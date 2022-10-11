СБУ проводить обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана: Його підозрюють у підтримці війни РФ проти України. ФОТО

Служба безпеки України проводить обшуки у вінницького митрополита Іонафана (в миру Анатолій Єлецьких).

Про це повідомляє Telegram-канал "Украина сейчас", інформує Цензор.НЕТ.

За даними каналу, його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та підтримці війни РФ проти України.

В пресслужбі СБУ заявили, що проводять слідчо-оперативні заходи у рамках кримінального провадження, відкритого за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Детальну інформацію нададуть згодом.

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