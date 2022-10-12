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Росіяни випустили з гвинтокрила 12 ракет по аграрному підприємству на Сумщині, - ОВА. ФОТОрепортаж

11 жовтня росіяни обстрілювали прикордоння у Сумській області з гелікоптера, ствольної артилерії та РСЗВ, САУ та мінометів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький про ситуацію станом на 22:00 вівторка, передає Цензор.НЕТ.

"13 обстрілів: 206 приходів, авіаудар і заборонена зброя - усе це прилетіло від русні по населеним пунктам області.

Росіяни нанесли авіаудар по цивільному аграрному підприємству Великописарівської громади. Випустили 12 ракет з гвинтокрилу, що не перетинав державний кордон України.

Зі ствольної артилерії били по м. Середино-Буда, зруйнувавши кілька приватних будинків, автомобіль та лінії електропередач, знеструмивши частину міста. Станом на 21 годину електропостачання відновили.

З мінометів вели вогонь по селам Зноб-Новгородської та Середино-Будської громад та зі ствольної артилерії по селам Білопільської та Есманської громад.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Надвечір російська армія двічі обстріляла прикордоння Сумської області, - ОК "Північ"

Також по території Юнаківської громади стріляли з САУ. Пошкоджено приватний будинок мирних жителів, кілька парканів.

По території Шалигінської громади ввечері гатили з мінометів та використовували освітлювальні боєприпаси білого кольору.

Крім того, був обстріл з РСЗВ у населеному пункті Ходіне, Шалигінської громади.

Попередньо - без людських жертв", - розповів він.

Росіяни випустили з гвинтокрила 12 ракет по аграрному підприємству на Сумщині, - ОВА 01
Росіяни випустили з гвинтокрила 12 ракет по аграрному підприємству на Сумщині, - ОВА 02
Росіяни випустили з гвинтокрила 12 ракет по аграрному підприємству на Сумщині, - ОВА 03
Росіяни випустили з гвинтокрила 12 ракет по аграрному підприємству на Сумщині, - ОВА 04
Росіяни випустили з гвинтокрила 12 ракет по аграрному підприємству на Сумщині, - ОВА 05
Росіяни випустили з гвинтокрила 12 ракет по аграрному підприємству на Сумщині, - ОВА 06

Автор: 

армія рф (17346) обстріл (28435) Сумська область (3667) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+11
Є там війська.Обстрілювали з території кацапів,напевне наказу нема стріляти в відповідь.От в чому проблема.Мокша просто знущається,обстріли Сумщини і Чернігівщини щодня,інколи по декілька разів за день.Ввалити б хоч пару раз,щоб лапті з кацапів посипалися,може тоді б перестали тероризувати людей
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12.10.2022 01:06
+8
А вїбать по Белгороду не пробували?
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12.10.2022 00:38
+7
Это кацапня разбила. Если Украина бы била, то был бы результат, а не высер
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12.10.2022 01:57
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А вїбать по Белгороду не пробували?
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12.10.2022 00:38 Відповісти
Есть сомнения, последствия минимальньіе, всего 2000 желудков без телевизоров. От границьі до того транформатора на пределе, но достает 120мм миномет. Про арту можно даже не начинать. Если бьі хотели, уже раздолбали бьі там все перманентно, причем бьістрее чем из штаба придет "охрана, отмена"
Скорее рашка делает медиа повод показать, что "не все так однозначно".
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12.10.2022 01:54 Відповісти
Это кацапня разбила. Если Украина бы била, то был бы результат, а не высер
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12.10.2022 01:57 Відповісти
І чому його не збили?

