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Підтримував Кремль та розпалював міжконфесійну ворожнечу: СБУ викрила митрополита УПЦ МП на Вінниччині. ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"В рамках роботи із нейтралізації загроз державній безпеці, слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ в Україну священнослужитель підтримував політику кремля та схвалював дії рф. Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила протиправний характер дій зловмисника", - йдеться в повідомленні.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання та у релігійних спорудах правоохоронці вилучили:

- комп’ютерну техніку та мобільні термінали;
- друковані матеріали проросійського змісту та пропагандистську літературу;
- інші речові докази, які направлено на експертизу.

"У рамках кримінального провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, релігійної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.

Триває досудове розслідування", - додали в СБУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що СБУ проводить обшуки у вінницького митрополита УПЦ МП Іонафана.

Також читайте: На Донеччині затримали священника УПЦ МП, який допомагав росіянам обрати "нового голову" у окупованому селищі

Підтримував Кремль та розпалював міжконфесійну ворожнечу: СБУ викрила митрополита УПЦ МП на Вінниччині 01
Підтримував Кремль та розпалював міжконфесійну ворожнечу: СБУ викрила митрополита УПЦ МП на Вінниччині 02
Підтримував Кремль та розпалював міжконфесійну ворожнечу: СБУ викрила митрополита УПЦ МП на Вінниччині 03
Підтримував Кремль та розпалював міжконфесійну ворожнечу: СБУ викрила митрополита УПЦ МП на Вінниччині 04
Підтримував Кремль та розпалював міжконфесійну ворожнечу: СБУ викрила митрополита УПЦ МП на Вінниччині 05
Підтримував Кремль та розпалював міжконфесійну ворожнечу: СБУ викрила митрополита УПЦ МП на Вінниччині 06
Підтримував Кремль та розпалював міжконфесійну ворожнечу: СБУ викрила митрополита УПЦ МП на Вінниччині 07

Автор: 

СБУ (12809) УПЦ МП (1208)


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Топ коментарі
+52
коли вже влада заборонить цей кремлівський патріархат в Україні? чого чекають-щоб вони нас відспівали?
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12.10.2022 11:44
+15
Так же рейтинг впаде, не на часі радикальні дії, лохторат не зрозуміє ...
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12.10.2022 11:45
+13
По скрєпному, на кіл його ...
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12.10.2022 11:44
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коли вже влада заборонить цей кремлівський патріархат в Україні? чого чекають-щоб вони нас відспівали?
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12.10.2022 11:44 Відповісти
Так же рейтинг впаде, не на часі радикальні дії, лохторат не зрозуміє ...
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12.10.2022 11:45 Відповісти
Это после критики, что Пашу "Мерседеса" пид…а горбатого с награбленным отпустили⁉️Все , как один попы Мпц предатели -пособники ВОЙНЫ иГЕНОЦИДА , против Украины‼️
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12.10.2022 12:11 Відповісти
По скрєпному, на кіл його ...
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12.10.2022 11:44 Відповісти
Оце так величезну роботу провело СбУ
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12.10.2022 11:44 Відповісти
А шо тебе не нравится,малорос?Война идёт не только за территории но и за умы.....Хотя последнее к тебе лично не относится за отсутствием онного....
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12.10.2022 11:51 Відповісти
, ти по ходу будеш із секти кацапських попів?
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12.10.2022 11:55 Відповісти
Я ТЕБЕ, не працюючи в сбу, легко назву з десяток таких агентів, а по хорошому, будь який поп московський- агент по суті! Тому і дивує, що одного знайшли...
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12.10.2022 12:36 Відповісти
Назви агентів в СБУ.
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12.10.2022 13:07 Відповісти
Ну и что с эти ********* делать? Опетушить его. Будет у Гундяева новый святой мученик!
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12.10.2022 11:45 Відповісти
Давно пора
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12.10.2022 11:46 Відповісти
На колокольню його.
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12.10.2022 11:47 Відповісти
"Терпи попушка , заросте жопушка" - з кацапського фольклору .
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12.10.2022 11:48 Відповісти
Повторюю-у РПЦ св'ятості стілки скільки у старої шльондри цноти...РПЦ-це НКВД КДБ ФСБ...
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12.10.2022 11:50 Відповісти
Геть МП з України! А то інших засуджуємо, коли вони висловлюють лише занепокоєнність щодо війни. А самі що, не можемо вигнати гадюк з власного дому?
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12.10.2022 11:52 Відповісти
Початок є. Тепер ще по Лаврах пройдіть - там можете ще й зброю знайти...
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12.10.2022 11:53 Відповісти
Яркий пример:
Кривой Рог
У бабусек пенсия 3000-4000,у некоторых 2500.и, *** каждое воскресенье несут туда свои копейки. И пох. Что это московский патриархат(це ж божі люди"
А то что они благословляют на убийство нас это ерундп
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12.10.2022 11:53 Відповісти
поки є такі "бабусі" у попів будуть бабусі
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12.10.2022 11:55 Відповісти
поодівали ряси..і вже святі
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12.10.2022 11:54 Відповісти
Лафайет Рональд Хаббард хотел стать писателем фантастом. Но бог ума не дал, книжонки не раскупались. Тогда Лафайет Рональд Хаббард посмотрел на создателя книги мормона и культа свидетелей иеговы... да и сказал, что всё, что написано в его высерах - сущая правда, доступная не для всех. И книжки пошли на ура, а потом и всякие томы крузы с джонами траволтами подтянулись.

