Ще 9 суден з понад 150 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО
12 жовтня в межах реалізації "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 9 суден з понад 150 тис. тонн агропродукції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства інфраструктури.
Як зазначається, серед них балкер KLC ERCIYES, який доставить 11,5 тис. тонн сої до Єгипту, балкер SIMAS – 13,4 тис. тонн кукурудзи до Лівану і танкер AGNES VICTORY – 42 тис. тонн олії для Індії.
Від причалів Одеського порту вирушили балкери LUCKY, KLC ERCIYES, ELIF S, GREAT ARSENAL. З порту Чорноморська вийшли SIMAS, JASMIN QUEEN, LUGANO. З порту Південний вийшли судна AGNES VICTORY, EGE BEY.
Від 1 серпня, моменту виходу першого судна з українським продовольством, 325 суден вивезли 7,2 млн тонн агропродукції з українських портів до країн Азії, Європи та Африки.
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середня ?
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только странно как то😉
они по размеру и грузообороту идут так :
черноморск
южный
только потом Одесса
первый раз на цензоре услышал такое словослияние: из большой Одессы
для местных ухо режет.
з рф , спонсоруя війну проти України , а на дурня пропонують
сідати на перемовини.