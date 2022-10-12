Алею пам’яті захисників України відкриють у Києві 14 жовтня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
14 жовтня, у День захисників і захисниць України, біля Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника у місті Києві буде започатковано Алею пам’яті захисникам України.
Як передає Цензор.НЕТ, ініціатором проєкту виступив Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" за підтримки Уповноваженої Президента з волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової.
Меморіал на вулиці Оранжерейній межуватиме зі старожитнім Лук'янівським цвинтарем. На церемонію відкриття запрошено родини загиблих у війні з РФ офіцерів, солдатів, добровольців та волонтерів.
До створення алеї долучилися майбутні захисники України - ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна.
"Відкриваючи Алею пам’яті захисникам України у столиці, ми називаємо всіх наших Героїв і вшановуємо їхню пам’ять і їхній подвиг. На камені вибиті імена тих, хто віддав найцінніше – своє життя у той час, коли більшість людей приречено споглядали за перебігом подій, а весь світ не вірив, що Україна вистоїть. Усі сильні світу цього вже попрощалися навіть з назвою Україна і її народом. І саме в цей час наші Герої ціною власного життя відстояли нашу державу, її мову, історію і власний народ", - наголосив голова фонду "Надія" Сергій Тепляков.
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то будемо вітати Запоріжжя) Доречі - гарне місто..правда я там всього один раз була, але затишно й смачно)) було..
це - ганьба !!!!!!!!!!!!!
ганьба, вчинена ЗЄлєнським !!!
так щоб його бачили і кияни, і українці з інших місць, і.... щоб президент країни кожен ранок по дорозі на роботу біля Меморіалу вшановував загиблих Героїв
може тоді буде толк в Державі, коли дійсно шонуватимо Героїв
До чого тут Лук"янівське цивільне кладовище?
Дійсно, ганьба якась. Хлопці гинуть за Україну, а ви б ще десь під Києвом у селі меморіал влаштували
"с глаз долой - из cердца вон"
це в українців Герої залишаться у серці, а у ЗЄлі - на руці, у вигляді фєнєчки
захотів - вдягнув на публіку, а потім зняв👿
Повинен бути воєнний меморіал для наших героїв війни з імперією.
Це повинен бути Центральний меморіал!Всеукраїнський!
Його не можна перенести. саме там його місце, де сталася ця трагедія.
А хлопці наші гинуть на території всієї України. Вони не в одному місці гинуть.
Меморіал для них повинен бути всеукраїнський у центрі України, у центрі Києва. Після війни, після перемоги.
Меморіал це не могила, не поховання. Це пам"ятний знак. Як той, що з вічним вогнем.
От і меморіал нашим героям повинен бути у достойному місці.
Офіційно рішення про заснування кладовища було прийняте https://uk.wikipedia.org/wiki/26_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 26 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1878 1878 року (міською думою було відведено три https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D1%96) десятини землі), хоча вже до того часу, з https://uk.wikipedia.org/wiki/1871 1871 року, тут ховали померлих з місцевої https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F лікарні .
Ще до https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 на адміністрацію Лук'янівського кладовища було покладено обов'язок відвести ділянку для поховання померлих або вбитих у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%27%D1%8F%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F Лук'янівській в'язниці
Зроблять їм алею памяті під убогим бетонним забором біля дороги,
а поруч мийки та помийки
з волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової.
Але центральна Меморіальна алея повинна бути у достойному місці.
В такі дні тисячі киян приходять до меморіалів, а тут Ця алея знаходитиметься майже на проїзжій частині, де гасає транспорт.
І до чого тут путінські паскуди?Путінські паскуди вбивають наших хлопців, а свої паскуди не знайшли достойного місця для наших героїв.
Не плюйте людям у душу.
З яких пір це центр міста?.
А 200-х сотих ховають на всіх кладовищах. Царство їм небесне
А так, що ж, вам про одне кажеж, а ви про інше. Бог з вами.
Не розумієте, то що ж поробиш. Отак ми й живемо, як себе поважаємо.
До побачення, доброго вам здоров"я.
А не стук-грюк аби з рук, понад дорогою
СЛАВА УКРАЇНІ,