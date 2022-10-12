Понад 120 тіл ексгумовано на деокупованих територіях Донецької області, - Нацполіція. ФОТО

У визволених населених пунктах області поліція виявила 35 місць поховань. З них три – масові. Одне - у Святогірську, де було захоронено 7 осіб. Інші – на кладовищі в Лимані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління Нацполіції в Донецькій області

"Тривають розкопки на місцях масового поховання в Лимані. За тиждень кропіткої роботи поліцейські вилучили тіла 56 людей. Вживаються заходи щодо ідентифікації загиблих і встановлення причин їхньої смерті", - йдеться в повідомленні.

У Лимані, в одній з братських могил, поховано кілька десятків військовослужбовців ЗСУ, а на другій локації покояться більше сотні цивільних. Людей ховали цілими родинами

"Робота на цвинтарі триває безперервно, попри негоду: дощ розмиває грунт. Слідчі дії ведуться одночасно на обох локаціях. Позмінно там працюють одразу три слідчо-оперативні групи", - повідомили у поліції.

На сьогодні в Лимані вилучено тіла 22 цивільних мешканців і 34 військових. Поліцейські виявляють як ознаки природної смерті, так і насильницьких дій. Були ушкодження отримані внаслідок обстрілів або катувань – встановить слідство. Загалом на деокупованих територіях виявлено понад 120 тіл, з них 64 цивільних мешканці. Серед загиблих цивільних - 32 чоловіки, 29 жінок, стать ще трьох осіб не встановлено.

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