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Рашисти з артилерії вдарили по об’єктах інфраструктури на Сумщині. Деякі райони області без електропостачання. ФОТО

Росіяни з артилерії обстріляли об’єкти інфраструтктури у Сумській області. У 2 районах області аварійні відключення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Рашисти з артилерії вдарили по об’єктах інфраструктури на Сумщині. Деякі райони області без електропостачання 01

"Сьогодні на 7 ранку в області без електропостачання лишалися 247 споживачів. Але наразі маємо, нажаль, ще два ворожі артилерійські прильоти з території рф по об'єктах інфраструктури. У Сумському і Шосткинському районах - аварійне відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що графіки віялових відключень оприлюднять, як тільки буде можливість скласти їх з технічної точки зору.

обстріл (28435) Сумська область (3667)


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Топ коментарі
+4
То вже пора обстріляти кацапів?
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12.10.2022 12:37
+4
Тільки вчора тут в коментах був список близьких до нашого кордону кацапських цілях с назвами та координатами. Рекомендували сунути його Зеленському під ніс. Але порада мабуть не спрацювала.
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12.10.2022 12:53
+3
Скільки пострілів зроблено у відповідь? Хоч би проти батарей кацапо-терористів.
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12.10.2022 12:41
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То вже пора обстріляти кацапів?
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12.10.2022 12:37 Відповісти
Скільки пострілів зроблено у відповідь? Хоч би проти батарей кацапо-терористів.
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12.10.2022 12:41 Відповісти
Там не из чего.
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12.10.2022 12:45 Відповісти
Нільзя у відповідь.бо путін нападе
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12.10.2022 12:48 Відповісти
Не переживайте, відповідь в Сумському районі була, і непогана. Але на відповідь потрібен був деякий час і москалі встигли наробити шкоди. Попали, суки, по череді худоби і по обійстях селян.
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12.10.2022 13:58 Відповісти
Тільки вчора тут в коментах був список близьких до нашого кордону кацапських цілях с назвами та координатами. Рекомендували сунути його Зеленському під ніс. Але порада мабуть не спрацювала.
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12.10.2022 12:53 Відповісти
Не можна ! Зеля ще сподіваеться зустритися з Путлером !
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12.10.2022 13:20 Відповісти
де наша відповідь на всі удари ворога де наш наступ, херсон потрібно взяти до зими там наші люди вони нас ждуть на відміну від донбаса
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12.10.2022 12:57 Відповісти
А чому б с Сумщини не вдарити по об'єктах інфраструктури Московії ?
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12.10.2022 13:17 Відповісти
Шматки асфальту є,а вот катапульти ще не підвезли.
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12.10.2022 15:58 Відповісти
 
 