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Ще 9 суден з понад 150 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТО

12 жовтня в межах реалізації "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 9 суден з понад 150 тис. тонн агропродукції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства інфраструктури.

Як зазначається, серед них балкер KLC ERCIYES, який доставить 11,5 тис. тонн сої до Єгипту, балкер SIMAS – 13,4 тис. тонн кукурудзи до Лівану і танкер AGNES VICTORY – 42 тис. тонн олії для Індії.

Від причалів Одеського порту вирушили балкери LUCKY, KLC ERCIYES, ELIF S, GREAT ARSENAL. З порту Чорноморська вийшли SIMAS, JASMIN QUEEN, LUGANO. З порту Південний вийшли судна AGNES VICTORY, EGE BEY.

Від 1 серпня, моменту виходу першого судна з українським продовольством, 325 суден вивезли 7,2 млн тонн агропродукції з українських портів до країн Азії, Європи та Африки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 11 жовтня з портів Одеса, Південний і Чорноморськ вийшли 7 суден із 177,5 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж

Ще 9 суден з понад 150 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури 01

Ще 9 суден з понад 150 тис. тонн агропродукції вийшли з портів Великої Одеси до країн Африки, Азії та Європи, - Мінінфраструктури 02

Автор: 

порт (2042) експорт (4475) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+3
Наше зерно у Африку , а нам ракети на голову !!
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12.10.2022 15:12
+3
В Україні все дуже подорожчало, влада каже, бо ж війна на дворі, то може для людей по старим цінам щось потрібно лишати, бо народ за ці копійки вижити не може. Щомісяця додають до комунальних послуг, а кажуть що не буде підвищення.
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12.10.2022 15:20
+2
Потрібно на державному рівні обмежувати продаж зерна тим країнам, що підтримують русаків. А то китайці клепають мопеди-шахеди, які вбивають наших дітей, а ми їх за це годуємо. Як мінімум, те зерно треба дустом обробляти для них.
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12.10.2022 15:16
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Наше зерно у Африку , а нам ракети на голову !!
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12.10.2022 15:12 Відповісти
Потрібно на державному рівні обмежувати продаж зерна тим країнам, що підтримують русаків. А то китайці клепають мопеди-шахеди, які вбивають наших дітей, а ми їх за це годуємо. Як мінімум, те зерно треба дустом обробляти для них.
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12.10.2022 15:16 Відповісти
Хто така Велика Одеса?
е ще мала ?
середня ?
поясніть
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12.10.2022 15:16 Відповісти
Три порти: Чорноморськ, Південий та Одеса
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12.10.2022 17:29 Відповісти
Вже 100 років є такий термін у географії. Населення великого Лондону, наприклад - це Лондон з передмістями. Так само і до портів застосовується.
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12.10.2022 17:34 Відповісти
Спасибо за ответ .
только странно как то😉
они по размеру и грузообороту идут так :
черноморск
южный
только потом Одесса
первый раз на цензоре услышал такое словослияние: из большой Одессы
для местных ухо режет.
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12.10.2022 21:53 Відповісти
В Україні все дуже подорожчало, влада каже, бо ж війна на дворі, то може для людей по старим цінам щось потрібно лишати, бо народ за ці копійки вижити не може. Щомісяця додають до комунальних послуг, а кажуть що не буде підвищення.
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12.10.2022 15:20 Відповісти
згодна! ті крупи й макарони, борошно вже золотими стали..і імпортні товари вже наші витісняють..про комунальні - то повний капець..знову рахунок прийшов - вибий очі..на рекомендований авансовий платіж, бо вони ж працюють..
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12.10.2022 15:24 Відповісти
за електрику
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12.10.2022 15:25 Відповісти
олигархи косюки, веревские низко кланяются всем в ноги) теперь будет за что мегаяхты на кайманах заправить... страна воров мля....
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12.10.2022 15:31 Відповісти
когда закончится война и к власти придут ЛЮДИ, то вспомнят всё... никто не избежит и не убежит...
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12.10.2022 15:44 Відповісти
Також правильно, самі вмираємо, але світу не дамо подохнути.
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12.10.2022 15:47 Відповісти
А на...я індусам олія соняшникова. Там Індонезія та країни Індо-китаю гатять пальмову. Її скрізь пускають у всі подробки. Вони торгують
з рф , спонсоруя війну проти України , а на дурня пропонують
сідати на перемовини.
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12.10.2022 16:14 Відповісти
ДУЖЕ РАДИЙ!!!За кордон не випускають,ціни на продукти-захмарні,зарплатні копіїчни,роботи в маленьких містах і за мирних часів то не було...
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12.10.2022 16:24 Відповісти
 
 