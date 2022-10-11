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У РФ нафотошопили "паспорт" для фейку про українця і вибух на Кримському мосту. ФОТО

Росіяни створили у фоторедакторі "паспорт українця" з іменем Семен Хайденко, аби переконати громадськість, що за вибухом на Кримському мосту стоїть Україна.

"Детектор медіа" вказує на підробку "паспорта", передає Цензор.НЕТ.

"Фейк: Росія встановила особу чоловіка, який вчинив "теракт" на Кримському мосту. Ним виявився українець.

Цю брехню поширюють у соцмережах і додають фото його паспорта.

Фото паспорта "терориста" насправді виявилось обробленою за допомогою фоторедакторів картинкою, що ілюструє зразок паспорта громадянина України (ID картку) у Вікіпедії. Автори фейку змінили лише ім’я, фото та стать, а всі інші "реквізити документа" залишились такими ж як у Вікіпедії. Також за допомогою фоторедактора додали нібито плями крові чи пошкодження "внаслідок теракту". Таку ж картинку, використали й для фейкового акаунту в соціальній мережі Twitter.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ми встановили маршрут руху вантажівки через Болгарію, Грузію та Вірменію. Встановлені особи, які організовували рух цього автобуса, - Бастрикін про пожежу на Керченському мості. ВIДЕО

Насправді жодних реальних доказів причетності України до вибуху на Кримському мосту немає. Українська влада також відкинула будь-які звинувачення з цього приводу", - з'ясували журналісти.

У РФ нафотошопили паспорт для фейку про українця і вибух на Кримському мосту 01
У РФ нафотошопили паспорт для фейку про українця і вибух на Кримському мосту 02

Автор: 

росія (65129) фейк (744) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+25
Так це ж Кіркоров! Він вже в курсі?
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11.10.2022 20:56
+22
ото заморочились..можна було пару визитівок Яроша підкинути..якщо він не в тренді - тоді Залужного..
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11.10.2022 20:55
+22
И тут рашисты натупили... Вот такое фото надо было в якобы паспорт встроить. Все бы точно поверили.
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11.10.2022 20:59
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ото заморочились..можна було пару визитівок Яроша підкинути..якщо він не в тренді - тоді Залужного..
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11.10.2022 20:55 Відповісти
Та не сильно заморочились. Грузовик з взривчаткою улюблена тема *****. Це стало поводом обстрілів двох останніх днів.
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11.10.2022 21:36 Відповісти
та може зробити як з Чечнею - підірвати пару будинків й повсьому..а потім мішки порвані знайдуть з надписом - цукор))

гексоген на парасії ж у повазі
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11.10.2022 22:21 Відповісти
цей "паспорт" взято з твиттера, там американці приколювались з рашистських фєйків!
цензор - ну ти взагалі не спроможний фільтрувати рофляні пости
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11.10.2022 22:24 Відповісти
а найсмішніше - імʼя - SEMEN - це сперма англійською
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11.10.2022 22:26 Відповісти
Немає такої транслітерації для українсько закордонних паспорту -я про сполучення хАЙденко через тільки Y
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11.10.2022 21:41 Відповісти
KHAIDENKO було б у українському паспорті
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11.10.2022 21:50 Відповісти
я знаю..то й що? всі невідповідності шукати? он і номер і брудний і дофіга всього..це ж не загадка - знайди 10 розбіжностей)))
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11.10.2022 22:18 Відповісти
А фото террориста-смертника Добкина вставить
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11.10.2022 23:03 Відповісти
американці, які робили цю пародію, не знайомі з мемом про Добкіна
до речі, декілька, наче серьозних телеграм каналів, типу "Інсайдер" взагалі не одупліли сотні троллінгових постів з "вдячністю" Добкіну за "героїчний" вчинок по підриву керченського мосту
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12.10.2022 05:47 Відповісти
Так це ж Кіркоров! Він вже в курсі?
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11.10.2022 20:56 Відповісти
🤣🤣🤣
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11.10.2022 22:07 Відповісти
На фото кацапське свиняче рило...
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11.10.2022 20:56 Відповісти
на фото Сем Хайд - американський комік
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12.10.2022 05:57 Відповісти
Стал искать в гугле, что за Сем Хайд такой и наткнулся на такой ролик:

