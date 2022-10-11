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Новини Фото Війна
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СБУ проводить обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана: Його підозрюють у підтримці війни РФ проти України. ФОТО

Служба безпеки України проводить обшуки у вінницького митрополита Іонафана (в миру Анатолій Єлецьких).

Про це повідомляє Telegram-канал "Украина сейчас", інформує Цензор.НЕТ.

За даними каналу, його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та підтримці війни РФ проти України.

В пресслужбі СБУ заявили, що проводять слідчо-оперативні заходи у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Детальну інформацію нададуть згодом.

Також читайте: СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру: "полював" за локаціями української ППО. ФОТОрепортаж

СБУ проводить обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана: Його підозрюють у підтримці війни РФ проти України 01

Автор: 

обшук (1971) СБУ (12809) УПЦ МП (1208)


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Топ коментарі
+87
давно потрібно заборонити цей прокремлівський патріархат на державному рівні!
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11.10.2022 16:06
+64
Цю суку давно тре було повісити , а фсбешну «церкву» розігнати
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11.10.2022 16:07
+45
На прошлой недели ОП отмазали мегарашиста и МЕГАВОРЮГУ Пашу"МЕРСЕДАСА", задержанного с стыренными иконами Эта мразь заявляла , что путлер , ни в чем не виноват , не надо было его обзывать "******"🤮
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11.10.2022 16:20
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давно потрібно заборонити цей прокремлівський патріархат на державному рівні!
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11.10.2022 16:06 Відповісти
На прошлой недели ОП отмазали мегарашиста и МЕГАВОРЮГУ Пашу"МЕРСЕДАСА", задержанного с стыренными иконами Эта мразь заявляла , что путлер , ни в чем не виноват , не надо было его обзывать "******"🤮
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11.10.2022 16:20 Відповісти
Тож вже розпочали ліквідацію на державному рівні, але врятувало прихід до влади зелених слуг урода
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11.10.2022 16:23 Відповісти
Та да! Можу закластися, що ця братія коригувала вогонь по Вінниці і області. До речі, судячи з фото іонафан явно не монашеську жись веде. Хороми, де цей поц проживає, келію нагадують, як Мерседес Запорожець.
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11.10.2022 16:55 Відповісти
Який же гидкий цей поп, як і всі московитьскі, наче бомжа з вулиці помили та одягли в чисте...
Скільки не бачив українських православних священників, в усіх завжди акуратно підстрижене волосся та борода, завжди охайний і приємний вигляд. ЗАВЖДИ! Я вже не кажу про рівень загальної освіти, зі священником ПЦУ можна цікаво поспілкуватися на різні теми, також завжди можна звернутися за порадою, він може як психолог для тебе бути.
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11.10.2022 18:49 Відповісти
Там все такие
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11.10.2022 16:07 Відповісти
Цю суку давно тре було повісити , а фсбешну «церкву» розігнати
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11.10.2022 16:07 Відповісти
Ворогів України ловлять на гарячому але висувають виключно підозри. От якби він курку у сусіда вкрав...
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11.10.2022 16:08 Відповісти
Цю падлюку давно повісити треба. На ланцюжку від кадила...
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11.10.2022 16:09 Відповісти
Прибьти кадилом дурману цю непотріб, але це лехторат "слуг", тому вони цю богодельню не чіпають, бо скоро вибори і їх голоси згодяться "стомленим гуманітаркою і жіночими духами бункерів".
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11.10.2022 16:20 Відповісти
Они все такие ,- несут в Украину СМЕРТЬ И РАБСТВО
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11.10.2022 16:22 Відповісти
На пляшку слугу гундяя!
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11.10.2022 16:12 Відповісти
І скільки терпіти цю церкву окупантів в Україні ? мене дивує що в центральній і навіть західній Україні віряни ходят упц мп.
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11.10.2022 16:13 Відповісти
В Україні є тільки Українська церква віряни якої захищають Україну. якщо між священослужителями є зрадники судіть їх так як зрадників політиків різних мастей судів прокурорів поліцейських ітд яких в рази більш ніж священиків . а Українську церкву яку нищить путін не уподобляйтесь йому не чіпайте у вас нічого не вийде.
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11.10.2022 16:23 Відповісти
нікалай салавєй, ти пайош масковскім галаском
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11.10.2022 16:35 Відповісти
В Україні є тільки Православна Церква України. Ти, смердючий кацап, не знав?
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11.10.2022 16:51 Відповісти
https://risu.ua/gnana-cerkva-predstoyatel-upc-mp-osvyativ-u-kiyevi-novij-hram_n132950 "Гнана" Церква: Предстоятель УПЦ МП освятив у Києві новий храм.
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11.10.2022 18:39 Відповісти
Б*же, так проклянет же. Ну найдут всякие "дилдосы" = это бохвелел обмазывать паству, ну типо у нас же ******** век, вот и мальчиков посвящаем, а то что все прочее, так то сотона подбросила, а злой Ух подкинул - вы же не отрицаете то шо даже кости динозавров это ересь?
прочь отсюда, изыди сотона, Яхве, памагииииии, праклини этих еретиковЪЪЪ!!!!1

