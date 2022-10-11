11 жовтня з портів Одеса, Південний і Чорноморськ вийшли 7 суден із 177,5 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж

Україна залишається для світу гарантом продовольчої безпеки. 11 жовтня в межах реалізації "Зернової ініціативи" з портів Одеса, Південний та Чорноморськ вийшли 7 суден.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що на їх борту 177,5 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

Серед них балкер SEA PEARL J, який доставить 30 тис. тонн пшениці до Тунісу.

Також від причалів Одеського та Південного портів вийшли судна LUCKY TRADER та ERDEK відповідно. З порту Чорноморська вийшли балкери HAZAR S, SEA PEARL J, INCE EVRENYE, MILINA, MAGNUM POWER.

Повідомляється, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 7 млн тонн агропродукції. Загалом з українських портів вийшли 316 суден із продовольством, яке було направлене до країн Азії, Європи та Африки.

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