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Алею пам’яті захисників України відкриють у Києві 14 жовтня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

київ

14 жовтня, у День захисників і захисниць України, біля Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника у місті Києві буде започатковано Алею пам’яті захисникам України.

Як передає Цензор.НЕТ, ініціатором проєкту виступив Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" за підтримки Уповноваженої Президента з волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової.

Меморіал на вулиці Оранжерейній межуватиме зі старожитнім Лук'янівським цвинтарем. На церемонію відкриття запрошено родини загиблих у війні з РФ офіцерів, солдатів, добровольців та волонтерів.

Алею пам’яті захисників України відкриють у Києві 14 жовтня 01

До створення алеї долучилися майбутні захисники України - ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Алею пам’яті захисників України відкриють у Києві 14 жовтня 02

"Відкриваючи Алею пам’яті захисникам України у столиці, ми називаємо всіх наших Героїв і вшановуємо їхню пам’ять і їхній подвиг. На камені вибиті імена тих, хто віддав найцінніше – своє життя у той час, коли більшість людей приречено споглядали за перебігом подій, а весь світ не вірив, що Україна вистоїть. Усі сильні світу цього вже попрощалися навіть з назвою Україна і її народом. І саме в цей час наші Герої ціною власного життя відстояли нашу державу, її мову, історію і власний народ", - наголосив голова фонду "Надія" Сергій Тепляков.

Алею пам’яті захисників України відкриють у Києві 14 жовтня 03

Автор: 

Київ (19463) пам’ять (1186)


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Топ коментарі
+15
Людям які мають душу не потрібно пояснювати про те що зроблено з любовью вічно, що Алея Пам'яті- це те що зроблено людьми українцями навіки, це місце де ми склоняємо голову,і де не говорять , а просто мовчать… цінують шанують і мовчать.
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12.10.2022 16:46
+12
По-перше, це військове кладовище. По-друге, люди зібрались і своїм коштом з волонтерами вирішують питання. По-третє, це все таки центр міста. І для тих хто не вкурсі - саме на Оранжерейну привозять 200х з фронту і не всі сім'ї мають кошти поховати дітей достойно. А головне, що немає нічого огиднішого за сварки над могилами хлопців. Всі хто "в темі" і хотіли допомогти, ті допомагають. Мовчки. Все інше - хайп на смерті. Бог суддя.
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12.10.2022 15:48
+12
Велика справа. Блага справа. Справа зроблена у війну. Зроблена звичайними Українцями. Зроблена в Любов'ю до України до ти хто над нами тримає небо, ті хто відав своє життя. Молимся за них. І нехай з небес вони бачуть як простий Українець цінує нашу слободу. З нами Правда а де правда там Бог а де Бог там Перемога.
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12.10.2022 15:54
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14 жовтня 5 свят.
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12.10.2022 14:23 Відповісти
Покрова, День козацтва, УПА, День захисників і захисниць..а п'яте яке?
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12.10.2022 14:49 Відповісти
Вас заспамили. Розспамив. П"яте - день визволення Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників.
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12.10.2022 18:43 Відповісти
то Ви?? красно дякую!)

то будемо вітати Запоріжжя) Доречі - гарне місто..правда я там всього один раз була, але затишно й смачно)) було..
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12.10.2022 18:50 Відповісти
Щось мені місце не дуже
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12.10.2022 14:30 Відповісти
... щоб ніхто не бачив.

це - ганьба !!!!!!!!!!!!!
ганьба, вчинена ЗЄлєнським !!!
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12.10.2022 14:36 Відповісти
Меморіал Героїв має бути в центрі Києва - на Алеї Небесної сотні, біля колишнього Жовтневого палацу

так щоб його бачили і кияни, і українці з інших місць, і.... щоб президент країни кожен ранок по дорозі на роботу біля Меморіалу вшановував загиблих Героїв

може тоді буде толк в Державі, коли дійсно шонуватимо Героїв
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12.10.2022 14:35 Відповісти
бо бачити те нагадування не хоче..все так гарно для нього починалось, а тут військо бунт вчинило і почало кацапню трощити..
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12.10.2022 14:52 Відповісти
Ти ***** якусь написав. Алея Небесної сотні - це про Євромайдан, війна - це вже інший більш трагічний етап, має бути значно більше місця для більш монументального пам'ятника
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12.10.2022 16:10 Відповісти
Хіба не можна було зробити алею у величному місці - на території музею другої світової війни, у центрі Києва.