"Хочешь срубить баблоса не зашквариваясь - создай свою религию" говорил Лафайет Рональд Хаббард.
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12.10.2022 12:03 Відповісти
зао ооо рпц фсб превратилось в какой-то настолько свихнувшийся культ бога-императора, что вархаммер 40к нервно курит.
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12.10.2022 11:56 Відповісти
Банда ФСБ-РПЦ вообще есть военная струкура мордора в Украине. Отнести к террористическим на законодательном уровне, а на местах люди разберутся. Кстати чего этого ушлепка называют "священнослужителем"?
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12.10.2022 11:57 Відповісти
Тільки у нас, під час війни, може спокійно працювати філіал фсб по всій території
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12.10.2022 11:58 Відповісти
А інші попи МП що, не такі?
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12.10.2022 12:02 Відповісти
На його місце пришлють такого ж. Вся ця церква служить нашому ворогу. То ж потрібна боротьба не з попами, а з цілою кацапською церквою як би вона себе зараз не називала.
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12.10.2022 12:03 Відповісти
на фото "Молитва за президента россии" - тільки за це цю гниду треба повісити в центрі Вінниці. А скільки таких по всій країні???? А прихожан що ходять і б..ть моляться за кірілла і "президента россии"..
Але добре що новий голова СБУ таки почав кошмарити цю мерзоту. З почином, як кажуть!
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12.10.2022 12:07 Відповісти
Таких "священників" в Україні ще дуже багато, їх ніхто не чіпає, вони і далі творять свої чорні справи і як народ не протистоїть, але суди продажні все виправдовують, а влада вже давно очі закрила на цих демонів МП.
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12.10.2022 12:13 Відповісти
Нет воли у нашего руководства. Ну вот почему сейчас , после варварских ракетных атак, взять и запретить деятельность московского патриархата. Протесты ватного быдла жестко подавить , давать сроки и отправлять на расчистку завалов. Большинство украинцев только за. Религия и вера это одно , наша страна никого не преследует за религию , а прокацапские попы это другое.
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12.10.2022 12:16 Відповісти
Може Зеля вже так і зробе, щоб менше чиплялись до Єрмака та Татарова.
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12.10.2022 15:24 Відповісти
Гундяівська бидлота процвітає по всій Украіні і нікого не боїться і це під час війни !

Чого чекаємо ?
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12.10.2022 12:20 Відповісти
таємниця Полішинеля що все УПЦ МП є філіалом московитського ФСБ. там кожного першого бери за жабри і кидай до буцегарні - не помилишся. Всі вони там одним миром мазані.
Питання лише в тому чому так довго з цим тягнуть.
Напевно, щоб не давати місцевій пристаркуватій ваті ще більше збіситися, бо і без цього проблем вистачає.
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12.10.2022 12:22 Відповісти
Галактика Чумацький Шлях, D=100000 cвітових років, 100-400 млрд зірок по типу Сонця, майже у кожної зірки своя зоряна система, сотні млрд планет по типу Землі. А тут в ХХІ віці від народження невідомо якого еврея на планеті Земля, поряд з квантовою механікою та ядерною єнергетикою гандляри повітрям розповідають про те що жінку зліпили із ребра чоловіка і волають про якусь десятину на міфічного бога
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12.10.2022 12:28 Відповісти
Мене дивує інше. Ви описали розміри галактики. А от чому серед мільйонів зоряних систем лише на нашій Землі оселились кацапи?
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12.10.2022 13:15 Відповісти
То ще за часів Ярослава : всіх сірих, хворих та юродливих вивозили за Оку.
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12.10.2022 13:25 Відповісти
Він - цінний кадр. Майор або підполковник ФСБ.
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12.10.2022 12:29 Відповісти
не надо морду этого ****** от религии скрывать... его и так все знают... жаль, что так поздно раскольниками занялись...
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12.10.2022 12:43 Відповісти
..решается вопрос...Сцук!! Скоморохи гребанные, они ещё только решают...
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12.10.2022 12:50 Відповісти
Замість дзвону це пустоголове створіннячко повісити...
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12.10.2022 12:50 Відповісти
вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.

