовий склад знав як правильно діяти під час тих чи інших загроз. Для кожного навчання створюється окрема обстановка, у ході якої військовослужбовці відпрацьовують питання на різних напрямках та різних об’єктах.

Також читайте: Повторний наступ на Київ можливий, для підготовки росіянам потрібно 2-3 місяці, - Наєв

"Тренування показало, що особовий склад здатний виконувати завдання та готовий до терористичних загроз, які не виключені у майбутньому. З розвідувальної інформації, яка постійно оновлюється, ми знаємо, що такі можливості у ворога є. Відповідно, ми відпрацьовуємо заходи для унеможливлення проходу ворога на територію нашої країни", - наголосив Наєв.

Командувач також додав, що Республіка Білорусь на даний час є союзником Російської Федерації у агресії проти України, тому сили оборони відпрацьовують весь спектр загроз і вживають необхідних заходів для того, щоби ці загрози не були виконані противником.

Автор: 

Білорусь (7929) кордон (4765) Наєв Сергій (354)


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Топ коментарі
+15
Все правильно роблять!
Практично доведено!
Слава воїнам ЗС України!
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11.10.2022 09:10
+14
Разом Переможемо !!!
СЛАВА УКРАЇНІ ТА ВОЇНАМ ЗС УКРАЇНИ !!!
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11.10.2022 09:12
+12
В ході підготовки угруповань до відбиття наступу ("Заметіль-2022") Наєв точно передбачив захід військ росіян через Чорнобильський заповідник і заставляв саме там виставити війська. Так шо він завжди знає що робити.
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11.10.2022 09:10
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Може роздати всім бажаючим на Півночі зброю, трьохлінійки, шпагіна яких було 1,6 млн в 90х на зберіганні, на Волині, Рівне отчина УПА взагалі всім вряд видавати.
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11.10.2022 08:49 Відповісти
Тут трохи не той підхід, потрібно регулярно проводити збори тероборони по усій Україні, а на кордонах з бульбашками і кацапами ще частіше і напрацювати чіткий механізм, щоб при вторгненні відбувався швидкий збір і отримання зброї на руки, якось так. Інформувати місцеве населення, як діяти і т.д.
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11.10.2022 10:07 Відповісти
Повністю закрийте кордон з бяшками! Вишліть з країні посла бяшек. Готуйтесь до війни з бяшками так щоб вдарити в саме серце диктатури! Будь які варіанти мирної поведінки холуя ***** потрібно відкинути як облуду і оману. Бяшкостан своїми діями вже довів свою відданість *****. Підрозділи з бяшкостанського кордону мають отримувати бойовий досвід. Ротація необхідна. Населення має бути захищено або відселено в зону недосяжності засобів враження ворога. І ми повинні давати відсіч!, а не бути постійно жертвою. Інакше обстріли з їх сторони ніколи не припиняться і всі 230 днів війни звідти по нас стріляють... А зелені чмошники на Печерських пагорбах втираються і традиційно вякають "ліш би нє било войни"...
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11.10.2022 08:49 Відповісти
Не бачу дронів... ЦЕ зле.

