Мост прогнулся: Біля поромної переправи у Криму величезна черга - час очікування - 3-4 доби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок пожежі на Керченському мосту ступінь руйнувань може бути більшою ніж повідомляється офіційно, тому утворились значні черги на поромну переправу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

"Час очікування у черзі становить 3-4 дні", - заявив "глава" Криму Сергій Аксьонов.



Судячи з опублікованих фото, пошкодження Кримського мосту можуть носити куди більш серйозний характер, ніж доповідають російські пропагандисти

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