У європейських столицях люди вийшли на акції протесту після ракетних ударів РФ по Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У кількох європейських столицях люди вийшли головні площі, аби підтримати українців та засудити ракетні удари РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема люди зібралися біля посольства РФ у Варшаві.

Посольство України в Австрії повідомило, що понад тисячі осіб зібралися у Відні.

Також у кілька сотень людей зібралися у Празі, щоб висловити підтримку Україні після ракетних ударів Росії.

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