До чого тут Лук"янівське цивільне кладовище?

Дійсно, ганьба якась. Хлопці гинуть за Україну, а ви б ще десь під Києвом у селі меморіал влаштували
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12.10.2022 14:45 Відповісти
є гарна кацапська поговірка:

"с глаз долой - из cердца вон"

це в українців Герої залишаться у серці, а у ЗЄлі - на руці, у вигляді фєнєчки

захотів - вдягнув на публіку, а потім зняв👿
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12.10.2022 15:02 Відповісти
Недобре вчинили. Щось потрібно з цим робити.
Повинен бути воєнний меморіал для наших героїв війни з імперією.
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12.10.2022 14:51 Відповісти
Надіюсь, щонаступна влада перенесе цю алею у достойне місце у центрі столиці.
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12.10.2022 14:55 Відповісти
Ви в своем уме - до чого тут більше місць?
Це повинен бути Центральний меморіал!Всеукраїнський!
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12.10.2022 15:05 Відповісти
Дочого тут Бабин ЯР до загиблих у боях?
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12.10.2022 15:25 Відповісти
А ви вчили історію? Бабин Яр це місце розстрілу і поховання.. Так більшість там поховані євреї, а також українці і люди інших національностей
Його не можна перенести. саме там його місце, де сталася ця трагедія.

А хлопці наші гинуть на території всієї України. Вони не в одному місці гинуть.
Меморіал для них повинен бути всеукраїнський у центрі України, у центрі Києва. Після війни, після перемоги.
Меморіал це не могила, не поховання. Це пам"ятний знак. Як той, що з вічним вогнем.

От і меморіал нашим героям повинен бути у достойному місці.
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12.10.2022 17:01 Відповісти
Державний історико-меморіальний Лук'янівський заповідник (колишнє Лук'я́нівське (Центральне) цивільне кладовище міста Києва) - один із найстаріших https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C некрополів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києва , розташований біля https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80 Бабиного Яру

Офіційно рішення про заснування кладовища було прийняте https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1878 1878 року (міською думою було відведено три https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D1%96) десятини землі), хоча вже до того часу, з https://uk.wikipedia.org/wiki/1871 1871 року, тут ховали померлих з місцевої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F лікарні .

Ще до https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 на адміністрацію Лук'янівського кладовища було покладено обов'язок відвести ділянку для поховання померлих або вбитих у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F Лук'янівській в'язниці
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12.10.2022 15:03 Відповісти
Це повино тільки в центрі Києва бути ,наприклад в Марїнському парку знести там декілька непотрібних памятників і зробити алею захисників.
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12.10.2022 15:15 Відповісти
Люди зібрались і вшанували українських героїв! І так має бути в кожному місті, в кожному селі!!! А диванним генералам і путінським паскудам тільки з дому сидіти та скачати що все не так, а як до справи то всі в кущі. Краще б квіти принесли героям, мразі
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12.10.2022 15:17 Відповісти
Не заслужили наші герої достойного місця від цієї влади.

Зроблять їм алею памяті під убогим бетонним забором біля дороги,
а поруч мийки та помийки
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12.10.2022 15:18 Відповісти
Остап, це люди зробили власним коштом, влада до цього не має відношення. Влада зараз займається отриманням зброї та ПВО, фронтом та іншими питаннями. Це український народ зробив, за вдячності і поваги до героїв та їх сімей. На кістках робити розборки це дурість. Тим більше що це військове кладовище
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12.10.2022 15:29 Відповісти
ініціатором проєкту виступив Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" за підтримки Уповноваженої Президента

 з волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової.
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12.10.2022 15:34 Відповісти
А наш, през не дуже прихильний до волонтерів. Щось вони йому муляють
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12.10.2022 15:39 Відповісти
Це може бути в кожному місці і в кожному селі.
Але центральна Меморіальна алея повинна бути у достойному місці.
В такі дні тисячі киян приходять до меморіалів, а тут Ця алея знаходитиметься майже на проїзжій частині, де гасає транспорт.

