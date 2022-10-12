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Мост прогнулся: Біля поромної переправи у Криму величезна черга - час очікування - 3-4 доби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Внаслідок пожежі на Керченському мосту ступінь руйнувань може бути більшою ніж повідомляється офіційно, тому утворились значні черги на поромну переправу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.
"Час очікування у черзі становить 3-4 дні", - заявив "глава" Криму Сергій Аксьонов.
Судячи з опублікованих фото, пошкодження Кримського мосту можуть носити куди більш серйозний характер, ніж доповідають російські пропагандисти
Топ коментарі
+67 vsbu vsbu
показати весь коментар12.10.2022 21:41
+57 Frol Fedoroff
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+56 Петя Курочкин
показати весь коментар12.10.2022 21:42
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подот нас...
Люди, що тямлять в будівництві, кажуть, що година високої температури - то смерть бетонної конструкції. А там горіло довше.... Може азово-чорноморським бичкам та крабам дістанеться анало-говнєтне озброення з м'ясною приправою?
чим ранше тим краще
ні які страшилки не можуть помішать
тут питання стоїть ребром
або вони нас або ми їх
раз кацапське фсб не справилося саме...
Там горело так что рельсы расплавились в нескольких местах
@zonov_sl
·
https://twitter.com/zonov_sl/status/1580204223601729539 4 ч
Спецназ из Уганды, прошедший военную подготовку в России, продемонстрировал показательную высадку десанта на футбольное поле.
Бесстрашные парни!
https://twitter.com/i/status/1580204223601729539
Там ещё видео из тренировки есть!
Верните Крым, гниды кацапские! В первый же год после возвращения Крыма в состав Украины поеду туда летом. Поскорее бы.
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку (з України).
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку!
Десь узялась шура-бура,
Десь узялась шура-бура,
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула.
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула!
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
У морі міст відпочіває,
Вітер віє-віє-віє,
У морі міст прольоти миє,
Вітер віє-віє-віє,
У морі міст прольоти миє.
Слава Україні!