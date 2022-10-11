Україна провела новий обмін полоненими: ще 32 воїни вдома. ФОТОрепортаж

Україні вдалося здійснити ще один обмін військовополоненими і звільнити 32 воїнів, а також повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєголова Офісу президента Андрій Єрмак

Пряма мова: "Наші вдома. Сьогодні провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 32 наших воїна та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

Серед звільнених – офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти.

У кожного полоненого своя історія. Є такі, що "розривають" ізсередини".

У Міністерстві оборони України повідомили, що визволені з полону оборонці належать до:

72-ї, 24-ї та 58-ї окремих механізованих бригад,

26-ї окремої артилерійської бригади,

36 окремої бригади морської піхоти,

10 окремої гірсько-штурмової бригади,

109 окремого гірсько- штурмового батальйону.

Наймолодшому зі звільнених воїнів – 22 роки, найстаршому – 51 рік.

Також читайте: Визволений з полону "азовець" Микола Кущ (Фрост). ФОТОрепортаж

Загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу у клубі "Динамо" (Львів). Саме тут він зустрів своє кохання – дівчину, з якою у них народилися діти.

Дмитро Фіалка воював за Україну. На фронт він пішов добровольцем.

Єрмак розповів історію звільненого рядового: він служив разом зі своїм старшим братом, брат загинув на його очах, а сам він потрапив того ж дня у полон.

Також читайте: Україна повернула тіла 62 полеглих захисників, зокрема з окупованої Оленівки, - Мінреінтеграції





