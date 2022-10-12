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Новини Фото Війна
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Розстріл окупантами автомобільної колони на Харківщині – прокурори виявили ще одну загиблу. ФОТО

12 жовтня прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ та поліції провели додатковий огляд колони автівок, яку розстріляли російські військові 25 вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району. Колона була виявлена в ході фіксації кримінальних правопорушень, вчинених військовими РФ на деокупованих територіях Харківщини. Тоді було встановлено загибель 24 людей, серед яких вагітна жінка та 13 дітей. Під час додаткового огляду правоохоронці виявили 25 жертву 75-річну жінку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Розстріл окупантами автомобільної колони на Харківщині – прокурори виявили ще одну загиблу 01

За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони жінка проповзла близько 200 метрів у напрямку смт Куп‘янськ-Вузловий та померла у посадці. Тіло загиблої направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Розстріл окупантами автомобільної колони на Харківщині – прокурори виявили ще одну загиблу 02
Розстріл окупантами автомобільної колони на Харківщині – прокурори виявили ще одну загиблу 03

Також дивіться: Росіяни розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі в Куп’янську-Вузловому. ФОТОрепортаж

Правоохоронці вилучили фрагменти тіл загиблих, які у подальшому через ДНК-експертизи будуть ідентифіковані, що може призвести до збільшення жертв трагедії. Наразі вживаються заходи щодо вилучення автомобілів для подальшого проведення відповідних комплексних судово-криміналістичних експертиз.

Розстріл окупантами автомобільної колони на Харківщині – прокурори виявили ще одну загиблу 04
Розстріл окупантами автомобільної колони на Харківщині – прокурори виявили ще одну загиблу 05

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Робота прокурорів та слідчих ускладнена постійними обстрілами з боку російської армії у вказаному районі.

Також читайте: Два тіла з ознаками катувань виявили на заводі в Куп’янську-Вузловому. ФОТОрепортаж

Автор: 

прокуратура (3676) Харківщина (6054) жертви (1793)


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12.10.2022 21:21 Відповісти
Помстимося за кожного
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12.10.2022 21:26 Відповісти
Кожне російське гівно і той хто себе таким вважає - має здохнути в ***********!!!
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12.10.2022 21:43 Відповісти
Харошие руzzкие здесь ни причем, не не они за ***** не голосовали
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12.10.2022 21:45 Відповісти
Стародавня притча про вовків.
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою! Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити! Аж до ночі в селі йшли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти. Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
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12.10.2022 21:48 Відповісти
Вот твари, что творят, полнейший без предел. Ну подождите, настигнет вас ещё кара небесная, все будите гореть в аду синим пламенем. Не думайте, что все ваши зверства, сойдут с ваших кровавых рук, закон бумеранга, ещё никто не отменял.
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12.10.2022 22:02 Відповісти
шкода людину...

Хай буде проклято росію!
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12.10.2022 22:14 Відповісти
 
 