У РФ нафотошопили "паспорт" для фейку про українця і вибух на Кримському мосту. ФОТО

Росіяни створили у фоторедакторі "паспорт українця" з іменем Семен Хайденко, аби переконати громадськість, що за вибухом на Кримському мосту стоїть Україна.

"Детектор медіа" вказує на підробку "паспорта", передає Цензор.НЕТ.

"Фейк: Росія встановила особу чоловіка, який вчинив "теракт" на Кримському мосту. Ним виявився українець.

Цю брехню поширюють у соцмережах і додають фото його паспорта.

Фото паспорта "терориста" насправді виявилось обробленою за допомогою фоторедакторів картинкою, що ілюструє зразок паспорта громадянина України (ID картку) у Вікіпедії. Автори фейку змінили лише ім’я, фото та стать, а всі інші "реквізити документа" залишились такими ж як у Вікіпедії. Також за допомогою фоторедактора додали нібито плями крові чи пошкодження "внаслідок теракту". Таку ж картинку, використали й для фейкового акаунту в соціальній мережі Twitter.

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Насправді жодних реальних доказів причетності України до вибуху на Кримському мосту немає. Українська влада також відкинула будь-які звинувачення з цього приводу", - з'ясували журналісти.



