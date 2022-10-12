Розстріл окупантами автомобільної колони на Харківщині – прокурори виявили ще одну загиблу. ФОТО

12 жовтня прокурори Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими СБУ та поліції провели додатковий огляд колони автівок, яку розстріляли російські військові 25 вересня поблизу села Курилівка Куп’янського району. Колона була виявлена в ході фіксації кримінальних правопорушень, вчинених військовими РФ на деокупованих територіях Харківщини. Тоді було встановлено загибель 24 людей, серед яких вагітна жінка та 13 дітей. Під час додаткового огляду правоохоронці виявили 25 жертву 75-річну жінку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За попередніми даними, після розстрілу автомобільної колони жінка проповзла близько 200 метрів у напрямку смт Куп‘янськ-Вузловий та померла у посадці. Тіло загиблої направлено для проведення судово-медичної експертизи.





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Правоохоронці вилучили фрагменти тіл загиблих, які у подальшому через ДНК-експертизи будуть ідентифіковані, що може призвести до збільшення жертв трагедії. Наразі вживаються заходи щодо вилучення автомобілів для подальшого проведення відповідних комплексних судово-криміналістичних експертиз.





Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Робота прокурорів та слідчих ускладнена постійними обстрілами з боку російської армії у вказаному районі.

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