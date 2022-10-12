УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11174 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
19 282 62

У Москві почали випускати мапи РФ з окупованими територіями України. ФОТО

У Москві розпочали продаж "нових" мап Росії, куди включили окуповані території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

У російському Центрі картографії сказали, що мапи випускаються на підставі даних Росреєстру.

Зазначається, що мапи друкуватимуть штучно і малим накладом.

Також читайте: Путін постав перед поразкою на полі бою та потонув у почутті "жертви", - Боррель

У Москві почали випускати мапи РФ з окупованими територіями України 01

Автор: 

окупація (6687) росія (65146) анексія (125)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+46
показати весь коментар
12.10.2022 14:52
+42
А Лиман вже виключили з мапи? Кремінній приготуватись
показати весь коментар
12.10.2022 14:52
+36
Вже є!
"-Дайте карту расеи!
- Вам за какое число?"
показати весь коментар
12.10.2022 15:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.10.2022 14:52 Відповісти
А Лиман вже виключили з мапи? Кремінній приготуватись
показати весь коментар
12.10.2022 14:52 Відповісти
💯👍😂

Карта з 🍋 (Ліманом) чи без?
показати весь коментар
12.10.2022 14:55 Відповісти
Там контурна мапа зроблена по типу "Раскраска"..))
показати весь коментар
12.10.2022 15:09 Відповісти
Типографії раді старатись, кожен день робота, кожен день нове замовлення, гребуть бабло лопатами ))
показати весь коментар
12.10.2022 15:12 Відповісти
Эти карты надо сейчас скупать в больших количествах, потому что через пару месяцев они станут хорошими сувенирами и их можно будет продавать за неплохие деньги.. )
показати весь коментар
12.10.2022 17:32 Відповісти
Не кажи гоп, поки не перескочиш!
показати весь коментар
12.10.2022 14:53 Відповісти
Зазначається, що мапи друкуватимуть штучно і малим накладом.
Три штуки: путлеру, литрведеву и кабздодырову.
показати весь коментар
12.10.2022 14:55 Відповісти
Нет, в 5. Ещё министру обороны, нач генштаба, чтобы по ним планировали операции
показати весь коментар
12.10.2022 15:21 Відповісти
Если Министр Обороны и начальник ГШ не умеют читать реальные карты, то им и такие не помогут.
показати весь коментар
12.10.2022 15:41 Відповісти
Ну, после глобуса подмосковья - это уже и не новость...
показати весь коментар
12.10.2022 14:56 Відповісти
Главное чтобы даты на карте ставили, а то быстро все меняется
Сегодня на карте рососии Белгород с Воронежем, а завтра это уже - исконно украинская земля.
Вот така х.. малята!

