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11 жовтня з портів Одеса, Південний і Чорноморськ вийшли 7 суден із 177,5 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж

Україна залишається для світу гарантом продовольчої безпеки. 11 жовтня в межах реалізації "Зернової ініціативи" з портів Одеса, Південний та Чорноморськ вийшли 7 суден.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що на їх борту 177,5 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Серед них балкер SEA PEARL J, який доставить 30 тис. тонн пшениці до Тунісу.

Також від причалів Одеського та Південного портів вийшли судна LUCKY TRADER та ERDEK відповідно. З порту Чорноморська вийшли балкери HAZAR S, SEA PEARL J, INCE EVRENYE, MILINA, MAGNUM POWER.

Повідомляється, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 316 суден із продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ще 13 суден із понад 230 тис. тонн агропродукції вирушили з українських портів, - Мінінфраструктури. ФОТО

11 жовтня з портів Одеса, Південний і Чорноморськ вийшли 7 суден із 177,5 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури 01

11 жовтня з портів Одеса, Південний і Чорноморськ вийшли 7 суден із 177,5 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури 02

11 жовтня з портів Одеса, Південний і Чорноморськ вийшли 7 суден із 177,5 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури 03

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зерно (3119) порт (2042) Мінінфраструктури (2060)


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"Україна залишається для світу гарантом продовольчої безпеки", а може тоді світу активніше допомагати Україні боротися з терористами???
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11.10.2022 13:29 Відповісти
Такой войны еще не было? Чтобы вот так над страной издеваться и при этом безсовестно забирать продовольствие. И приговаривать, что мало.

Или были такие в истории войны, похожие на эту? Кто знает?
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11.10.2022 14:01 Відповісти
***, я так переживаю как там Африка , тут сам окуевший ,как путинский урод, каждый день разрушает города , невинные люди гибнут под завалами своих домов. В эти моменты меня должна интересовать Африка ? Не перестарайтесь , чтоб самим осталось..
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11.10.2022 14:17 Відповісти
Я не знаю як це правильно коментувати. Ми годуємо....
А хтось знає скільки грошей із всього цього пі..ця має наша влада. Ніде не чула про гроші з зерна. Можливо я помиляюсь. Але тоді як можна назвати те, що ми, українці майже голодні?
Я вже не можу купити дітям м'яса, або курицю. Дуже дорого.
А за свій народ вони думають?
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11.10.2022 15:04 Відповісти
Зерно, которое отгружается, давно продано ЛАТИФУНДИСТАМИ! А таким владельцам земель всё-равно кому продать, лишь бы подороже.
Поэтому зерно и отгружается и будет отгружаться до тех пор, пока этого захотят богачи-вледальцы земли, зерна и людей, которые на них пашут!
Не куриця, а курка будет по-украински. Или курятина) Не обижайтесь. Просто поправила Вас, чтобы, если Вы хотите разговаривать по-украински, то делайте это правильно)
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11.10.2022 15:35 Відповісти
Не треба мене вчити. Я все життя розмовляла російською мовою прожила в російськомовному середовищі закінчувши практично російську школу при совку. Але я притримуюсь правила " вчитись ніколи не пізно" .
А ви мабуть окрім "курки" не знаєте української мови?
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11.10.2022 16:05 Відповісти
Вы - экстрасенс или просто уколоть?
Следите за собой и своим ртом.
Вместо того, чтобы сказать спасибо, начинает выкаблучиваться. А это лишний раз говорит о том, что такие, как Вы, только хамить и умеют)) Ну-ну, продолжайте)) ************* оркам это понравится))

А та курка-чубатурка
По садочку ходить та й ходить,
Курчаточок водить та й водить...
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11.10.2022 17:03 Відповісти
Останнім часом з'явилося на цензорів багато зе-"любителей", практично нульовок. Звідки у владі стільки грошей?
Може з продажу зерна? Або з мільярдів на дороги?
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11.10.2022 15:12 Відповісти
 
 