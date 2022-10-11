У Бєлгородській області РФ пожежа на електропідстанції: Губернатор Гладков звинувачує ЗСУ в обстрілі. ВІДЕО+ФОТО

В Бєлгородські області Росії пожежа на електропідстанції.

Про це повідомив губернатор В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

"ЗСУ обстріляли підстанцію в Шебекіному. Снарядами пошкоджено трансформатор підстанції. Наразі від електроенергії відключено понад дві тисячі мешканців. Жертв та постраждалих немає", - зазначив він.

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