На Донеччині заступник начальника одного з загонів ДСНС перейшов на бік ворога. Йому загрожує довічне ув’язнення, - ДБР. ФОТО
Працівники Бюро завершили спеціальне досудове розслідування стосовно заступника начальника одного з рятувальних загонів Головного управління ДСНС України в Донецькій області. Обвинувальний акт направлено до суду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
"Після окупації одного із населених пунктів Донеччини чоловік добровільно почав співпрацювати з окупантами та зайняв керівну посаду у незаконно створеній структурі у складі так званої "мчс днр".
Він "переконав" 56 своїх підлеглих зрадити присязі та перейти на "службу" агресору. Крім того, в інтерв’ю пропагандистським каналам експрацівник ДСНС постійно дискредитував Україну", - йдеться у повідомленні.
Також працівники ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику начальника одного з відділів Луганської митниці, який після окупації міста Старобільськ Луганської області почав активно співпрацювати з окупантами.
"Колишній митник добровільно обійняв посаду у незаконно створеній окупантами структурі на посаді начальника так званого "управлінні юстиції міністерства юстиції лнр". Він брав активну участь у засіданнях керівників незаконних органів для пропаганди окупаційної адміністрації", - додають у ДБР.
Таким чином колишній заступник начальника одного з рятувальних загонів ГУ ДСНС України в Донецькій області обвинувачується в державній зраді та колишній митник підозрюється в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.
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Наумова навіть не збираються екстрадувати, а баканов знятий за що?...
А хай влада оприлюднить загальну кількість зрадників: менти, депутати, прокурори , судді... І хто їх призначав!...
До речі, справи по генералам - патріотам, та волонтерам " в ходу"!...
Буде краще якщо покласти цю цибулю у салат.
Удобненько так "бравые" ДБРовцы постоянно "забывают" вставить слово "заочно" перед "повідомили".
А так да, бурная деятельность, работу работаем. Типа, не зря по 60 000 грн/мес. получаем ...
Стесняюсь только спросить: Победу Украины, это как приближает? Может лучше коррупционерами займетесь? В Министерств Обороны например ... (тут, кстати, инфа соответствующая подкатила от Даны Яровой) Не, команды не было?