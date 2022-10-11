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Новини Фото Війна
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У деокупованих Святогірську та Лимані виявлено місця масових поховань. Наймолодшій жертві лише рік, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

У деокупованих Святогірську та Лимані правоохоронці виявили місця масових поховань цивільних. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також порушення законів та звичаїв війни (ст. 110, ст. 438 КК України).

"4-10 жовтня 2022 року слідчо-прокурорська група провела огляд звільнених від збройних підрозділів РФ і так званих "ЛДНР" м. Святогірська і м. Лиману, в ході яких встановлено місця поховання місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, у Святогірську правоохоронці ексгумували тіла 34 людей, частина з них - з ознаками насильницької смерті. Також в авто знайдено обгорілі тіла двох громадян, їх особи наразі встановлюються.

"На території деокупованого Лиману на кладовищі "Нова масляківка" виявлено близько 110 траншей, серед яких і могили дітей. Наймолодшій - лише рік. Вона похована поряд з усією родиною. Загалом в ході огляду вже ексгумовано 44 тіла", - додають у Офісі генпрокурора.

Також читайте: Ексгумовано перші 20 тіл на місці масового поховання в Лимані. Серед жертв є діти, - Нацполіція. ВIДЕО

У деокупованих Святогірську та Лимані виявлено місця масових поховань. Наймолодшій жертві лише рік, - Офіс генпрокурора 01
У деокупованих Святогірську та Лимані виявлено місця масових поховань. Наймолодшій жертві лише рік, - Офіс генпрокурора 02
У деокупованих Святогірську та Лимані виявлено місця масових поховань. Наймолодшій жертві лише рік, - Офіс генпрокурора 03
У деокупованих Святогірську та Лимані виявлено місця масових поховань. Наймолодшій жертві лише рік, - Офіс генпрокурора 04
У деокупованих Святогірську та Лимані виявлено місця масових поховань. Наймолодшій жертві лише рік, - Офіс генпрокурора 05
У деокупованих Святогірську та Лимані виявлено місця масових поховань. Наймолодшій жертві лише рік, - Офіс генпрокурора 06
У деокупованих Святогірську та Лимані виявлено місця масових поховань. Наймолодшій жертві лише рік, - Офіс генпрокурора 07
У деокупованих Святогірську та Лимані виявлено місця масових поховань. Наймолодшій жертві лише рік, - Офіс генпрокурора 08
У деокупованих Святогірську та Лимані виявлено місця масових поховань. Наймолодшій жертві лише рік, - Офіс генпрокурора 09
У деокупованих Святогірську та Лимані виявлено місця масових поховань. Наймолодшій жертві лише рік, - Офіс генпрокурора 10

Автор: 

цвинтар (192) Донецька область (8447) Лиман (229) деокупація (950) Офіс Генпрокурора (3248)


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Топ коментарі
+21
Горіти вам всім у пеклі мерзенні кацапські вбивці...
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11.10.2022 17:18
+16
горіти разом з кацапськими попами-монахами, які промивали десятками років своїм вєрующім мізки руцкім міром
один із головних осередків цього міра якраз знаходиться у Святогірську
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11.10.2022 17:23
+12
Хіба такі виродки можуть жити в наш час, боляче дивитись і читати.
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11.10.2022 17:23
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Горіти вам всім у пеклі мерзенні кацапські вбивці...
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11.10.2022 17:18 Відповісти
горіти разом з кацапськими попами-монахами, які промивали десятками років своїм вєрующім мізки руцкім міром
один із головних осередків цього міра якраз знаходиться у Святогірську
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11.10.2022 17:23 Відповісти
Хіба такі виродки можуть жити в наш час, боляче дивитись і читати.
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11.10.2022 17:23 Відповісти
Цікаво , а де в цей час були бородаті святогірські підераси, бо чомусь їх окупанти ніде не чіпають, а вони 100% здавали рашистам місцевих активістів.
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11.10.2022 17:25 Відповісти
Під надійним захистом ЗСУ - на іншому березі Сіверського Донця.
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11.10.2022 18:43 Відповісти
руський мір прийшов в кожне окуповане місто, в кожне окуповане село

ховають вбитих немовлят разом з родиною
раша, ви радієте зараз, правда?

чекайте, зовсім скоро ті, хто вбивав немовлят в Україні і пвсля цього вижив, повернуться на рашу

вони вважають, що вбивати немовлят - норм.

ви ж радієте з своїх бомбометань по цивільних?

будете скоро вчитися радіти тому, що і ваших немовлят гвалтуватимуть та вбиватимуть ваші виживці мобіки та зеки

чи ви думаєте, що як гуня їм гріхи відпустив вони вбивати немовлят перестануть?
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11.10.2022 17:26 Відповісти
А кончені монахи Святогірської лаври уце бачили?Хоча там "клініка" і немаєз ким мати справу
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11.10.2022 17:31 Відповісти
Они всегда такими были. Просто сейчас наступил для них судный день и судить этих мразей, будут украинцы - такова Воля Бога!
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11.10.2022 17:33 Відповісти
Царство Небесне вбитим і закатованим...
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11.10.2022 18:00 Відповісти
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11.10.2022 18:17 Відповісти
Іноді думаю що людина найпаскудніша тварина на планеті земля. З повагою ставлюсь до гідних людей Алеж загалом що ця тварина під назвою «людина» коїть на планеті ??? Я думаю що гідних людей набагато меньше ніж поганих Алеж добро сильніше зла тому людство до сьогодні ще живе. А ще ,що людство зробило доброго для планети? Да нічого . Взагалі зараз не знаю навіщо ми існуємо. Дітей дуже шкода ,що бідним прийшлося пережити перед смертю,люди бідні жили там а їх вбили . Сукі слов нема зовсім , які хворі істоти і як де їх багато цих без мозочку та без душі та без совісті . Якою отрутою вони там годуються на той Па рашці . Може там якась аномальна зона ? Але ж вони і в штатах мешкають та також самі гидотні та дєдивоєвалі та ми всєх папєдім
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11.10.2022 18:19 Відповісти
 
 