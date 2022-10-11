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Унаслідок обстрілів 10 жовтня у Кременчуцькій виховній колонії пошкоджено 256 вікон на 11 об’єктах установи. ФОТО

Під час вчорашнього ракетного удару, який здійснила Росія, у Полтавській області, зазнала значних ушкоджень будівля Кременчуцької виховної колонії, де перебували неповнолітні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

"Після огляду стало відомо, що у виправній колонії пошкоджена будівля штабу (вікна та вікні рами), будівля медчастини, клубу та їдальні, будівля продовольчо-речового складу, будівля міжзоряного КПП, будівлі двох гуртожитків, виробничий корпус, будівля для службових собак з вольєром, гараж, будівля школи та ПТУ і будівля розплідника службових собак", - ідеться в повідомленні.

Загалом пошкоджені 256 вікон, скло та дерев’яні рами на 11 об’єктах установи.

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Унаслідок обстрілів 10 жовтня у Кременчуцькій виховній колонії пошкоджено 256 вікон на 11 об’єктах установи 01
Унаслідок обстрілів 10 жовтня у Кременчуцькій виховній колонії пошкоджено 256 вікон на 11 об’єктах установи 02
Унаслідок обстрілів 10 жовтня у Кременчуцькій виховній колонії пошкоджено 256 вікон на 11 об’єктах установи 03
Унаслідок обстрілів 10 жовтня у Кременчуцькій виховній колонії пошкоджено 256 вікон на 11 об’єктах установи 04

Автор: 

колонія (254) обстріл (28435) Лубінець Дмитро (593) Полтавська область (1105)


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Всё пригожин ****** вам, наши уголовники вам дадут прикурить.
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11.10.2022 16:25 Відповісти
как включат ответку )))))
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11.10.2022 16:35 Відповісти
а воспитанники не разбежались?
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11.10.2022 16:44 Відповісти
один в Ростов убежал
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11.10.2022 17:50 Відповісти
"...будівля міжзоряного КПП" - ні хрена собі, між зорями вже й КПП збудували
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11.10.2022 16:53 Відповісти
Теперь всех пленных лугандонцев и особенно ментов туда на перековку.
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11.10.2022 18:14 Відповісти
"Після огляду стало відомо, що у виправній колонії пошкоджена будівля штабу (вікна та вікні рами), будівля медчастини, клубу та їдальні, будівля продовольчо-речового складу, будівля міжзоряного КПП, харчі та речі 100% знищені, а періхід міжзоряний 0 зірковий замість 5.
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11.10.2022 20:10 Відповісти
 
 