показати весь коментар
12.10.2022 15:09 Відповісти
А чому тільки Бєлгород з Воронежем? Де Краснодар, Ростов та інш.?
показати весь коментар
12.10.2022 15:31 Відповісти
Брест не забуваємо!
показати весь коментар
12.10.2022 15:32 Відповісти
Та наф нам та земля? Там же десятилетиями рашоорков надо в чувство будет необходимо приводить. Закрыть как в колонии и пусть дальше спиваются.
показати весь коментар
12.10.2022 15:44 Відповісти
Головне що дефіцит фарби для друку - перестали вказувати термін придатності на продуктах , а тут не економлять
показати весь коментар
12.10.2022 14:59 Відповісти
Точно-дебилоиды..
показати весь коментар
12.10.2022 14:59 Відповісти
https://t.me/truexanewsua/62631
показати весь коментар
12.10.2022 14:59 Відповісти
ну то так..одні болота мокшанські залишаться..будуть з жабами квааакати
показати весь коментар
12.10.2022 15:04 Відповісти
Для Гаагі саме то.
показати весь коментар
12.10.2022 14:59 Відповісти
хєрня в тому щоб "голуби миру" не примушували владу підписати мирні угоди
показати весь коментар
12.10.2022 14:59 Відповісти
Даже Яндекс умнее оказался
показати весь коментар
12.10.2022 15:00 Відповісти
Вже є!
"-Дайте карту расеи!
- Вам за какое число?"
показати весь коментар
12.10.2022 15:00 Відповісти
- И уточните, пожалуйста, время на нужную вам дату. А то это может быть уже несколько карт за одно и то же число...
показати весь коментар
12.10.2022 20:25 Відповісти
пусть быстрее скупают - у коллекционеров на них лет через пять будет спрос на авито.
показати весь коментар
12.10.2022 15:01 Відповісти
Салазару специальную газету выпускали, плешивому специальную "карту"=) косплейщик херов)
показати весь коментар
12.10.2022 15:05 Відповісти
Чим би дитя не бавилось -- лиш би не плакало .
показати весь коментар
12.10.2022 15:05 Відповісти
дурень думкою багатiє. захопити не вийшло - то хоч намалювати...
показати весь коментар
12.10.2022 15:06 Відповісти
Нас рать.
показати весь коментар
12.10.2022 15:07 Відповісти
Говорят что украинские земли им принадлежат исторически? Хорошо - мы вас выродков всех и похороним в этих землях. Думаю в пределах донецкой области все 140 миллионов поместятся. Станут эти земли могилой вам.
показати весь коментар
12.10.2022 15:07 Відповісти
Славянська земля - все до Дракону. Озеро та Коломойського вигнати б та заживимо!
показати весь коментар
12.10.2022 17:09 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2022 15:08 Відповісти
абсолютно посрати....
показати весь коментар
12.10.2022 15:10 Відповісти
Цікаво, а Запоріжжя, Краматорськ, Бахмут, Слов'янськ вони туди включили, чи ні? А Лиман?
показати весь коментар
12.10.2022 15:12 Відповісти
а ти не бачиш що там чотири області у своїх адміністративних кордонах включено?
показати весь коментар
12.10.2022 16:44 Відповісти
Ні, на картінці не видно, а заходити на російскі сайти, щоб побачити оригінал - це якось зашкварно.
показати весь коментар
12.10.2022 18:35 Відповісти
Выпускаем изображение резиновой дупы, в которую запихнут эти мапы.
показати весь коментар
12.10.2022 15:12 Відповісти
***** теж випустити мапи Росії у межах Московії, зазначити окуповані території, як Японія, Чехія, Фінляндія ,Україна , Кита,
показати весь коментар
12.10.2022 15:13 Відповісти
Беня проти. Тоді питання будет - чого ервеї тут в біса кормляться...
показати весь коментар
12.10.2022 17:10 Відповісти
Надо быть мудаком, чтобы документировать свои преступления.
Гаагский суд про эти карты не забудет.
показати весь коментар
12.10.2022 15:15 Відповісти
Судя по справі МН17 - ніякої справедливості ЕС не зробить... Ліга нації повторюється по п'ятому крузі...
показати весь коментар
12.10.2022 17:12 Відповісти
Після Маріуполя та інших епізодів МН-17 став незначним кейсом.
показати весь коментар
12.10.2022 21:02 Відповісти
Маріуполь, Дебальцево, Оленівка, та ще 30 тис загиблих ЕС нафіг не потрібні окрім "дуже переживаем" нафіг не нужні живі українці - всі вони тільки раді нашої погибелі, я не про нації та народ, а про "владу"... таку ж окупаційну як у нас Беня - там такі ж, але більш скриті та "тихіше" негативно впливають на маси. На приклад президент Франції також піднімав пенсійний вік хоча бюджету це нафіг не було потрібно як нашим олігархам щоб більше можно було вкрасти та нас економічно геноцидити... по типу ахметовськіе подачі в суд щоб держава йому виплатила за "зеленку"... Цих фактів дофіга, если т.як ЗМІ це не інфа от "масс" а від "олігархії" - тому ми подібного негативного ставлення до обкрадання та геноциду не побачив будь де... окрім розуміння дійсності на основі "вершин айсберів" які неможливо скрити від всіх.

