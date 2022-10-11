У Кременчуцькому районі від ракети утворилась воронка. ФОТОрепортаж
В одному з сіл Кременчуцького району, куди впала збита ракета, утворилась велика воронка.
Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.
"На фото - воронка від ворожої ракети на території нашого району", - написав Малецький.
За даними місцевих ЗМІ, у селі Чечелеве Кременчуцького району постраждало понад 50 будинків.
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+10 Петя Петров #540091
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