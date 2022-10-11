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У Кременчуцькому районі від ракети утворилась воронка. ФОТОрепортаж

В одному з сіл Кременчуцького району, куди впала збита ракета, утворилась велика воронка.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький, інформує Цензор.НЕТ.

"На фото - воронка від ворожої ракети на території нашого району", - написав Малецький.

У Кременчуцькому районі від ракети утворилась воронка 01

За даними місцевих ЗМІ, у селі Чечелеве Кременчуцького району постраждало понад 50 будинків. 

У Кременчуцькому районі від ракети утворилась воронка 02
У Кременчуцькому районі від ракети утворилась воронка 03
У Кременчуцькому районі від ракети утворилась воронка 04
У Кременчуцькому районі від ракети утворилась воронка 05

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілів 10 жовтня у Кременчуцькій виховній колонії пошкоджено 256 вікон на 11 об’єктах установи. ФОТО

Автор: 

Кременчук (293) обстріл (28435) Полтавська область (1105)


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Топ коментарі
+10
Сьогодні в районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок окупантів С-300 разом із БК, це сталося під час перезарядки. Саме ці нелюди вели обстріли житлових будинків Запоріжжя.
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11.10.2022 19:52
+3
докурился наркоман
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11.10.2022 20:12
+2
Потери в ПВО орков бьют все рекорды.Только эти дебилы додумались пригонять установки С-300 к линии фронта.
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11.10.2022 19:57
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І в чому новина? Чи в Дніпрі або Києві воронок не утворювалося? Може в Харкові чи Маріуполі воронки менші? До чого це?

Зафіксували, додали до переліку військових злочинів, відкрили судове впровадження? Яка інформаційна складова цієї новини?
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11.10.2022 19:45 Відповісти
Новина, така як і інформація про падіння ракет рашистів в інших містах, в чому проблема.
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11.10.2022 19:53 Відповісти
Заголовок та сам текст спрямовані на те, що після вибуху утворилась воронка. Може 7 місяців тому це було б новиною, але зараз... І виносити це в стрічку новин має сенс лише тоді, коли б це сталося десь на Закарпатті - бо там таке малоймовірно. Але це моя думка, не зважайте.
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11.10.2022 20:06 Відповісти
та пішов ти
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12.10.2022 07:13 Відповісти
Сьогодні в районі Токмака ЗСУ накрили 6 установок окупантів С-300 разом із БК, це сталося під час перезарядки. Саме ці нелюди вели обстріли житлових будинків Запоріжжя.
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11.10.2022 19:52 Відповісти
Потери в ПВО орков бьют все рекорды.Только эти дебилы додумались пригонять установки С-300 к линии фронта.
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11.10.2022 19:57 Відповісти
там 30 км до линии фронта
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11.10.2022 20:03 Відповісти
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11.10.2022 20:03 Відповісти
Маск поговорил с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины - СМИ

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11.10.2022 20:09 Відповісти
шо у него с лицом ?
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11.10.2022 20:10 Відповісти
докурился наркоман
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11.10.2022 20:12 Відповісти
Максимальная дальность,
40-200 (300) км (по аэродинамической цели), 5-40 км (по баллистической цели)
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12.10.2022 11:14 Відповісти
 
 