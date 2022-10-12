"Фонд Добра та Любові" разом із партнерами надав 4 модульні будинки сім’ям, які втратили житло під час окупації Київщини. ФОТОрепортаж

У найбільш постраждалих від окупації селах Київської області розпочали встановлення будинків модульного типу в рамках проєкту відбудови зруйнованої житлової інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, в проєкті беруть участь волонтери МБО "Фонд Добра та Любові" у співпраці з партнерами.

Перші чотири будинки отримали дві сім’ї у селі Бузова Бучанського району. Модульні конструкції встановили на прибудинкових територіях господарів, поряд зі зруйнованим житлом.

Площа кожного будинку 16 квадратних метрів. Всередині є спальні місця, міні-кухня з холодильником та електроплитою, санвузол із душовою кабіною, бойлер, кондиціонери та електрообігрівачі.

Проєкт реалізовано у співпраці з Агентством ООН зі справ біженців в Україні, "Polska Akcja Humanitarna" та Київською ОВА. Самі будинки були надані урядом Данії.

Всього планується встановити майже 100 модульних будинків у п’яти найбільш постраждалих від російської окупації населених пунктах Київської та Чернігівської областей.

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