И кстати поп будет прав, если честно. Он то же самое и мычит быдлу, которое радостно ему приносит подношения .... для Яхве, ой, на джип и прочие радости бренной жизни посвященной покаянию да вопрошению эпитимий для рабов бошьих...
И вот как доказать то? Да, при бабле попок, но так он борется с .... сотоной, бо Яхве, ну, типо Иисус говорил: - бебебе, и далее литургия, то есть суд затянется до ...... ну я бы увидел скорее покорение планеты Абдумадмуртахиворделии, в созвездии еще не родившейся звезды..

Все кстати согласно "канону". давай доказывай.
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11.10.2022 16:14 Відповісти
Знову напився?!!! Я дивлюся у тебе "свята тройця": ти, горілка і комп"ютер!
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11.10.2022 16:17 Відповісти
о чо ти так попів любиш?
ти піп?
шо тобі шкребе коли комусь невприкол почитать текст за попів?
може мені реально "крінжово" читати про тупе одурманювання стада?
і так, я би думав, якби хтось мав стомлн. євро та таку думку як у мене то він найняв би сто чуваків шоб тут тебе опустили.... ну, типу нормально поговорили, аргументовано бо мене ти вже заколєбав.
то може помиляюсь, бо ти нікому не потрібен і ось - дої.колєбався до мене.
тебе хтось зачіпав?
ну ладняк, коли там мойсей сказав - а тепер піхота взад, а гусари в рот?
гггг
коли-коли - В книзі буття ном. 146
здарова-допобачення.
жрал би собі наливку чи шо там робиш, але блін будеш ганяться за мнов. ну шо за поліщук, може ліщини йшов би назбирав?
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11.10.2022 16:27 Відповісти
До чого тут попи? Я не люблю коли в компанію приходить п"яне мурло і починає задовбувать своїм варняканням! Ти хоч-би раз по-тверезому перечитай, ЩО ти мелеш! Чи у тебе такого стану нема - "тверезий"? Або п"яний за комп"ютером, або п"яний спиш! Ну - може ще "стан похмілля" Ну - тоді тобі не до комп"ютера - шукаєш де-б похмелиться
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11.10.2022 16:51 Відповісти
Подивись на себе - прийшов не раз до срачів, ну навіть до коментів і приніс своє славнозвісне просторікування шо тіпа ми тупо неправильно сремось. ну вас пане скільки разів йти "до біса" просили? ти реально замахав. шо титам хочеш, виправлятимову, так котись до того, Ну от Янус, бог таких - -котись туди, замахав вже.
ООООО Пилепенко бох назазів, випий холяра з наполеоном - ммммм, тобі хватить?
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11.10.2022 17:04 Відповісти
Алкоголік!
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11.10.2022 17:25 Відповісти
Алкоголік, але наш алкоголік.
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11.10.2022 17:35 Відповісти
Він постійно накидує гівна на Томос, на ПЦУ. Так що не такий вже й наш.
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11.10.2022 17:37 Відповісти
Він на всі релігії накидує, і як людина з вищою історичною освітою, я його розумію. В любій релігії попорпатись, нічого доброго не знайдеш.
