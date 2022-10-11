Унаслідок обстрілів 10 жовтня у Кременчуцькій виховній колонії пошкоджено 256 вікон на 11 об’єктах установи. ФОТО

Під час вчорашнього ракетного удару, який здійснила Росія, у Полтавській області, зазнала значних ушкоджень будівля Кременчуцької виховної колонії, де перебували неповнолітні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

"Після огляду стало відомо, що у виправній колонії пошкоджена будівля штабу (вікна та вікні рами), будівля медчастини, клубу та їдальні, будівля продовольчо-речового складу, будівля міжзоряного КПП, будівлі двох гуртожитків, виробничий корпус, будівля для службових собак з вольєром, гараж, будівля школи та ПТУ і будівля розплідника службових собак", - ідеться в повідомленні.

Загалом пошкоджені 256 вікон, скло та дерев’яні рами на 11 об’єктах установи.

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