Росіяни випустили з гвинтокрила 12 ракет по аграрному підприємству на Сумщині, - ОВА. ФОТОрепортаж
11 жовтня росіяни обстрілювали прикордоння у Сумській області з гелікоптера, ствольної артилерії та РСЗВ, САУ та мінометів.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький про ситуацію станом на 22:00 вівторка, передає Цензор.НЕТ.
"13 обстрілів: 206 приходів, авіаудар і заборонена зброя - усе це прилетіло від русні по населеним пунктам області.
Росіяни нанесли авіаудар по цивільному аграрному підприємству Великописарівської громади. Випустили 12 ракет з гвинтокрилу, що не перетинав державний кордон України.
Зі ствольної артилерії били по м. Середино-Буда, зруйнувавши кілька приватних будинків, автомобіль та лінії електропередач, знеструмивши частину міста. Станом на 21 годину електропостачання відновили.
З мінометів вели вогонь по селам Зноб-Новгородської та Середино-Будської громад та зі ствольної артилерії по селам Білопільської та Есманської громад.
Також по території Юнаківської громади стріляли з САУ. Пошкоджено приватний будинок мирних жителів, кілька парканів.
По території Шалигінської громади ввечері гатили з мінометів та використовували освітлювальні боєприпаси білого кольору.
Крім того, був обстріл з РСЗВ у населеному пункті Ходіне, Шалигінської громади.
Попередньо - без людських жертв", - розповів він.
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Скорее рашка делает медиа повод показать, что "не все так однозначно".
У нас там що немає військ? Чи у них немає чим? Це ж не припустимо бо тоді рф туди може почати наступати.
А на арту у ДПСУ тоже нет ответа - наша арта с AN\TPQ вся на фронтах, поэтому отвечать нечем и некуда. Можно один спутник поменять на пять станций и десяток L119, придать сумским погранцам обученные расчёты - тогда и будут ответы. А если 90 ярдов использовать не в асфальт, то на эти деньги можно закрыть современной контрбатарейкой всю протяженность границ не только с кацапами, но и с Белоруссией.
Теперь про арту. У нас там арты нет, она вся на "внезапно" образовавшихся фронтах. У кацапов там тоже арты нет. В Зерново приезжает из железногорской общаги пьяный калмыцко-кацапский расчет на "урале", выпускает за минуту десяток мин прямо из кузова, и уезжает. Время отреагировать на это - ровно одна минута. А для этого там должна с нашей стороны находиться станция AN\TPQ-49 с персоналом и расчет L119. А это всё добро у нас на фронтах.
Для наступления необходимо передислоцировать и сконцентрировать определенное количество сил и средств. Это скрыть невозможно, потому что в приграничной зоне ситуация мониторится генштабом в реальном времени со спутников и БПЛА. Если такая переброска осуществляется, то одновременно это же происходит в этом районе и с нашей стороны.
И перестаньте наконец задавать глупые вопросы насчёт трансграничных обстрелов,
а то хочется сразу послать... в ГШ на практику. Они будут продолжаться до тех пор, пока ЗСУ не выйдут на границы, и соответственно, пока не произойдет насыщение приграничной зоны средствами контрбатарейной борьбы и ЗРК средней дальности.
У теробороны нет ЗРК средней дальности. Впрочем, и не будет. Это не их компетенция.