На рахунок геноциду: перепис 1905-07 - українців (більшість русини/руси) було 82 млн. 1/3 на землях ******** РФ, Тому якщо говорити про повернення земель - то це вся РФ без Мск по МКАДУ. Тюрьму народів потрібно демонтувати, а ось олігархія світова цього не допустить... Саме тому - ми для них дуже небезпечні як сила яка може всю їх структуру ZVO зруйнувати, саме тому не дали літаки, не дають досталь зброї і так далі... Їм потрібно вбити як можно більше - приорітет москалі, а нас уже потім переформатують як Музичька... тоді було громко щоб залякати, а після поразки Московії ви швидко побачите як придушать всі голоси за "покарання москалів" або "знишення московії/РФ"... будуть смерті, побиття та залякування всих хто подібне буде пропагувати. Роман "1984" давно як дійсність цього миру... вибачте за текст але маємо те що маємо, божевілюємо від зламу мрій та життів...
показати весь коментар
12.10.2022 23:12 Відповісти
Лента новостей,- "в психиатрических больницах россии учителя географии потеснили с первого места "Наполеонов"!
показати весь коментар
12.10.2022 15:17 Відповісти
Запорожье, пид.ры, врисовали в карту
показати весь коментар
12.10.2022 15:19 Відповісти
***********, это делают не для,"сейчас"...
Они это делают на,"будущее"..., что бы лет так, через 100-150 махать всякими "бумажками о референдумах", "архивами указов", "картами" и орать что это "ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ" Того, что всё это ихнее - и снова, начать войну !!!!
показати весь коментар
12.10.2022 15:23 Відповісти
Поэтому кацапию нужно уничтожить и развалить на очень мелкие, контролируемые страны !!!!
показати весь коментар
12.10.2022 15:24 Відповісти
Навіщо нам ця "інфа"?!
показати весь коментар
12.10.2022 15:24 Відповісти
мавпи бавляться з мапами.
що можна сказати - тварини та й годі. живуть інстинктами. для таких ні права ні культури не існує. все що лежить - хапають, що їстівне - зжерають, що складне - ламають. про абстрактні поняття такі як право і закони - годі й казати. Це за межами їх розуміння.
показати весь коментар
12.10.2022 15:31 Відповісти
На цій китайській мапі ********* немає.

https://t.me/black_slipper/6564
показати весь коментар
12.10.2022 15:33 Відповісти
Дебіли, блд

Як можна малювати мапу з "плаваючими" кордонами?
показати весь коментар
12.10.2022 15:37 Відповісти
Уже даже ирладнцы ржут с этого (англ.)

https://www.youtube.com/watch?v=AqXOXdwTmNY
показати весь коментар
12.10.2022 15:40 Відповісти
А не заїбуться вони їх перемальовувати?
показати весь коментар
12.10.2022 15:44 Відповісти
Вони своїм оркам дали карти 1969 року....вони блудили під Києвом....А тут подсуєтілісь...ці їхні мапи,як по воді пальцем водити.
Їм треба конфлікт,дестабілізація,відсутність нормального життя,їм тісно в своєму дурдомі....
показати весь коментар
12.10.2022 15:53 Відповісти
Вообще не стоит обращать, что и как там у москалей❗❗❗
Почитайте их паблики, новости, опросы...и все такое....Ощущеие, что кацапы создают свою ПАРАЛЕЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ, свой отдельный мирок, совершенно оторванный от остальной цивилизации...мирового футбола, спорта, культуры, науки и т.д.
Не мешайте им это делать, не переубеждайте....пусть продолжают....
Главное деокупировать наши территории. А если не сможем, то хотябы остановить распространение этой ПАРАЛЕЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ на остальную Украину....
показати весь коментар
12.10.2022 16:17 Відповісти
врут, нарисовали наверное с год назад.
показати весь коментар
12.10.2022 16:19 Відповісти
https://images.app.goo.gl/9cQ9bJoSie7DMQ9s5
показати весь коментар
12.10.2022 16:40 Відповісти
Картографи, видавці - їх в перелік осіб і організацій на санкції
показати весь коментар
12.10.2022 18:40 Відповісти
показати весь коментар
12.10.2022 19:50 Відповісти
Пропоную назву - "нездійсненна мрія володі бункерного"
показати весь коментар
12.10.2022 19:56 Відповісти
і то не дивно.А глобус росії вони ще не випускають?
показати весь коментар
12.10.2022 22:33 Відповісти
 
 