Україна провела новий обмін полоненими: ще 32 воїни вдома. ФОТОрепортаж
Україні вдалося здійснити ще один обмін військовополоненими і звільнити 32 воїнів, а також повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєголова Офісу президента Андрій Єрмак
Пряма мова: "Наші вдома. Сьогодні провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 32 наших воїна та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.
Серед звільнених – офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти.
У кожного полоненого своя історія. Є такі, що "розривають" ізсередини".
У Міністерстві оборони України повідомили, що визволені з полону оборонці належать до:
- 72-ї, 24-ї та 58-ї окремих механізованих бригад,
- 26-ї окремої артилерійської бригади,
- 36 окремої бригади морської піхоти,
- 10 окремої гірсько-штурмової бригади,
- 109 окремого гірсько- штурмового батальйону.
Наймолодшому зі звільнених воїнів – 22 роки, найстаршому – 51 рік.
Загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу у клубі "Динамо" (Львів). Саме тут він зустрів своє кохання – дівчину, з якою у них народилися діти.
Дмитро Фіалка воював за Україну. На фронт він пішов добровольцем.
Єрмак розповів історію звільненого рядового: він служив разом зі своїм старшим братом, брат загинув на його очах, а сам він потрапив того ж дня у полон.
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Слава воїнам України, які захопили полонених, та уможливили обмін.
Скільки же в нього братів? І всі від батька феесбешника?
«він служив разом зі своїм старшим братом, брат загинув на його очах, а сам він потрапив того ж дня у полон. Джерело:
Чи то вони карму свою хочуть очистити, чи просто створюють собі позитивний образ.
Але про Оман, Вагнергейт та Чонгар ніхто не забуде.
Ну за спасенных людей респект...Ермаку,Зеленскому...пока что визги ботов не совпадает с реальностью...человек реально старается....азов вытянул с командирами и.тп
А порох своих сдал -в Иловайске,в Дебальцево.....и то что снарядов мало тоже ему спасибо жег все крупные склады весь все своё президнство.Как там пуйло говорил лучший выбор для украинского народа,послеивыборов и признал сразу а Зеленского не любит почему то....не знаете боты в чем причина?
Забыл - погугли.
Что касается крупных складов, они были уничтожены в результате диверсий. Между прочих несколько таких же складов сгорели в Чехии и Болгарии, видимо тоже Порошенко сжёг.
Ну, а даже если бы они уцелели, то это были гигантские открытые площадки. В первый же день войны туда бы прилетели крылатые ракеты и мы бы потеряли эти склады.
А некоторые между прочих, на Юге или к примеру в районе Балаклеи и вовсе были бы захвачены рашистами. Включи мозг бот.
Так, як раніше всю країну "розірвала" історія від самого дЄрьмака: