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У Маріуполі фіксується активний рух військової та інженерної ворожої техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні фіксується особливо активний рух військової техніки у Маріуполі.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Сьогодні особливо великий рух військової техніки. Вантажівки, паливозаправники, інженерна техніка.

В обидва напрями:
- з Новоазовського напряму через місто в бік Мангушу
- з напряму Мангуш через місто та лівобережжя частково в бік Новоазовська", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що встановлено місце тимчасового зберігання на ніч транзитної військової техніки в Лівобережному районі біля колишнього супермаркету Амстор та Лівобережній райадміністрації Маріуполя в місці будівництва тимчасового житла для окупантів.

Дивіться також: У Маріуполі російські окупанти затримують чоловіків і вивозять в невідомому напрямку, - Андрющенко. ВIДЕО

У Маріуполі фіксується активний рух військової та інженерної ворожої техніки 01

У Маріуполі фіксується активний рух військової та інженерної ворожої техніки 02

У Маріуполі фіксується активний рух військової та інженерної ворожої техніки 03

У Маріуполі фіксується активний рух військової та інженерної ворожої техніки 04

У Маріуполі фіксується активний рух військової та інженерної ворожої техніки 05

У Маріуполі фіксується активний рух військової та інженерної ворожої техніки 06

У Маріуполі фіксується активний рух військової та інженерної ворожої техніки 07

Автор: 

Маріуполь (3230) техніка (1826) Андрющенко Петро (694)


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жу жу жу неспроста
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12.10.2022 15:53 Відповісти
"встановлено місце тимчасового зберігання на ніч транзитної військової техніки" Джерело:

Сподіваюсь, що це написане вже після того, як адресу цього місця дали бавовнятку...
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12.10.2022 15:57 Відповісти
Рассматривать чьи-то действия как низкие, подлые, отвратительные или порочные - значит придавать неоправданное значение личности их свершившего, то есть - потакать его чувству собственной важности.

- Путешествие в Икстлан (Карлос Кастанеда)
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12.10.2022 15:58 Відповісти
 
 