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11.10.2022 17:52 Відповісти
Я атеїст, але за Томос і за ПЦУ, тому що це елементи нашого протистояння з кацапами.
Дивно, що людина з вищою освітою таких речей не розуміє.
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11.10.2022 18:12 Відповісти
ну я теж і шо? просто смішна сама суть - вірять блін в чортів, ангелів і небесні тверді з земними плоскостями.... мені смішно, а тобі? )
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12.10.2022 08:07 Відповісти
історична освіта плюс релігієзнавство читане атеїстами (чи навіть сатаністами) - це справді істина в останній інстанції?
Ну а я - фізик з вищою освітою. Вірю у Творця Всесвіту. Але віра моя ґрунтується на знанні устрою нашого світу. А ви можете лише переповідати те, що вам прочитали на лекціях, чи прочитали в книгах написаних атеїстами.
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11.10.2022 19:35 Відповісти
Вірить він.... шо за творець створив кацапів?
і при чому те що він атеїст - то чуть не комуніст? написано атеїстами що саме? То шо небо маловірно що тверде? чи те що кістки динозаврів не сотона підбросила?
Так а ким ти був би, пишучи: Гаспада харошиє, а вот кості діназаврав нє Яхве сатваріл, вот коллега Павлов дакажет.
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12.10.2022 08:10 Відповісти
Як казала моя бабця. Такому ж сусіду... "Миколо ти образований (дві виші).. а ДУРНИЙ!...освіта ніяк не добавляє розуму.
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11.10.2022 19:51 Відповісти
і кожної неділі в капищі кланялась в ноги товстому чоловічку в спідниці що вдовблював їй "притчі" про мужичків з крильцями та мечами.
"розум" це про спосіб мислення. і якщо хтось розумний, то...... він в небесні тверді не вірить
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12.10.2022 08:13 Відповісти
г*споди, ну так особливої різниці нема шо вам скаже про небесну твердь Епіфаній, а чи те ж саме, але під балалайку - Онуфрій, або нівіть вже з рогами - КірГун?
просто якщо ракети летять, прости б*же, в космос, то шото одне з двох - або всі попи брешуть, або хтось лох?
"накидує" - це висміює саму суть христоїдства а не Тутмас чи шо там. ну ясно шо як від цього шкода кацапам, то це добре, але це типу стадо овець перегнали на болєє другоє пастбіщє
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12.10.2022 08:05 Відповісти
не наш
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11.10.2022 17:47 Відповісти
та давай заспокійся, нажерся то не кричи тут.
я мля не ходив на вибори, ок?
ну сказщав би якщо би голосував за Зе - ну блін, ну був би ..... плохим, але сказав би шо - "вибач.те, але проъбав", але я тупо не пышыв тоды, за що не шкодую ти поняв, нэ?
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11.10.2022 17:07 Відповісти
Піди проспися! Ми не про вибори тут говоримо з тобою і не про попів! А про те, що ти заліз п"яний на форум і людям мізки засираєш!
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11.10.2022 17:22 Відповісти

