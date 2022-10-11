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Новини Фото Війна
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У європейських столицях люди вийшли на акції протесту після ракетних ударів РФ по Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У кількох європейських столицях люди вийшли головні площі, аби підтримати українців та засудити ракетні удари РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема люди зібралися біля посольства РФ у Варшаві. 

Посольство України в Австрії повідомило, що понад тисячі осіб зібралися у Відні.

Також у кілька сотень людей зібралися у Празі, щоб висловити підтримку Україні після ракетних ударів Росії.

Також читайте: Європейська політична спільнота має допомогти Україні встояти проти російської агресії,- Санду

У європейських столицях люди вийшли на акції протесту після ракетних ударів РФ по Україні 01
У європейських столицях люди вийшли на акції протесту після ракетних ударів РФ по Україні 02
У європейських столицях люди вийшли на акції протесту після ракетних ударів РФ по Україні 03
У європейських столицях люди вийшли на акції протесту після ракетних ударів РФ по Україні 04
У європейських столицях люди вийшли на акції протесту після ракетних ударів РФ по Україні 05
У європейських столицях люди вийшли на акції протесту після ракетних ударів РФ по Україні 06
У європейських столицях люди вийшли на акції протесту після ракетних ударів РФ по Україні 07
У європейських столицях люди вийшли на акції протесту після ракетних ударів РФ по Україні 08
У європейських столицях люди вийшли на акції протесту після ракетних ударів РФ по Україні 09
У європейських столицях люди вийшли на акції протесту після ракетних ударів РФ по Україні 10

Автор: 

акція (1454) Європа (1808) росія (65129)


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Топ коментарі
+11
Пробудился "глубинный народ"
Сея горе и смерть без конца
Их "культура" льшь тонкий налет
Зависть с похотью гложет сердца

Все изгадь, растопчи, изломай,
Грабь, насилуй, сожги, задуши!
Вот та "тайна" что скрыта от нас
В закоулочках "русской души" ...
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11.10.2022 10:12
+10
Український народ вдячний за підтримку!
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11.10.2022 10:25
+5
На москальщині живуть мільйони етнічних українців і що? Стали підмосковниками,які війну проти своїх родичів підтримують.
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11.10.2022 10:46
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Пробудился "глубинный народ"
Сея горе и смерть без конца
Их "культура" льшь тонкий налет
Зависть с похотью гложет сердца

