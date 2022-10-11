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Новини Фото Війна
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На Донеччині росіяни облаштували катівню в пансіонаті поблизу Святогірської Лаври, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки виявили місце незаконного утримання людей у звільненому Святогірську Донецької області. Катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської Лаври.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

На Донеччині росіяни облаштували катівню в пансіонаті поблизу Святогірської Лаври, - СБУ 01

"Російські військові насильно тримали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України. Під час огляду оперативники та слідчі СБУ виявили предмети, які напряму вказують на ознаки тортур. Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії", - йдеться у повідомленні.

На Донеччині росіяни облаштували катівню в пансіонаті поблизу Святогірської Лаври, - СБУ 02

Зазначається, що наразі слідчі СБУ встановлюють кількість та особи постраждалих, а також нелюдів, причетних до катувань.

Виявлення і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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На Донеччині росіяни облаштували катівню в пансіонаті поблизу Святогірської Лаври, - СБУ 03
На Донеччині росіяни облаштували катівню в пансіонаті поблизу Святогірської Лаври, - СБУ 04
На Донеччині росіяни облаштували катівню в пансіонаті поблизу Святогірської Лаври, - СБУ 05
На Донеччині росіяни облаштували катівню в пансіонаті поблизу Святогірської Лаври, - СБУ 06
На Донеччині росіяни облаштували катівню в пансіонаті поблизу Святогірської Лаври, - СБУ 07
На Донеччині росіяни облаштували катівню в пансіонаті поблизу Святогірської Лаври, - СБУ 08

армія рф (17346) катування (598) СБУ (12809) деокупація (950)


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Топ коментарі
+7
Маску треба репортаж надiслати...
I Орбану.
I Трампу.
Це одна шайка-лейка.
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11.10.2022 19:49
+5
Дивно, що не в самій лаврі.
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11.10.2022 19:57
+4
взагалі-то дебіли хапали все що бачили, дуже багато фото та відео де серед награбованого кацапими, знаходять ці старі купони, багато хто з них навіть не уявляв як виглядають українські гривні!
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11.10.2022 20:58
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Маску треба репортаж надiслати...
I Орбану.
I Трампу.
Це одна шайка-лейка.
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11.10.2022 19:49 Відповісти
Емнесті-інтернейшенел забув...
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11.10.2022 20:04 Відповісти
А що Ви так на̀ніч підарасів згадуєте?! Ще присниться, до холєри...
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11.10.2022 20:40 Відповісти
пропоную той протигаз відправити Маску, то що Ілона)
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11.10.2022 19:53 Відповісти
Дивно, що не в самій лаврі.
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11.10.2022 19:57 Відповісти
лавра була наша...
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11.10.2022 20:05 Відповісти
наша? це чия? москальського сатанату РПЦ-КГБ?
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11.10.2022 22:01 Відповісти
Чи ти здурів? Наша значить на тому березі, що був під контролем ЗСУ! Тут не мався на увазі сатанат! Його досі чомусь терплять...
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11.10.2022 22:20 Відповісти
Якійсь тупий фейк, на підлозі дві купюри 1992р. Маю великі сумніви, що сепаратисти користуються цими купюрами. Фото взяті зі стелі просто.
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11.10.2022 20:46 Відповісти
взагалі-то дебіли хапали все що бачили, дуже багато фото та відео де серед награбованого кацапими, знаходять ці старі купони, багато хто з них навіть не уявляв як виглядають українські гривні!
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11.10.2022 20:58 Відповісти
По злочинам рашистів вигадувати нічого не треба, після них залишилося стільки убитих людей і живих свідків, що на фіксацію цих злочинів підуть роки.
Згадав тільки про Денисову, яка розпускала "фейки" про сексуальні злочини рашистів з метою їх демонізації, правда за це її зняли з посади, але то таке.
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13.10.2022 00:03 Відповісти
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11.10.2022 21:59 Відповісти
 
 