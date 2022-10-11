У Кременчуцькому районі від ракети утворилась воронка. ФОТОрепортаж

В одному з сіл Кременчуцького району, куди впала збита ракета, утворилась велика воронка.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.

"На фото - воронка від ворожої ракети на території нашого району", - написав Малецький.

За даними місцевих ЗМІ, у селі Чечелеве Кременчуцького району постраждало понад 50 будинків.









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