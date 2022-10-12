УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10943 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
2 032 2

Обстріли Нікополя: поранено трьох людей, зокрема 6-річну дитину. ФОТОрепортаж

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок російських обстрілів тяжко поранено 6-річну дитину та ще двох жінок.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни всю ніч знущалися з Нікопольщини. Важко поранили 6-річну дівчинку. Ворог сім разів накрив район вогнем із "Градів" та важкої артилерії", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, на Нікополь ворог випустив понад сто снарядів.

"Один із них прилетів прямо до приватного будинку і поранив 6-річну дівчинку та її маму. Вони та ще одна постраждала через атаку жінка зараз у лікарні. Важкі", - зазначив Резніченко.

Крім того, у місті зруйновано понад 30 багатоповерхових будівель і приватних будинків, газопровід і лінії електропередач. Пошкоджено два підприємства, два садки, школа, магазини та офіс благодійної організації.

Також читайте: По Запоріжжю росіяни за ніч випустили сім ракет С-300, - Старух

У Марганецькій та Мирівській ОТГ постраждалих нема. Масштаби руйнувань уточнюються.

Обстріли Нікополя: поранено трьох людей, зокрема 6-річну дитину 01
Обстріли Нікополя: поранено трьох людей, зокрема 6-річну дитину 02
Обстріли Нікополя: поранено трьох людей, зокрема 6-річну дитину 03
Обстріли Нікополя: поранено трьох людей, зокрема 6-річну дитину 04
Обстріли Нікополя: поранено трьох людей, зокрема 6-річну дитину 05

Автор: 

діти (5064) обстріл (28435) поранення (2802) Резніченко Валентин (517) Нікополь (1187) руйнування (255) Дніпропетровська область (3717)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.10.2022 08:58 Відповісти
путя - одне з втілень стани!...
показати весь коментар
12.10.2022 09:14 Відповісти
 
 