https://ru-ru.facebook.com/tvrain/videos/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F24-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%8D%D0%BC%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82/10155336758718800/ 3 октябрь 2017 г. «Россия24» ошибочно назвала комика Сэма Хайда виновником расстрела в Лас-Вегасе. Это уже не первый случай, когда телеканал «обвиняет» комика в преступлениях. Например, летом 2016 года «Россия24» назвала Хайда одним из подозреваемых в стрельбе в берлинской клинике.
И вот опять.
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12.10.2022 19:12 Відповісти
"визитка Яроша" - часть вторая
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11.10.2022 20:56 Відповісти
На фото прямо реальный злодей из индийского боевика...
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11.10.2022 20:57 Відповісти
Амджад Хан
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11.10.2022 21:20 Відповісти
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11.10.2022 23:25 Відповісти
Хайденко? Це від англійського слова hidden? Типу невловимий шпигун? Ну дебіли!!!
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11.10.2022 20:58 Відповісти
Кацапи знову прокололись.
Хайд (араб. حَيْض‎) - арабське слово, що означає «менструація».
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11.10.2022 21:09 Відповісти
там на фото американський комік Сем Хайд, який і є
прототипом ще довоєнного інтернет-мема Семена Хайденка
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11.10.2022 21:40 Відповісти
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11.10.2022 23:31 Відповісти
Там друга літера - Y
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11.10.2022 22:39 Відповісти
Мав би бути паспорт на ім'я Дмитра Яроша - все інше фейк
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11.10.2022 20:58 Відповісти
И тут рашисты натупили... Вот такое фото надо было в якобы паспорт встроить. Все бы точно поверили.
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11.10.2022 20:59 Відповісти
от 100% ніодне свинориле не здивувалось чому документ №0000000000
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11.10.2022 20:59 Відповісти
и правая колонка в которой указывается даты рождения )))) осталось не отфотошопленое и там стоит с "образца" 19910824-0026 хотя у "пацана" дата 16.04.1985 и 19850416 должно стоять )))))
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11.10.2022 21:03 Відповісти
нє ну це вже циферки - аналіз , виснок , це вже треба мозок включити , но нулі замітити могли б
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11.10.2022 21:13 Відповісти
А нічого, що він взагалі голяка на паспорт сфотканий?
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11.10.2022 21:27 Відповісти
от це точно не аргумент для кацапів
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11.10.2022 21:57 Відповісти
там все через дупу зроблено!
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11.10.2022 21:14 Відповісти
випередили! щойно те саме хотів написати!
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11.10.2022 21:05 Відповісти
Та зайвохромосомні навіть таке схавають ...
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11.10.2022 21:21 Відповісти
Этикетку с водки Распутин содрали. Долбойобы тупые.
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11.10.2022 20:59 Відповісти
Та навіть в прізвищі вже неправильно. Там же не по правилам англійської граматики записують. А просто латиною переносяться букви наших імен.
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11.10.2022 20:59 Відповісти
Латиною можна декількома способами написати. В Україні з радянських часів використовується французька транслітерація. Наприклад, якщо ви Вольфганг Вебер, вам напишуть Volfgang Veber. І ви нічого не докажете, хоча будь-де це пишеться Wolfgang Weber!!!
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11.10.2022 23:18 Відповісти
Даже женские волосы с википедийной картинки отфотошопить не смогли.
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11.10.2022 21:00 Відповісти
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11.10.2022 21:00 Відповісти
Яка Засрашка, то такі і докази!
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11.10.2022 21:03 Відповісти
на фото цього "паспорту" - Сем Хайд - американський комік!
цей паспорт намалювали американці, щоб посміятися з руснявих фейків!
цензор не вміє фільтрувати інфу
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12.10.2022 05:49 Відповісти
А якщо прослідкувати історію цього "громадянина", то виявиться, що то саме він завозив "цукор" у підвал житлового будинку в Рязані.

