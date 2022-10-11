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Україна провела новий обмін полоненими: ще 32 воїни вдома. ФОТОрепортаж

полонені

Україні вдалося здійснити ще один обмін військовополоненими і звільнити 32 воїнів, а також повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєголова Офісу президента Андрій Єрмак

Пряма мова: "Наші вдома. Сьогодні провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 32 наших воїна та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

Серед звільнених – офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти.

У кожного полоненого своя історія. Є такі, що "розривають" ізсередини".

У Міністерстві оборони України повідомили, що визволені з полону оборонці належать до:

  • 72-ї, 24-ї та 58-ї окремих механізованих бригад,
  • 26-ї окремої артилерійської бригади,
  • 36 окремої бригади морської піхоти,
  • 10 окремої гірсько-штурмової бригади,
  • 109 окремого гірсько- штурмового батальйону.

Наймолодшому зі звільнених воїнів – 22 роки, найстаршому – 51 рік.

Також читайте: Визволений з полону "азовець" Микола Кущ (Фрост). ФОТОрепортаж

Загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу у клубі "Динамо" (Львів). Саме тут він зустрів своє кохання – дівчину, з якою у них народилися діти.

Дмитро Фіалка воював за Україну. На фронт він пішов добровольцем.

Єрмак розповів історію звільненого рядового: він служив разом зі своїм старшим братом, брат загинув на його очах, а сам він потрапив того ж дня у полон.

Також читайте: Україна повернула тіла 62 полеглих захисників, зокрема з окупованої Оленівки, - Мінреінтеграції

Україна провела новий обмін полоненими: ще 32 воїни вдома 01
Україна провела новий обмін полоненими: ще 32 воїни вдома 02
Україна провела новий обмін полоненими: ще 32 воїни вдома 03

Автор: 

обмін (1156) полонені (2261) Єрмак Андрій (1374)


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Топ коментарі
+24
Це добре. Головне, наші захисники живі і повернулися додому!
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11.10.2022 19:10
+20
Слава Героям, які втекли з пекла!
Слава воїнам України, які захопили полонених, та уможливили обмін.
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11.10.2022 19:10
+13
Як якісь гарні новини, то першими повідомляє дЄрмак, або і сам найвеличніший.
Чи то вони карму свою хочуть очистити, чи просто створюють собі позитивний образ.
Але про Оман, Вагнергейт та Чонгар ніхто не забуде.
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11.10.2022 19:27
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Це добре. Головне, наші захисники живі і повернулися додому!
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11.10.2022 19:10 Відповісти
Слава Героям, які втекли з пекла!
Слава воїнам України, які захопили полонених, та уможливили обмін.
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11.10.2022 19:10 Відповісти
Це д'єрмак за свого брата розказував? За того, що загинув, і за того, що в полон потрапив?
Скільки же в нього братів? І всі від батька феесбешника?
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11.10.2022 19:13 Відповісти
а скільки в тебе мозгів? до чого тут взагалі Єрмак? хай собі триндить шо хоче, головне що хлопці повернулися
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11.10.2022 19:16 Відповісти
Я тут недавно написав подібне - так на мене як накинулися кончені ! Невже є такі дебіли , що не можуть уявити , що пережили ці Воїни ? І яка різниця , хто їх звільнив ? Якщо навіть Єрмак - значить він зробив добру справу .
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11.10.2022 19:22 Відповісти
Ракети і військовий потенціал рашки стрімко спливає. Конче потрібна "пєрєдишка". Дивує, як люди не розуміють очевидні речі...
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13.10.2022 06:23 Відповісти
Не та людина керує обмінами, ой не та. Але як повернути, таку як треба навіть уявити важко. Хіба може поміняти на когось?
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11.10.2022 19:17 Відповісти
Ні, не про свого:
«він служив разом зі своїм старшим братом, брат загинув на його очах, а сам він потрапив того ж дня у полон. Джерело:
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11.10.2022 19:18 Відповісти
Слава Богу ! Слава Україні ! Героям Слава !
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11.10.2022 19:16 Відповісти
Welcome home, boys!👍
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11.10.2022 19:22 Відповісти
А що там по "Азовцям", щось все затихло?
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11.10.2022 19:23 Відповісти
Як якісь гарні новини, то першими повідомляє дЄрмак, або і сам найвеличніший.
Чи то вони карму свою хочуть очистити, чи просто створюють собі позитивний образ.
Але про Оман, Вагнергейт та Чонгар ніхто не забуде.
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11.10.2022 19:27 Відповісти
Але про Оман, Вагнергейт та Чонгар ніхто не забуде.
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11.10.2022 19:30 Відповісти
а питають тут, до чого дермак... А он - що: повідомляти. Нє, це не піар...
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11.10.2022 19:33 Відповісти
Как же пуйло хочет переговоров.....утром бомбит а вечером - "может обмен произведем" .....ведь понятно что свои солдаты пуйлу и наф не нужны.
Ну за спасенных людей респект...Ермаку,Зеленскому...пока что визги ботов не совпадает с реальностью...человек реально старается....азов вытянул с командирами и.тп
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11.10.2022 20:14 Відповісти
И боты если по факту , Зеленский что обещал выполнил,азовцев не сдалтвернул даже командиров! И остальных вернёт когда десантуру руснявую с херсонщины в плен насобираем.

А порох своих сдал -в Иловайске,в Дебальцево.....и то что снарядов мало тоже ему спасибо жег все крупные склады весь все своё президнство.Как там пуйло говорил лучший выбор для украинского народа,послеивыборов и признал сразу а Зеленского не любит почему то....не знаете боты в чем причина?
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11.10.2022 20:19 Відповісти
По факту при Порошенко произошли массовые обмены и обменяли тогд 2500+ солдат и офицеров всего. Еще к этим обменам был причастен Медведчук, много скандалов было по этому поводу.
Забыл - погугли.
Что касается крупных складов, они были уничтожены в результате диверсий. Между прочих несколько таких же складов сгорели в Чехии и Болгарии, видимо тоже Порошенко сжёг.
Ну, а даже если бы они уцелели, то это были гигантские открытые площадки. В первый же день войны туда бы прилетели крылатые ракеты и мы бы потеряли эти склады.
А некоторые между прочих, на Юге или к примеру в районе Балаклеи и вовсе были бы захвачены рашистами. Включи мозг бот.
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11.10.2022 20:50 Відповісти
Замечательно, молодцы переговорщики.
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12.10.2022 02:05 Відповісти
У кожного полоненого своя історія. Є такі, що "розривають" ізсередини". © дЄрьмак

Так, як раніше всю країну "розірвала" історія від самого дЄрьмака:

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13.10.2022 01:05 Відповісти
 
 