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11.10.2022 19:42 Відповісти
слухай, тобі норм "компанія"" тут тіпки, ну блін... сорі, ну просто мужикам в твоїх возрастах то більше..... ну, у нас, більше хочеться до видобутку та винятку вина шолі....
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11.10.2022 17:22 Відповісти
Ну не з алкашами ж мені компанію підтримувать!
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11.10.2022 17:26 Відповісти
тримайся юрік на тебе наїхав непьющий паровоз 🤣
а так да, **** ти...
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11.10.2022 17:57 Відповісти
Розумієш, у чому справа - я теж "не ангел"! "Курить - не куру... А румочку храпну!..." Але ж треба совість мать! Як нап"ється, так і лізе людям "мізки засирать"! Якби я був "неп"юшшим" - то я-б його ТАК не розумів Може-б і пожалів чомусь Але ж він цілеспрямовано лізе на форум лише тоді, коли "баньки заллє"! Мене це вже давно задовбує!
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11.10.2022 18:27 Відповісти
міски ага, кривляється ще. ше давай скажи "проєкт" і різного роду "членкині"
міскун блін. чо ти бігаєш за мнов? я в калхозі сижу вон провда бригадір відійшов си випити горівки то я єго артбук чи як то сі називає, взєв шоб ту шось написати, а ти все бігаєш!!! Коли то си скінчит? задувбав жи есть в натурє, Аллах всьо видит!!11
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12.10.2022 07:59 Відповісти
Я за тобою не "бігаю" Просто іду по форуму і бачу - знайоме п"яне мурло валяється Засцяне і обригане Констатував факт - "юрко коваль" знов напився!
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12.10.2022 10:18 Відповісти
а чо ти опше робиш?
йде по форуму та всюди, якщо я обережно напишу десь - то одразу крики шо коваль, а, це переклад типу Джон Доу, Іван Іванов - десь щось написав.
вроді 60 років мужику, нє він блін бігає по форумах та кожну блін репліку козака, а, коваля, знаходить та кричить шо той може так а може ні, проте стверджує завжди шо випив за те шоб тебе теща макогоном огріла прямо по лисині
ну шо за галичанин? не люблю галичан, завжди будуть тобі вказувати як краще - йди блін в Одесу вкажи як краще ці мопеди збивать а то вже страшно за одеситів, може десант зробл..ть і всьо - Адєса рсукій горот))
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12.10.2022 10:37 Відповісти
Я дивлюся - у тебе "продовження"? Похмелився уже? П"яндиго! Ти навіть не пам"ятаєш, про що я тобі не раз уже писав - я не "галичанин", а "черкас злоязикий" І де я "бігаю", і для чого - то моя справа І не алкашам вказувать, що саме мені робить Я, наприклад, другий день готую пастилу для внуків Уже другу партію сьогодні уварюватиму І у перервах між роботою, читаю коментарі А ти? "Горівочку лигаєш" та на весь світ ображаєшся? "Достойне" заняття!!! "Обережний" ти наш! Ти можеш хоч тричі "обережничать" але запах блювоти все одно залишається!
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12.10.2022 10:49 Відповісти
ну і "з богом"
просто ти так коменти дивишся шо кожну собаку бачиш та або виправляєш, або вказуєш як йому та що дєлати.
Вот може ти похожий на "gotelier-banderovec" - в Антиколорадоса є тіп, збирає теж на волонтерку, я не знаю звідки ти, та й нахер надо - раптом фебоси спалять ггг
а то шо галичанин - як там... Буткевича теж називають галичанином, проте він мужній киянин та ображається за то шо називають дотошним грамар-фошістом
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12.10.2022 10:55 Відповісти
Тобі ще "варнякать" не осточортіло? Бо ти мене вже "заколупав" Як тебе сім"я терпить? Бо ти сюди раз у тиждень вилазиш , а вони ж з тобою кожен день мучаться!
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12.10.2022 11:48 Відповісти
бидло прокацапське ти козел раз гавкаєш на вірян Української церкви які боронять Україну з молитвою і хрестом на техніці що означає із цим переможем.
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11.10.2022 16:28 Відповісти
слухай, в голодомори теж з молитвочкою та хрестиком весело голодували і славили цього Яхве свого. ну і? добре допоміг? може павтаріть
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12.10.2022 08:26 Відповісти
Що взагалі робе мацковсій пархат в Україні ,дітей котрої вбиває мацква?
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11.10.2022 16:14 Відповісти
Збирає гроші в недоумкуватих баранів, щоб фінансувати їх знищення.
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11.10.2022 16:16 Відповісти
Містер Сміт,ви геній!!!
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11.10.2022 17:00 Відповісти
Не претендую на це.
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11.10.2022 17:18 Відповісти
Шось він на хіппі ****** --- підкинути иому герича .
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11.10.2022 16:14 Відповісти
і за неуплату налогов.. - обрізати!
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11.10.2022 16:24 Відповісти
Самое время сейчас ВСЮ киздоту мацковского патриархата выгнать в срань рязань.
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11.10.2022 16:16 Відповісти
Та ви що? Та не може бути, щоб московський піп підтримував війну проти України? У них, точніше у їх секті найбільша Божа Благодать (так вони вішають своїм бабусям). Самий великий офіційний філіал підтримки росії в Україні - це УПЦ, але влада чомусь її не помічає і дозволяє робити все, що їй тільки заманеться.
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11.10.2022 16:17 Відповісти
ЧОМУ? Чому УПЦ МП ще не поза законом?