Все изгадь, растопчи, изломай,
Грабь, насилуй, сожги, задуши!
Вот та "тайна" что скрыта от нас
В закоулочках "русской души" ...
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11.10.2022 10:12 Відповісти
Український народ вдячний за підтримку!
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11.10.2022 10:25 Відповісти
Vielen Dank!
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11.10.2022 10:29 Відповісти
В ЄС мільйони українських громадян , а вийшли на протест декілька тисяч ??? Зажерлися від спокійного ситого життя і не відчувають себе одним цілим з тими людьми в Україні які місяцями живуть під загрозою ракетних атак і виття сирен ? Так може хай там і залишаються , шкури !!!
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11.10.2022 10:36 Відповісти
На москальщині живуть мільйони етнічних українців і що? Стали підмосковниками,які війну проти своїх родичів підтримують.
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11.10.2022 10:46 Відповісти
Вважаю що тих громадян України які після 2014 року їздили в Росію або там працювали треба позбавити громадянства , це зрадники .
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11.10.2022 11:53 Відповісти
Думка дешевої повії у нігерських гетто тут нікого не цікавить. Давай валі звідсіля, шльонда.
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11.10.2022 15:10 Відповісти
Українці працюють в ЕС та перераховують кошти ЗСУ.
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11.10.2022 11:06 Відповісти
Українці працюють під бомбами в Україні і перераховують останні свої копійки на ЗСУ! Тому не потрібно відмазувати манкуртів.
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11.10.2022 11:16 Відповісти
Ваші хвилювання зрозумілі, проте "манкурти" перераховують в Україну на рік стільки валюти, що ніякі МВФ чи союзні держави і поруч не стояли
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11.10.2022 11:42 Відповісти
Перераховують своїм родичам і донатять для ЗСУ - це трохи зовсім інші поняття.
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11.10.2022 15:08 Відповісти
тим не меньше, родичі "манкуртів" тут живуть на ці гроші, а це чудово поповнює валютний баланс
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11.10.2022 17:04 Відповісти
Ще раз: донатити останні гроші на ЗСУ зароблені під бомбами і зароблені у мирній країні - це різні речі.
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12.10.2022 01:37 Відповісти
Почни канселювати з головних манкуртів з Тимошенків,Єрмака, Зеленського та інші, і всі інші громадяни підтягнуться.
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11.10.2022 12:56 Відповісти
Шо манкурт, срака горить, коли пишуть правду?
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11.10.2022 15:06 Відповісти
білий пєтушок із нігерського гетто, ти краще за своїми справами слідкуй, ми в Україні самі розберемося з рашистами і без твоїх рекомендацій.
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12.10.2022 11:59 Відповісти
Та вже зрозуміло ким ти себе вважаєш, і які фантазії в твоїй рагульской голові ://
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12.10.2022 12:15 Відповісти
Ніна , моя пошана тим громадянам України які допомагають ЗСУ , я написав про те що це не складно тим українцям хто проживає в великих містах витратити трохи власного часу щоб продемонструвати солідарність з Україною .
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11.10.2022 12:00 Відповісти
Так само як в США і Канаді, де проживають мільйони діаспорних манкуртів, навіть 100 тисячну акцію не можуть зібрати на нашу підтримку. Проте кожен раз, коли десь у провідних ЗМІ, хвалять мужність українців, обов'язково вилізе якась мавпа хватаючись тим, що воно якийсь давній предок українців і отримає за це 10 тис лайків пошани. Гидко дивитися на цих диванних пристосуванців, яким Україна і українство потрібно виключно аби бути на хайпі.
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11.10.2022 11:15 Відповісти
Это все респект,дайте УКАИНЕ пво небо закрыть,или тоже будете хороводы водить как бульбаши?...................................То гутерриш в шоке от обстрелов.Засунь себе шокер в анал от то и будет тебе шок,безголовый генсек оон.........................................................................
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11.10.2022 10:48 Відповісти
Хотілося що б Покрову 14 жовтня вийшли в Європі та Америці мільйони людей на підтримку України в війні проти рашиських варварів, організовуйтесь блокуйте посольства рф ,кожен росіянин має відчути себе ізгоєм в цивілізованому світі.
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11.10.2022 11:00 Відповісти
Гастербайтерам і свалівшим нєкогда відірвати свою сраку з дивану. Ані внє палітікі. Про яку підтримку нас може йти мова? Навіть офіційні біженці, яких аж 3+млн не шикуються у багатотисячні колони у своїх містах перебування.
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11.10.2022 11:20 Відповісти
А я б дуже хотіла, щоб вийшли всі українці в кожному куточку України і показали ***** івсім ************** росіянским в білоруським, що ми незалежна країна і нація і срати на них хотіли і що не боїмося їх, а тільки будемо нищити усіх, хто прийде до нас зі зброєю.
Але.....
Не здивуюсь, що влада в лиці зе впаде знов на коліна перед путіним з благанням забрати його до росії .
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11.10.2022 15:54 Відповісти
ДЯКУЄМО!!!!

Вчора мосійчук сказала, що це завдяки їм і їхньому гівно марафону. Але тупа куриця не сказала, що закриті всі канали і нема ніякої альтернативи людям дивитися те що б вони хотіли, особливо в такий час.
Суки, скоро вслід за руським кораблем нах.й.
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11.10.2022 15:37 Відповісти
 
 