У європейських столицях люди вийшли на акції протесту після ракетних ударів РФ по Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У кількох європейських столицях люди вийшли головні площі, аби підтримати українців та засудити ракетні удари РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема люди зібралися біля посольства РФ у Варшаві.
Посольство України в Австрії повідомило, що понад тисячі осіб зібралися у Відні.
Також у кілька сотень людей зібралися у Празі, щоб висловити підтримку Україні після ракетних ударів Росії.
Топ коментарі
+11 Сліпий
показати весь коментар11.10.2022 10:12
+10 Yurko Volf
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+5 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар11.10.2022 10:46
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Сея горе и смерть без конца
Их "культура" льшь тонкий налет
Зависть с похотью гложет сердца
Все изгадь, растопчи, изломай,
Грабь, насилуй, сожги, задуши!
Вот та "тайна" что скрыта от нас
В закоулочках "русской души" ...
Але.....
Не здивуюсь, що влада в лиці зе впаде знов на коліна перед путіним з благанням забрати його до росії .
Вчора мосійчук сказала, що це завдяки їм і їхньому гівно марафону. Але тупа куриця не сказала, що закриті всі канали і нема ніякої альтернативи людям дивитися те що б вони хотіли, особливо в такий час.
Суки, скоро вслід за руським кораблем нах.й.