Джерело:

Ой, та нащо та спішити.... Краще взагалі не чипайте бо путін нападе....
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12.10.2022 12:51 Відповісти
Трагедія нашого віруючого православного народу в тому що він(не побоюся це сказати) тупий,недалекий,безграмотний і довірливий.Я не здивуюся якщо зараз цей "мудрий нарід" візьме вила та лопати і піде визволяти з СІЗО свого "благодєтєля" єпископа Іоана.Цю категорію населення не змінить ні війна,ні бомбардування їх же осель,помешкань міст та сіл,ні загибель наших воїнів,своїх сусідів і навіть родичів.Православні МП це зомбі, кончений дебільний контингент в якого повністю відсутні і відбиті мізки,але цей народ до того ще й агресивний,злий і непримирений до інших конфесій,особливо до духовенства та вірян ПЦУ. А щодо цього покидька в якого знайшли прокламації,то його навіть не арештують,тим паче не посадять.Даю голову на відсіч!Вже мабудь одразу поступив дзвінок від Єрмака негайно зупинити перневірки та обшуки.Владу також нічому війна не вчить
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12.10.2022 13:09 Відповісти
Є законні і дієві заходи поліцейського впливу на подібний контингент. Є і незаконні і ще більш дієві. Треба "політична воля" і це кубло буде знищене на протязі доби...
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12.10.2022 14:17 Відповісти
Цю істоту звати Толік Єлецьких, вихідець з росії. В рпц в Україні воно - "митрополит Тульчинский і Брацлавський Іонафан". Єпископом став у 1990-му, за протекцією Філарета, тоді митрополита Київського рпц, хоча він потім і намагався його позбутися. За крадіжки у Печерській Лаврі був позбавлений сану та заборонений у священнослужінні у 1991 або на початку 1992 року. Був одним з учасників "харківського собору", що усунув Філарета та обрав Володимира Сабодана, "відновлений у сані" та був одним з головних провідників антиавтокефального руху у 90-тих. Не здивувався, коли побачив таку новину. Воно давненько відоме як один з найбільш прокацапських "архіпастирів" рпц в Україні. Та там ще багато більш цікавих персонажів лишається на свободі. Чого тільки пєтя лєбєдь вартує.
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12.10.2022 13:15 Відповісти
Опіум для нарота))) Мариш собі якихось дідуганів у космосі. В реальному ж світі- обісцявся.
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12.10.2022 13:20 Відповісти
Хто такий митрополити УПЦ МП ? Найперше - це людина і громадянин, який має свої права і обов"язки. Його посада у якійсь релігійній чи громадській організації ніяким чином не має заважати правоохоронцям боротися з покидьками. Діяти потрібно рішуче і адекватно.
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12.10.2022 13:45 Відповісти
Навіщо такі "арештанти" на шиї у держави. Людина похилого віку, тиск, серце - і на суд до Петра-ключника...
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12.10.2022 14:13 Відповісти
Що з початку війни зробила Вінницька єпархія УПЦ, чи може такий же звіт надати Вінницьке управління СБУ?
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12.10.2022 14:16 Відповісти
А скільки тон послань кірілки і звернень пуйла до народу було розповсюджено? Чогось забули включити до переліку.
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12.10.2022 14:24 Відповісти
В перший раз чую, що УПЦ тоннами розповсюджує "послання кірілки", а ти більше "звернення пуйла", може наведете хоч якийсь приклад? Бо це якраз навпаки роблять її супротивники і в першу чергу з СЦУ, під гасла "от бачите, це ж вони...". Як і на цих пропагандистських витворах на фото, на кожному з яких стоїть емблема СБУ, якби не вони навіть і не знав, що є якась "молитва за Пуйла".
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12.10.2022 14:53 Відповісти
упц мп сатанисти
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12.10.2022 14:34 Відповісти
А в Київі в Речерські лаврі та в усих Московських церквах все нормально???
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12.10.2022 15:02 Відповісти
Когда до Зели дойдёт что надо запретить это московитское кодло.
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12.10.2022 15:11 Відповісти
А чому Петра Лебедя чи як його Павла Мерседеса не посадили? Митрополіт Іонофан в зрівнянні з ним "святий". Той пройдоха та злодій, а цей хоч талановита людина.
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12.10.2022 15:31 Відповісти
на кол кацапскую падлюку!
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12.10.2022 17:23 Відповісти
Та баби ж за них (пройдисвітів) життя віддадуть !
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14.10.2022 20:11 Відповісти
зачем заретушировали ***** этого ***************** ****** . все должны видеть ***** этой нечисти . подозрение . обвинение . суд и15 лет без удо иначе этих ********** ********** не вывести
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15.10.2022 14:59 Відповісти
 
 