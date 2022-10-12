Рашисти з артилерії вдарили по об’єктах інфраструктури на Сумщині. Деякі райони області без електропостачання. ФОТО

Росіяни з артилерії обстріляли об’єкти інфраструтктури у Сумській області. У 2 районах області аварійні відключення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні на 7 ранку в області без електропостачання лишалися 247 споживачів. Але наразі маємо, нажаль, ще два ворожі артилерійські прильоти з території рф по об'єктах інфраструктури. У Сумському і Шосткинському районах - аварійне відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни випустили з гвинтокрила 12 ракет по аграрному підприємству на Сумщині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Зазначається, що графіки віялових відключень оприлюднять, як тільки буде можливість скласти їх з технічної точки зору.