Я розумію, що не усі попи УПЦ МП є гебістами, є ті, що вірять в бога та ведуть паству до божого храму...
Але, співвідношення є таким, що залишати цю церкву на теренах України є ЗЛОЧИНОМ! Навіть не дивлячись на ті відсотки, що є праведними!
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11.10.2022 16:19 Відповісти
шош ти отєц, такий зкурвисин?
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11.10.2022 16:21 Відповісти
Вместо решения вопроса с сатанатом изображают фигню.
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11.10.2022 16:24 Відповісти
Ого, аж обшуки? А розігнати оту окупаційну секту слабо???? Чи боїтеся , бо *уйло нападе?!!
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11.10.2022 16:24 Відповісти
На колокольню чорта москальского... Одні галоши будуть цілі...
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11.10.2022 16:28 Відповісти
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11.10.2022 16:41 Відповісти
Жінка брата ходить на поклони до цього попа.Війна в країні і нічого зробити не можна з нею.Мізки дуже промиті.Доходить до скандалів.
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11.10.2022 16:29 Відповісти
Веган Папа

@formerteamaker

·

https://twitter.com/formerteamaker/status/1579660183424602112 11 ч

А ведь совсем скоро наступит день, когда с разницей в несколько минут или часов, мы будем узнавать о самоубийствах или арестах всяких скабеевых, соловьевых, лавровых, симоньян, прилепиных, коротченко и прочих мерзавцев, на руках которых кровь десятков тысяч!
***** сдохнет первым.
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11.10.2022 16:31 Відповісти
фСБУ(о) до московського пархату приписане - так шо це одна кантора
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11.10.2022 16:33 Відповісти
Я б зобов'язав цю "церкву" назватись "богодєльня". І прикріпити відповідні таблички на їх "храмах", щоб прихожани розуміли куди заходять.
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11.10.2022 16:35 Відповісти
Дивно підозрювати, якщо це давно та всім очевидно!!!
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11.10.2022 16:39 Відповісти
А що цей чортиняка в рясі, робе в Україні???
Воно, хоч Біблію читало?
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11.10.2022 16:43 Відповісти
Там всі такі до єдиного,без виключення,але оцей покидьок і негідник найяскравіший.Знаю давно цю мерзоту.Колаборант,українофоб,гундяївець і взагалі рідкісна наволоч!ФЙого "ставка" не у Вінниці,Жа в м.Тульчин Вінницької обл
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11.10.2022 16:45 Відповісти
На маасковії, ні якої релігії не має і ні коли не було! Понад 500 років вони вбивають, навіть зброю для вбивства освящают! Хіба є где нибудь якась віра, що призиває людей вбивати?
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11.10.2022 16:59 Відповісти
У нас по всій країни насипана ця зараза. В кожному місті на район по фсбшному осередку МП. Це в голові не укладається, чому ми терпимо ФСБ під носом. У нас війна почалася у 2014. Всі ці роки ми постили сюжети та інфу, як УПЦ МП підтримує рф і працює пропагандистом кремля. Невже не зрозуміло, що всі адекватні українці з УПЦ, після отримання автокефалії пішли служити Богові в українську православну церкву ПЦУ. А всі хто залишився , то є фсбшні гниди. То адепти сталінської організації МП.
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11.10.2022 16:45 Відповісти
Когда уже на законодательном уровне запретят банду ФСБ-РПЦ как полувоенную структуру агрессора - интервента. А дегенеративного дауна лучше б просто пристрелили.
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11.10.2022 16:46 Відповісти
Не з цією владою.
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11.10.2022 17:52 Відповісти
Раніше педя 1 садив на кіл, а цих треба насаджувати на хреста. В них всерівно нема нічого святого, та й хрест це була зброя для катування.
