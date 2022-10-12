Алею пам’яті захисників України відкриють у Києві 14 жовтня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

14 жовтня, у День захисників і захисниць України, біля Державного історико-меморіального Лук’янівського заповідника у місті Києві буде започатковано Алею пам’яті захисникам України.

Як передає Цензор.НЕТ, ініціатором проєкту виступив Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" за підтримки Уповноваженої Президента з волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової.

Меморіал на вулиці Оранжерейній межуватиме зі старожитнім Лук'янівським цвинтарем. На церемонію відкриття запрошено родини загиблих у війні з РФ офіцерів, солдатів, добровольців та волонтерів.

До створення алеї долучилися майбутні захисники України - ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

"Відкриваючи Алею пам’яті захисникам України у столиці, ми називаємо всіх наших Героїв і вшановуємо їхню пам’ять і їхній подвиг. На камені вибиті імена тих, хто віддав найцінніше – своє життя у той час, коли більшість людей приречено споглядали за перебігом подій, а весь світ не вірив, що Україна вистоїть. Усі сильні світу цього вже попрощалися навіть з назвою Україна і її народом. І саме в цей час наші Герої ціною власного життя відстояли нашу державу, її мову, історію і власний народ", - наголосив голова фонду "Надія" Сергій Тепляков.