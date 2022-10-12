У Москві почали випускати мапи РФ з окупованими територіями України. ФОТО

У Москві розпочали продаж "нових" мап Росії, куди включили окуповані території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

У російському Центрі картографії сказали, що мапи випускаються на підставі даних Росреєстру.

Зазначається, що мапи друкуватимуть штучно і малим накладом.

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