Рашисти з артилерії вдарили по об’єктах інфраструктури на Сумщині. Деякі райони області без електропостачання. ФОТО
Росіяни з артилерії обстріляли об’єкти інфраструтктури у Сумській області. У 2 районах області аварійні відключення.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні на 7 ранку в області без електропостачання лишалися 247 споживачів. Але наразі маємо, нажаль, ще два ворожі артилерійські прильоти з території рф по об'єктах інфраструктури. У Сумському і Шосткинському районах - аварійне відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що графіки віялових відключень оприлюднять, як тільки буде можливість скласти їх з технічної точки зору.
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