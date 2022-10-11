У деокупованих Святогірську та Лимані виявлено місця масових поховань. Наймолодшій жертві лише рік, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

У деокупованих Святогірську та Лимані правоохоронці виявили місця масових поховань цивільних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також порушення законів та звичаїв війни (ст. 110, ст. 438 КК України).

"4-10 жовтня 2022 року слідчо-прокурорська група провела огляд звільнених від збройних підрозділів РФ і так званих "ЛДНР" м. Святогірська і м. Лиману, в ході яких встановлено місця поховання місцевих мешканців", - йдеться у повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, у Святогірську правоохоронці ексгумували тіла 34 людей, частина з них - з ознаками насильницької смерті. Також в авто знайдено обгорілі тіла двох громадян, їх особи наразі встановлюються.

"На території деокупованого Лиману на кладовищі "Нова масляківка" виявлено близько 110 траншей, серед яких і могили дітей. Наймолодшій - лише рік. Вона похована поряд з усією родиною. Загалом в ході огляду вже ексгумовано 44 тіла", - додають у Офісі генпрокурора.

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