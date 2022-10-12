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"Фонд Добра та Любові" разом із партнерами надав 4 модульні будинки сім’ям, які втратили житло під час окупації Київщини. ФОТОрепортаж

У найбільш постраждалих від окупації селах Київської області розпочали встановлення будинків модульного типу в рамках проєкту відбудови зруйнованої житлової інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, в проєкті беруть участь волонтери МБО "Фонд Добра та Любові" у співпраці з партнерами.

Перші чотири будинки отримали дві сім’ї у селі Бузова Бучанського району. Модульні конструкції встановили на прибудинкових територіях господарів, поряд зі зруйнованим житлом.

Площа кожного будинку 16 квадратних метрів. Всередині є спальні місця, міні-кухня з холодильником та електроплитою, санвузол із душовою кабіною, бойлер, кондиціонери та електрообігрівачі. 

Проєкт реалізовано у співпраці з Агентством ООН зі справ біженців в Україні, "Polska Akcja Humanitarna" та Київською ОВА. Самі будинки були надані урядом Данії.

Всього планується встановити майже 100 модульних будинків у п’яти найбільш постраждалих від російської окупації населених пунктах Київської та Чернігівської областей.

Також читайте: Україна отримала $19,4 млрд допомоги від партнерів. До кінця року будуть ще $10,8, - Марченко

Фонд Добра та Любові разом із партнерами надав 4 модульні будинки сім’ям, які втратили житло під час окупації Київщини 01
Фонд Добра та Любові разом із партнерами надав 4 модульні будинки сім’ям, які втратили житло під час окупації Київщини 02
Фонд Добра та Любові разом із партнерами надав 4 модульні будинки сім’ям, які втратили житло під час окупації Київщини 03
Фонд Добра та Любові разом із партнерами надав 4 модульні будинки сім’ям, які втратили житло під час окупації Київщини 04

Автор: 

Київська область (4018) допомога (8341)


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Хорошие штуки, нам такие же на второй линии фронта зимой вдоль границы бы пригодились, наверняка с хорошей теплоизоляцией и экономные, также не дают дыма без печки внутри, только от генератора немного. Но работать внутри даже за компьютером невозможно, нету стола и шумно будет так или иначе, только для ночлежки. У нас к счастью очень много старых деревенских домов с печным отоплением, вполне подойдут для всех, плюс некоторые особняки с 20 комнатами тоже могут принять много людей.
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12.10.2022 11:19 Відповісти
..от не треба цих показушних "акцій"..
замість повністю запакованих, дороговалютних одиниць на ту ж суму придбайте дійсно потерпілим тупо десятки, може й сотні б/в контейнерів..
люди самі підлаштують..
ясно, то не так круто як ОЦЕ для ТБ картинки, але особисто вибрав би цей варіант, щоб дісталось усим постраждалим однаково, принаймні одразу є дах над головою і не соромно дивитися обділеним сусідам в очі
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12.10.2022 11:35 Відповісти
мда, молодці, звичайно. а скільки будиночків можна було б наробити за ті мільярди, що зелена шобла пробачила коломойському. і для військових також.
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12.10.2022 11:50 Відповісти
 
 