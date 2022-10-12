Ще 9 суден з понад 150 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО

12 жовтня в межах реалізації "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 9 суден з понад 150 тис. тонн агропродукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства інфраструктури.

Як зазначається, серед них балкер KLC ERCIYES, який доставить 11,5 тис. тонн сої до Єгипту, балкер SIMAS – 13,4 тис. тонн кукурудзи до Лівану і танкер AGNES VICTORY – 42 тис. тонн олії для Індії.

Від причалів Одеського порту вирушили балкери LUCKY, KLC ERCIYES, ELIF S, GREAT ARSENAL. З порту Чорноморська вийшли SIMAS, JASMIN QUEEN, LUGANO. З порту Південний вийшли судна AGNES VICTORY, EGE BEY.

Від 1 серпня, моменту виходу першого судна з українським продовольством, 325 суден вивезли 7,2 млн тонн агропродукції з українських портів до країн Азії, Європи та Африки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 11 жовтня з портів Одеса, Південний і Чорноморськ вийшли 7 суден із 177,5 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж