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11.10.2022 17:01 Відповісти
Мітрополіт Іонафан - грамотний ієрарх. Сам пишіть ноти до різних молитов та кондаків. Але ж він теж зрадник як колись був Феофан Прокопович, який дав Петру Першому ідею назвати Московію споконвічною іншою назвою України-Росіею.
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11.10.2022 17:21 Відповісти
Ну якщо він настільки грамотний, що навіть пише ноти, то зможе в буцигарні складати блатні пісні в стилі руского шансону, тодібуде в авторитеті в братви)
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11.10.2022 17:51 Відповісти
Давить прокацапских гнид надо до суда и следствия, а на суд предъявлять уже сухие останки.
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11.10.2022 17:30 Відповісти
Треба було б його спочаткук повісити на його власних воротах,а потім вже проводити якісь слідчі дії. "День опричнка" В.Сорокіна чомусь згадалось...
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11.10.2022 17:33 Відповісти
Давно було пора закрити всіх діячів секти московської орди в таборі та випускати на волю при підтвердженні відсутності дій, спрямованих на шкоду Держав Україна, залишки під дію юридичної системи! Ми Держава, чи в цирк з Зеленими клованами прийшли? Думайте люди, думайте...
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11.10.2022 17:34 Відповісти
Іранські дрони таки неточні, можуть і в хатку до попів МП влетіти.
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11.10.2022 17:40 Відповісти
Їх ФСБшний Бог береже, бо працюють заодно коригувальниками
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11.10.2022 17:45 Відповісти
Судячи по «аскетичному» вигляду помешкання, відразу видно, що ****** православна ФСБшного патріархату)
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11.10.2022 17:44 Відповісти
нам в ЗМІ повідомляють лише 0,1% таких викритих СБУ фактів зради попів касапського патріархату. Хоча би одного відсотка висатчило би для заборони цієї секти в Україні , яко вчинили з зі зрадниками з прорашиських партій.
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11.10.2022 17:52 Відповісти
неплохая ідея? - не паплюжити свою страну.
неплохая ідея - бабліще з доріг на ЗСУ...
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11.10.2022 18:20 Відповісти
не з того почяли, хоча і це ок.
там в опі такої підарасні? - замахаєтесь вивозити поповню...
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11.10.2022 18:24 Відповісти
гнати цю нечисть до їх господарів, за порєбрік
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11.10.2022 18:31 Відповісти
їхній господар Люципер
Люцифер [від лат. - світлоносний (до четвертого століття - один з епітетів Христа) lucem знахідний від lux (світло) + ferre (нести);
а Люципер [fer змінено на per - від лат. perdere (втрачати)] - той що втратив світло, один із ангелів, який був скинутий з неба.
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11.10.2022 20:53 Відповісти
він росіянин як і Агафангел
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11.10.2022 18:37 Відповісти
Вдивитесь в це рило,це ж справжній диявол.
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11.10.2022 18:52 Відповісти
на фото видно що сатаніст.
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11.10.2022 19:23 Відповісти
Я щось ні розумію чому ця пошисть досі в Україні?
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11.10.2022 19:32 Відповісти
КаГБы поп, КаГБы церкви.
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11.10.2022 20:30 Відповісти


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11.10.2022 22:02 Відповісти
Увесь московський патріархат у тимчасовий концтабір - це агенти фсб в тилу України
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12.10.2022 13:41 Відповісти
 
 