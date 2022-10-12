"Фонд Добра та Любові" разом із партнерами надав 4 модульні будинки сім’ям, які втратили житло під час окупації Київщини. ФОТОрепортаж
У найбільш постраждалих від окупації селах Київської області розпочали встановлення будинків модульного типу в рамках проєкту відбудови зруйнованої житлової інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, в проєкті беруть участь волонтери МБО "Фонд Добра та Любові" у співпраці з партнерами.
Перші чотири будинки отримали дві сім’ї у селі Бузова Бучанського району. Модульні конструкції встановили на прибудинкових територіях господарів, поряд зі зруйнованим житлом.
Площа кожного будинку 16 квадратних метрів. Всередині є спальні місця, міні-кухня з холодильником та електроплитою, санвузол із душовою кабіною, бойлер, кондиціонери та електрообігрівачі.
Проєкт реалізовано у співпраці з Агентством ООН зі справ біженців в Україні, "Polska Akcja Humanitarna" та Київською ОВА. Самі будинки були надані урядом Данії.
Всього планується встановити майже 100 модульних будинків у п’яти найбільш постраждалих від російської окупації населених пунктах Київської та Чернігівської областей.
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замість повністю запакованих, дороговалютних одиниць на ту ж суму придбайте дійсно потерпілим тупо десятки, може й сотні б/в контейнерів..
люди самі підлаштують..
ясно, то не так круто як ОЦЕ для ТБ картинки, але особисто вибрав би цей варіант, щоб дісталось усим постраждалим однаково, принаймні одразу є дах над головою і не соромно дивитися обділеним сусідам в очі