І до чого тут путінські паскуди?Путінські паскуди вбивають наших хлопців, а свої паскуди не знайшли достойного місця для наших героїв.
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12.10.2022 15:24 Відповісти
Ще б подумали як родичі полеглих мають себе почувати, ви, тварі путінські хоч думали чи є у людей можливість зараз достойно синів та чоловік поховати??? Ви особисто з дивану позлазьте та зробіть щось, хто заважає???? Що ви особисто для полеглих зробили? Для матерів??? Уроди
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12.10.2022 15:20 Відповісти
Більшість українців допомогає армії своїми коштами від своїх пенсій і зарплат і не піаряться цим.

Не плюйте людям у душу.
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12.10.2022 15:29 Відповісти
Слава Богу, є народний достойний меморіал у Центрі Киева біля величного Михайлівського собору. От там і будуть збиратися люди
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12.10.2022 15:27 Відповісти
Низький уклін за вашу працю 🙏
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12.10.2022 15:45 Відповісти
По-перше, це військове кладовище. По-друге, люди зібрались і своїм коштом з волонтерами вирішують питання. По-третє, це все таки центр міста. І для тих хто не вкурсі - саме на Оранжерейну привозять 200х з фронту і не всі сім'ї мають кошти поховати дітей достойно. А головне, що немає нічого огиднішого за сварки над могилами хлопців. Всі хто "в темі" і хотіли допомогти, ті допомагають. Мовчки. Все інше - хайп на смерті. Бог суддя.
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12.10.2022 15:48 Відповісти
Велика справа. Блага справа. Справа зроблена у війну. Зроблена звичайними Українцями. Зроблена в Любов'ю до України до ти хто над нами тримає небо, ті хто відав своє життя. Молимся за них. І нехай з небес вони бачуть як простий Українець цінує нашу слободу. З нами Правда а де правда там Бог а де Бог там Перемога.
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12.10.2022 15:54 Відповісти
"це все таки центр міста"
З яких пір це центр міста?.

А 200-х сотих ховають на всіх кладовищах. Царство їм небесне
А так, що ж, вам про одне кажеж, а ви про інше. Бог з вами.

Не розумієте, то що ж поробиш. Отак ми й живемо, як себе поважаємо.
До побачення, доброго вам здоров"я.
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12.10.2022 16:03 Відповісти
В минулому році був у Люксембурзі. Спеціально сходив на американський військовий цвинтар подивитися власними очима, що з себе представляє пам'ять військовим загинувшим у другій світовій від американського народу. Дуже рекомендую загуглити Luxembourg American Cemetery і самим подивитися фотки, бо те що зараз пропонує нам влада - це ******* совок, монумент на "ат'*****".
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12.10.2022 16:06 Відповісти
Людям які мають душу не потрібно пояснювати про те що зроблено з любовью вічно, що Алея Пам'яті- це те що зроблено людьми українцями навіки, це місце де ми склоняємо голову,і де не говорять , а просто мовчать… цінують шанують і мовчать.
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12.10.2022 16:46 Відповісти
Так, повинно бути зроблено з любов"ю і повагою. У найкрашому місці. Наші герої це заслужили.
А не стук-грюк аби з рук, понад дорогою
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12.10.2022 17:07 Відповісти
Война в стране, кто не заметил. Спасибо волонтерам что организовали процесс
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12.10.2022 17:14 Відповісти
Вот именно война в стране. Может надо сначала дождаться победы?
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12.10.2022 17:22 Відповісти
Око тішиться, що є люди, які за власний кошт надають такого великого значення, поваги та шани нашим захисникам !!
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12.10.2022 17:24 Відповісти
Спасибо большое организаторам что в такое сложное время все равно делают благое дело🙌
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12.10.2022 17:34 Відповісти
Ми вже перемогли!У нас найпотужніші люди, найсильніша нація, Люди з Великої літери.Це бачить весь світ.Українці які віддають своє життя, Українці які відають свою душу вшановуючи навіки пам'ять нашим Захисникам.
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12.10.2022 17:47 Відповісти
Хочеться сказати велике Дякую тим людям,Які цим займаються. Ви не даєте забути наших ГЕРОЇВ. Людей,які віддали життя за нашу свободу. Ця Алея пам'яті-вона буде вічною.

СЛАВА УКРАЇНІ,
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13.10.2022 12:22 Відповісти
 
 