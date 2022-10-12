Росіяни випустили з гвинтокрила 12 ракет по аграрному підприємству на Сумщині, - ОВА. ФОТОрепортаж

11 жовтня росіяни обстрілювали прикордоння у Сумській області з гелікоптера, ствольної артилерії та РСЗВ, САУ та мінометів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький про ситуацію станом на 22:00 вівторка, передає Цензор.НЕТ.

"13 обстрілів: 206 приходів, авіаудар і заборонена зброя - усе це прилетіло від русні по населеним пунктам області.



Росіяни нанесли авіаудар по цивільному аграрному підприємству Великописарівської громади. Випустили 12 ракет з гвинтокрилу, що не перетинав державний кордон України.



Зі ствольної артилерії били по м. Середино-Буда, зруйнувавши кілька приватних будинків, автомобіль та лінії електропередач, знеструмивши частину міста. Станом на 21 годину електропостачання відновили.



З мінометів вели вогонь по селам Зноб-Новгородської та Середино-Будської громад та зі ствольної артилерії по селам Білопільської та Есманської громад.

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Також по території Юнаківської громади стріляли з САУ. Пошкоджено приватний будинок мирних жителів, кілька парканів.



По території Шалигінської громади ввечері гатили з мінометів та використовували освітлювальні боєприпаси білого кольору.



Крім того, був обстріл з РСЗВ у населеному пункті Ходіне, Шалигінської громади.



Попередньо - без людських жертв", - розповів він.











