У Маріуполі фіксується активний рух військової та інженерної ворожої техніки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні фіксується особливо активний рух військової техніки у Маріуполі.

Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Сьогодні особливо великий рух військової техніки. Вантажівки, паливозаправники, інженерна техніка.

В обидва напрями:

- з Новоазовського напряму через місто в бік Мангушу

- з напряму Мангуш через місто та лівобережжя частково в бік Новоазовська", - йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що встановлено місце тимчасового зберігання на ніч транзитної військової техніки в Лівобережному районі біля колишнього супермаркету Амстор та Лівобережній райадміністрації Маріуполя в місці будівництва тимчасового житла для окупантів.

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