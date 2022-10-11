У РФ нафотошопили "паспорт" для фейку про українця і вибух на Кримському мосту. ФОТО
Росіяни створили у фоторедакторі "паспорт українця" з іменем Семен Хайденко, аби переконати громадськість, що за вибухом на Кримському мосту стоїть Україна.
"Детектор медіа" вказує на підробку "паспорта", передає Цензор.НЕТ.
"Фейк: Росія встановила особу чоловіка, який вчинив "теракт" на Кримському мосту. Ним виявився українець.
Цю брехню поширюють у соцмережах і додають фото його паспорта.
Фото паспорта "терориста" насправді виявилось обробленою за допомогою фоторедакторів картинкою, що ілюструє зразок паспорта громадянина України (ID картку) у Вікіпедії. Автори фейку змінили лише ім’я, фото та стать, а всі інші "реквізити документа" залишились такими ж як у Вікіпедії. Також за допомогою фоторедактора додали нібито плями крові чи пошкодження "внаслідок теракту". Таку ж картинку, використали й для фейкового акаунту в соціальній мережі Twitter.
Насправді жодних реальних доказів причетності України до вибуху на Кримському мосту немає. Українська влада також відкинула будь-які звинувачення з цього приводу", - з'ясували журналісти.
Будь ласка, зачекайте...
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гексоген на парасії ж у повазі
цензор - ну ти взагалі не спроможний фільтрувати рофляні пости
до речі, декілька, наче серьозних телеграм каналів, типу "Інсайдер" взагалі не одупліли сотні троллінгових постів з "вдячністю" Добкіну за "героїчний" вчинок по підриву керченського мосту
https://ru-ru.facebook.com/tvrain/videos/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F24-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%8D%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82/10155336758718800/ 3 октябрь 2017 г. «Россия24» ошибочно назвала комика Сэма Хайда виновником расстрела в Лас-Вегасе. Это уже не первый случай, когда телеканал «обвиняет» комика в преступлениях. Например, летом 2016 года «Россия24» назвала Хайда одним из подозреваемых в стрельбе в берлинской клинике.
И вот опять.
Хайд (араб. حَيْض) - арабське слово, що означає «менструація».
прототипом ще довоєнного інтернет-мема Семена Хайденка
цей паспорт намалювали американці, щоб посміятися з руснявих фейків!
цензор не вміє фільтрувати інфу
Які ж вони жалюгідні! Най арендують авторський колектив студії "Квартал-95" в обмін на продовження показу "сватів" і іншого такого лайна на московії!. Вже буде краще...
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- ***, ну хоть бы о конспирации немного подумал...
- А, действительно, - согласился Боширов и надел тёмные очки.
П.С, Интересно, никто не вырезал само лицо и не искал поиском картинок?