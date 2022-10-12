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На Донеччині заступник начальника одного з загонів ДСНС перейшов на бік ворога. Йому загрожує довічне ув’язнення, - ДБР. ФОТО

Працівники Бюро завершили спеціальне досудове розслідування стосовно заступника начальника одного з рятувальних загонів Головного управління ДСНС України в Донецькій області. Обвинувальний акт направлено до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Після окупації одного із населених пунктів Донеччини чоловік добровільно почав співпрацювати з окупантами та зайняв керівну посаду у незаконно створеній структурі у складі так званої "мчс днр".

На Донеччині заступник начальника одного з загонів ДСНС перейшов на бік ворога. Йому загрожує довічне ув’язнення, - ДБР 01

Він "переконав" 56 своїх підлеглих зрадити присязі та перейти на "службу" агресору. Крім того, в інтерв’ю пропагандистським каналам експрацівник ДСНС постійно дискредитував Україну", - йдеться у повідомленні.

Також працівники ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику начальника одного з відділів Луганської митниці, який після окупації міста Старобільськ Луганської області почав активно співпрацювати з окупантами.

На Донеччині заступник начальника одного з загонів ДСНС перейшов на бік ворога. Йому загрожує довічне ув’язнення, - ДБР 02

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"Колишній митник добровільно обійняв посаду у незаконно створеній окупантами структурі на посаді начальника так званого "управлінні юстиції міністерства юстиції лнр". Він брав активну участь у засіданнях керівників незаконних органів для пропаганди окупаційної адміністрації", - додають у ДБР.

Таким чином колишній заступник начальника одного з рятувальних загонів ГУ ДСНС України в Донецькій області обвинувачується в державній зраді та колишній митник підозрюється в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Донецька область (8447) державна зрада (1685) ДСНС (5105) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+14
СБУшники, менты, МЧСники, ДАИшники, таможенники, налоговики, прокурорские, судьи - это всё пятая колонна для кацапии. Там 1-2 на сотню патриот найдётся...
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12.10.2022 12:54
+12
О там клоборантів та місцевої вати в Старобільску відсотків 90% прожив я там 2010 -2012 рік ох і наслухався за хахлов і фошистов.
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12.10.2022 12:48
+5
Тому що вони всі дармоїди.
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12.10.2022 14:29
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О там клоборантів та місцевої вати в Старобільску відсотків 90% прожив я там 2010 -2012 рік ох і наслухався за хахлов і фошистов.
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12.10.2022 12:48 Відповісти
Митник тільки підозрюється ? Хіба доказів забракло ?
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12.10.2022 15:31 Відповісти
СБУшники, менты, МЧСники, ДАИшники, таможенники, налоговики, прокурорские, судьи - это всё пятая колонна для кацапии. Там 1-2 на сотню патриот найдётся...
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12.10.2022 12:54 Відповісти
Тому що вони всі дармоїди.
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12.10.2022 14:29 Відповісти
Лох какой-то. Пасичник из СБУ президентом ЛНР стал.
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12.10.2022 12:55 Відповісти
Іноді українське прізвище не означає, що його власник українець
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12.10.2022 13:08 Відповісти
Ти хворе, руснявий?
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12.10.2022 13:28 Відповісти
Гинуть боронячи Україну кращі Зрадники отримають вирок і будуть жити в Україні плодити лайно та зраду Від розуміння цього стає боляче
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12.10.2022 13:13 Відповісти
Обох на палю і усі справи!
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12.10.2022 13:54 Відповісти
хоч і цибуля, рило кацапське,хоче скоріше до пекла.
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12.10.2022 14:15 Відповісти
Так як у нас зараз " борються" зі зрадниками...!
Наумова навіть не збираються екстрадувати, а баканов знятий за що?...
А хай влада оприлюднить загальну кількість зрадників: менти, депутати, прокурори , судді... І хто їх призначав!...
До речі, справи по генералам - патріотам, та волонтерам " в ходу"!...
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12.10.2022 14:20 Відповісти
Он просто пєрєстал стрєлять.
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12.10.2022 14:28 Відповісти
"...Йому загрожує довічне ув'язнення".
Буде краще якщо покласти цю цибулю у салат.
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12.10.2022 14:35 Відповісти
Ех, цибуля виявилася гнилою...
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12.10.2022 14:41 Відповісти
таке прізвище замарав цей пацюк
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12.10.2022 15:15 Відповісти
" ... працівники ДБР повідомили про підозру ..."

Удобненько так "бравые" ДБРовцы постоянно "забывают" вставить слово "заочно" перед "повідомили".
А так да, бурная деятельность, работу работаем. Типа, не зря по 60 000 грн/мес. получаем ...
Стесняюсь только спросить: Победу Украины, это как приближает? Может лучше коррупционерами займетесь? В Министерств Обороны например ... (тут, кстати, инфа соответствующая подкатила от Даны Яровой) Не, команды не было?
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12.10.2022 15:41 Відповісти
 
 