Які ж вони жалюгідні! Най арендують авторський колектив студії "Квартал-95" в обмін на продовження показу "сватів" і іншого такого лайна на московії!. Вже буде краще...
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11.10.2022 21:04 Відповісти
Отчество нету, он что из пробирки из Биолаборатории ?
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11.10.2022 21:04 Відповісти
Ну и качество фото как всегда гавно, сразу чтобы было видно что "не подделка".
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11.10.2022 21:06 Відповісти
потому что это не тянет на подделку, только на сувенир)
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12.10.2022 17:41 Відповісти
Расєйське бидло з iq залізного стільця - нащо заморочуватися? І так зійде.
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11.10.2022 21:07 Відповісти
кацапська свиномаса не переймається достовірністю того, що їм з екрана подали. головне щоб вчасно та зі смаком. Тому наші розслідування залишаються з нами, а їх полова з ними.
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11.10.2022 21:09 Відповісти
Вот теперь понятно,сто наши спецслужбы вообще не при чём (что печально)
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11.10.2022 21:09 Відповісти
Дебіли навіть не знають що ID-картки почали видавати з 01 січня 2016-го року! То як може бути представлена ID-картка дійсна до 2025-го, якщо вона видається на 10 років? повинно бути 13.12.2026 р., а на звороті дата видачі 13.12.2016 р.
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11.10.2022 21:12 Відповісти
Кацапському бидлу цього достатньо.
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11.10.2022 21:12 Відповісти
А Северный поток три ветки взорвали Порошенко и Алексей Гончаренко..а дома на улице Гурьянова и на Каширке..в Москве замочили в сортире Яценюк и Турчинов..а на школу в Беслане мы с братом напали...🤣🤣🤣🤣🤣
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11.10.2022 21:13 Відповісти
На фото в паспорті - американський комік Сем Хайд . .
.
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11.10.2022 21:14 Відповісти
На паспорті Сєм Хейд - 100%, а от на цьому фото я не впевнена, що це він.
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11.10.2022 23:00 Відповісти
Ютуб пише що це Хейд .. https://www.youtube.com/watch?v=CEwJIU8jOlM
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11.10.2022 23:04 Відповісти
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11.10.2022 23:38 Відповісти
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11.10.2022 23:39 Відповісти
Вообще машина перевозила дроны для террористической деятельности. Так что она была абсолютно законной целью. Тут и говорить не о чем.
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11.10.2022 21:20 Відповісти
марьяна безугла там выглядела бы правдоподобнее
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11.10.2022 21:21 Відповісти
И то что Семён на фото без верхней одежды тоже никого не смутило 🤣🤣🤣
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11.10.2022 21:29 Відповісти
nu net, on vrode v beloj nočnoj rubaxe, kogda xorošo vsmotrišsia.
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12.10.2022 02:05 Відповісти
що, це одна лажа від касапів? Згадайте відухи Жоріна, як вони на них прокололись.
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11.10.2022 21:35 Відповісти
це не лажа і не від кацапів! це рофл від американців
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12.10.2022 05:50 Відповісти
Тупі та ледащі.
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11.10.2022 21:36 Відповісти
Лондон. Ночь. Агент Петров встречает агента Боширова. Тот в футболке с принтом СССР, ушанке с красной звездой, а через плечо https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) радиостанция "Север" . Петров:
- ***, ну хоть бы о конспирации немного подумал...
- А, действительно, - согласился Боширов и надел тёмные очки.
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11.10.2022 22:14 Відповісти
Мішкін з Чєпігою замість того аби придбати "справжні" фальшиві паспорти, всі гроші на ****єй і шмаль витратили...
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11.10.2022 21:42 Відповісти
Это мем, а не фейк: https://www.memedroid.com/memes/tag/sam+hyde
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11.10.2022 21:44 Відповісти
Шкода, що звуть "біндерівця" не Ащьф Лштшфум... 😂

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11.10.2022 21:52 Відповісти
там специ мають вікову практику. Вони завжди то затушовують то примальовують. А як тривалий час ховали останнє прижиттєве фото леніна. Його б зараз на обкладинку паспорта рускоязичного і все бло б ясно про генетику євроазійства.
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11.10.2022 22:03 Відповісти
Ну шо з криворуких даунів взяти... Аналізи можливо, але і те гівно буде... 😅
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11.10.2022 22:44 Відповісти
***, мій малий в 2гому класі, набагато краще зробить... 🤦😁
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11.10.2022 22:45 Відповісти
То по їхньому наші ID карти міцніші за кримський міст??? Паспорт цілий, а міст упав?🤣🤣🤣
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11.10.2022 23:36 Відповісти
Срок действия 40 лет. Норм так то если чё
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11.10.2022 23:37 Відповісти
Руzкій піпл хаваєт
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11.10.2022 23:39 Відповісти
Фамилия Хайденко должна писаться как Haydenko .
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12.10.2022 06:45 Відповісти
В их варианте читается как Хыденко.
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12.10.2022 06:48 Відповісти
боевые ******... ой, водолазы вытянули паспорт с самого дня Чёрного моря.
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12.10.2022 09:09 Відповісти
Ти диви, та то є перша людина в Україні яка у 85му отримала паспорт громадянина України, і це в той час коли ще існувало срср нульовий номер документа тому підтвердження. Свинособаки пробивають все нове дно, а я вже було подумав що далі нікуди.😂
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12.10.2022 09:37 Відповісти
№ документа ВСІ нулі. Дебіли довбані, навіть цього не зробили. Школяр 4го класу робив.
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12.10.2022 10:00 Відповісти
Вот так волшебная Za-лупа Бастрюкина дает сбои...
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12.10.2022 13:02 Відповісти
Семен Хайденко - ну что это? Ну нельзя что ли покреативнее было постараться, например Бандера Ярош Нацикович - куда лучше было бы.

П.С, Интересно, никто не вырезал само лицо и не искал поиском картинок?
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12.10.2022 19:06 Відповісти
https://provereno.media/2022/10/17/pravda-li-chto-rossijskie-specsluzhby-nafotoshopili-pasport-dlya-fejka-ob-ukraince-i-vzryve-na-krymskom-mostu/
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18.10.2022 13:01 Відповісти
 
 