Бачу артилерію - це добре. Правда її має бути більше. 60 міліметрової має бути дохера.
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11.10.2022 08:50 Відповісти
Ніхто не буде показувати диванним експердам ні які у нас на Півночі укріплення, ні яка техніка. Це лише маленький шматочок, для особоливо нервових, щоб заспокоїлись. З ********** ніхто нас не захопить, це не 24.02.2022 і наші ЗСУ готові як ніколи.
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11.10.2022 08:56 Відповісти
грушецька,ти патлатий мужичок з 95-кварталу,який зараз тролить у конюшні Єрмака?
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11.10.2022 10:22 Відповісти
де дзоти де доти де масірована оборона, траншеї перериті дороги в білорусь знову буде що на півдні ніякох оборонної структур,вони по лісам і чорнобильської зони обійдуть наші блок пости наев не вміе обороні структури виставляти і укріплювати,по хорошим асфальтірованим дорогам зайдуть до столиці знову
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11.10.2022 09:05 Відповісти
В ході підготовки угруповань до відбиття наступу ("Заметіль-2022") Наєв точно передбачив захід військ росіян через Чорнобильський заповідник і заставляв саме там виставити війська. Так шо він завжди знає що робити.
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11.10.2022 09:10 Відповісти
Саме генерал Наєв в ході навчвнь правильно вказав Командувачу Сухопутних військ на особливості побудови оборони Києва і це найшло своє підтвердження в ході боїв по захисту Києва. Було діло. Все буде Україна!
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11.10.2022 09:15 Відповісти
Лукашенку віри нема. Х&йло може його дожать. Тому посилення пильності і повна готовність ЗСУ на Півночі це гарантія того, що ворог на цьому напрямку не пройде.
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11.10.2022 09:09 Відповісти
"Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими.
Це лишає не надто багато простору для компромісу"

Голда Меїр
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11.10.2022 09:09 Відповісти
Все правильно роблять!
Практично доведено!
Слава воїнам ЗС України!
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11.10.2022 09:10 Відповісти
Разом Переможемо !!!
СЛАВА УКРАЇНІ ТА ВОЇНАМ ЗС УКРАЇНИ !!!
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11.10.2022 09:12 Відповісти
Ці навчання проводяться систематично та спрямовані на те, щоб особовий склад знав як правильно діяти під час тих чи інших загроз.
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11.10.2022 09:24 Відповісти
Наше керівництво володіє повною обстановкою. Вони повинні перевіряти стан військ на всіх рубежах та вирішувати негайні проблеми, що по суті вони й роблять. Робота триває, Героям Слава!
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11.10.2022 09:28 Відповісти
Прям, "дежавю"... такі саме перевірки і тренування, пан Наєв проводив на херсонщині, перед Великим вторгненням.,
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11.10.2022 09:42 Відповісти
І які претензії до генерала Наєва? Погано підготував? Чи, може, це він дав наказ відвести війська і розмінувати територію?
Ви ж знаєте, що не він, а дерьмак-верещук, за дорученням Зеленського.
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11.10.2022 10:00 Відповісти
Ніяких Дежавю.За 24 години до початку повномасштабного вторгнення Наєв наказав привести всі мінновибухові загородження і закладки підриву мостів в районі кримських перешийків в готовність "Номер Один". Все зробив як подобає.
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11.10.2022 10:09 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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11.10.2022 10:01 Відповісти
якби в період 24.02-01.04. були знищені обидва бульбоНПЗ,Белоруськалій,МАЗ,МЗКТ,Інтеграл та аеродроми у Барановічах.Бобруйску Хойніках тощо,роздовбані головні залізничні вузли Луки....про нинішній напад Білорусії вже ніхто й думав-би,а так повторюється лютий 22 го....
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11.10.2022 10:26 Відповісти
сьогодні по Белсат дивився нараду у Саші-агрофюрера,сашок налаштований дуже войовниче,так і сказав: если оні 9(ми)протянут свої грязниє рукі,что би ви гналі іх до Кієва і дальше...
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11.10.2022 10:30 Відповісти
Підтримання військ в бойовій готовності запорука успіху. Перемога за нами. Слава ЗСУ!!!!
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11.10.2022 10:37 Відповісти
Тренування - запорука успіху. Слава Україні , слава ЗСУ. Перемога за нами.
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11.10.2022 10:41 Відповісти
Усі мости, які є у нас на кордоні з Білорусью давно зірвані, дороги заміновані дуже ретельно, а в лісах пристрілян кожен метр теріторії, є іще в запасі багато неприемних сюрпризів для ворога. Залужний добре знає, кого треба назначати відповідальним, кто краще всього впорається з обороною.
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11.10.2022 11:13 Відповісти
 
 