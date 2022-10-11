На Донеччині росіяни облаштували катівню в пансіонаті поблизу Святогірської Лаври, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки виявили місце незаконного утримання людей у звільненому Святогірську Донецької області. Катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської Лаври.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Російські військові насильно тримали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України. Під час огляду оперативники та слідчі СБУ виявили предмети, які напряму вказують на ознаки тортур. Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі слідчі СБУ встановлюють кількість та особи постраждалих, а також нелюдів, причетних до катувань.

Виявлення і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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