У нас там що немає військ? Чи у них немає чим? Це ж не припустимо бо тоді рф туди може почати наступати.
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12.10.2022 00:57 Відповісти
Є там війська.Обстрілювали з території кацапів,напевне наказу нема стріляти в відповідь.От в чому проблема.Мокша просто знущається,обстріли Сумщини і Чернігівщини щодня,інколи по декілька разів за день.Ввалити б хоч пару раз,щоб лапті з кацапів посипалися,може тоді б перестали тероризувати людей
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12.10.2022 01:06 Відповісти
Шоб сраки поотлетали
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12.10.2022 01:58 Відповісти
ответ должен прилетать в точку вылета, поэтому у нас там не только нечем отвечать, но мы еще и не знаем\не видим куда.
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12.10.2022 02:36 Відповісти
Не сбили, потому что у ДПСУ ПЗРК нет. А даже если бы и были, то вертолет "валит" НУРСами с кабрирования, поэтому находится вне досягаемости ПЗРК.
А на арту у ДПСУ тоже нет ответа - наша арта с AN\TPQ вся на фронтах, поэтому отвечать нечем и некуда. Можно один спутник поменять на пять станций и десяток L119, придать сумским погранцам обученные расчёты - тогда и будут ответы. А если 90 ярдов использовать не в асфальт, то на эти деньги можно закрыть современной контрбатарейкой всю протяженность границ не только с кацапами, но и с Белоруссией.
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12.10.2022 02:33 Відповісти
Але питання,як це так немає ПЗРК у ДПСУ? Та арти нема на кордоні??? Аякщо наступ буде с півночі там що захищати нічим??
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12.10.2022 05:08 Відповісти
Еще раз, медленно, что бы было понятно - пограничный наряд с Сирком на поводке не тащит с собой ПЗРК, и даже MG3 не тащит. ПЗРК - это средство прикрытия армейского соединения, и расчет ПЗРК в подавляющем большинстве работает из заранее оборудованной позиции, получая информацию о движущихся в их направлении целях от обзорных РЛС района. Поэтому на границе не сидит расчет ПЗРК в ожидании, когда в двух километрах вероятно вдруг может быть пролетит кацапский вертолёт. А может и не пролетит. Кроме того, пуски НУРСов осуществляются с кабрирования, поэтому вертолет находится гарантированно вне зоны досягаемости ПЗРК.
Теперь про арту. У нас там арты нет, она вся на "внезапно" образовавшихся фронтах. У кацапов там тоже арты нет. В Зерново приезжает из железногорской общаги пьяный калмыцко-кацапский расчет на "урале", выпускает за минуту десяток мин прямо из кузова, и уезжает. Время отреагировать на это - ровно одна минута. А для этого там должна с нашей стороны находиться станция AN\TPQ-49 с персоналом и расчет L119. А это всё добро у нас на фронтах.
Для наступления необходимо передислоцировать и сконцентрировать определенное количество сил и средств. Это скрыть невозможно, потому что в приграничной зоне ситуация мониторится генштабом в реальном времени со спутников и БПЛА. Если такая переброска осуществляется, то одновременно это же происходит в этом районе и с нашей стороны.
И перестаньте наконец задавать глупые вопросы насчёт трансграничных обстрелов, а то хочется сразу послать... в ГШ на практику. Они будут продолжаться до тех пор, пока ЗСУ не выйдут на границы, и соответственно, пока не произойдет насыщение приграничной зоны средствами контрбатарейной борьбы и ЗРК средней дальности.
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12.10.2022 10:35 Відповісти
Чепушня вообще для разнообразия не думала против армии повоевать?
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12.10.2022 01:55 Відповісти
Постріляти їм у відповідь! Кожен день від обчтрілів страждає Сумщина.
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12.10.2022 05:06 Відповісти
когда это происходит, то через минуту уже некому отвечать - они уже уехали/улетели. Кроме того, у нас там нечем и некому это делать.
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12.10.2022 10:45 Відповісти
Як "гвинтокрил" долетів до Сумщини? Дайте теробороні зброю!
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12.10.2022 09:13 Відповісти
он и не долетал - НУРСы были выпущены над Головчино.
У теробороны нет ЗРК средней дальности. Впрочем, и не будет. Это не их компетенция.
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12.10.2022 10:42 Відповісти
исправьте орфо,выпустили с вертолета...
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12.10.2022 09:34 Відповісти
 
 