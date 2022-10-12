На Донеччині заступник начальника одного з загонів ДСНС перейшов на бік ворога. Йому загрожує довічне ув’язнення, - ДБР. ФОТО

Працівники Бюро завершили спеціальне досудове розслідування стосовно заступника начальника одного з рятувальних загонів Головного управління ДСНС України в Донецькій області. Обвинувальний акт направлено до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Після окупації одного із населених пунктів Донеччини чоловік добровільно почав співпрацювати з окупантами та зайняв керівну посаду у незаконно створеній структурі у складі так званої "мчс днр".







Він "переконав" 56 своїх підлеглих зрадити присязі та перейти на "службу" агресору. Крім того, в інтерв’ю пропагандистським каналам експрацівник ДСНС постійно дискредитував Україну", - йдеться у повідомленні.

Також працівники ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику начальника одного з відділів Луганської митниці, який після окупації міста Старобільськ Луганської області почав активно співпрацювати з окупантами.

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"Колишній митник добровільно обійняв посаду у незаконно створеній окупантами структурі на посаді начальника так званого "управлінні юстиції міністерства юстиції лнр". Він брав активну участь у засіданнях керівників незаконних органів для пропаганди окупаційної адміністрації", - додають у ДБР.

Таким чином колишній заступник начальника одного з рятувальних загонів ГУ ДСНС України в Донецькій області обвинувачується в державній зраді та колишній митник підозрюється в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.