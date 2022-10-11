11 жовтня з портів Одеса, Південний і Чорноморськ вийшли 7 суден із 177,5 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж
Україна залишається для світу гарантом продовольчої безпеки. 11 жовтня в межах реалізації "Зернової ініціативи" з портів Одеса, Південний та Чорноморськ вийшли 7 суден.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства інфраструктури.
Зазначається, що на їх борту 177,5 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.
Серед них балкер SEA PEARL J, який доставить 30 тис. тонн пшениці до Тунісу.
Також від причалів Одеського та Південного портів вийшли судна LUCKY TRADER та ERDEK відповідно. З порту Чорноморська вийшли балкери HAZAR S, SEA PEARL J, INCE EVRENYE, MILINA, MAGNUM POWER.
Повідомляється, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 316 суден із продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.
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Или были такие в истории войны, похожие на эту? Кто знает?
А хтось знає скільки грошей із всього цього пі..ця має наша влада. Ніде не чула про гроші з зерна. Можливо я помиляюсь. Але тоді як можна назвати те, що ми, українці майже голодні?
Я вже не можу купити дітям м'яса, або курицю. Дуже дорого.
А за свій народ вони думають?
Поэтому зерно и отгружается и будет отгружаться до тех пор, пока этого захотят богачи-вледальцы земли, зерна и людей, которые на них пашут!
Не куриця, а курка будет по-украински. Или курятина) Не обижайтесь. Просто поправила Вас, чтобы, если Вы хотите разговаривать по-украински, то делайте это правильно)
А ви мабуть окрім "курки" не знаєте української мови?
Следите за собой и своим ртом.
Вместо того, чтобы сказать спасибо, начинает выкаблучиваться. А это лишний раз говорит о том, что такие, как Вы, только хамить и умеют)) Ну-ну, продолжайте)) ************* оркам это понравится))
А та курка-чубатурка
По садочку ходить та й ходить,
Курчаточок водить та й водить...
Може з продажу зерна? Або з мільярдів на дороги?