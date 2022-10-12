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Мост прогнулся: Біля поромної переправи у Криму величезна черга - час очікування - 3-4 доби. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок пожежі на Керченському мосту ступінь руйнувань може бути більшою ніж повідомляється офіційно, тому утворились значні черги на поромну переправу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють користувачі соцмереж.

"Час очікування у черзі становить 3-4 дні", - заявив "глава" Криму Сергій Аксьонов.

Судячи з опублікованих фото, пошкодження Кримського мосту можуть носити куди більш серйозний характер, ніж доповідають російські пропагандисти

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГУР про звинувачення на адресу Буданова: ФСБ та СК РФ - фейкові структури, коментувати не будемо

Мост прогнулся: Біля поромної переправи у Криму величезна черга - час очікування - 3-4 доби 01
Мост прогнулся: Біля поромної переправи у Криму величезна черга - час очікування - 3-4 доби 02

Автор: 

Аксьонов Сергій (225) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+67
Та ладна, ехать можна
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12.10.2022 21:41
+57
Треба цю чергу захаймарить . Смерть за смерть
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12.10.2022 21:40
+56
Загадка!!! что У путиа упало, а у Кличко Стоит?????
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12.10.2022 21:42
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Треба цю чергу захаймарить . Смерть за смерть
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12.10.2022 21:40 Відповісти
Нельзя. Получение средств ПВО и прочее вооружение в виде РСЗО и контр-батарей сейчас важнее быстрой расплаты. А паром никуда не денется от ВСУ, как и сам мост. Его чуть позже упокоить можно.
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12.10.2022 22:41 Відповісти
а це не ми, зтось у черзі зосб курив-палив.
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12.10.2022 23:38 Відповісти
Байркактар міг би допомогти.
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13.10.2022 08:50 Відповісти
Та ладна, ехать можна
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12.10.2022 21:41 Відповісти
Канєшна-канєшна! На Той Світ..
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12.10.2022 21:45 Відповісти
В последний путь под марш славяеки, а че
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12.10.2022 21:48 Відповісти
у нас міст з Гостомеля на Варшавку, коли підірвали, теж частина просіла під градусів 45 - я їздив - прикольний атракціон
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12.10.2022 22:14 Відповісти
хоч помиються
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12.10.2022 21:49 Відповісти
Хоч
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12.10.2022 21:50 Відповісти
***** на камазє треба запустіть
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12.10.2022 21:58 Відповісти
Ого "налайкали" , так а шо, кацапи так сказали б
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12.10.2022 22:13 Відповісти
А чому ніхто не каже як здоров'я водітьєля з того автомобіля?
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12.10.2022 22:14 Відповісти
То був Бетмен.
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12.10.2022 22:19 Відповісти
...проигранный, полюбос, даже если учесть тот факт, шо во время взрыва неушкоджене авто понесло на отбойник, но тут его охопыло термобаричне полум`я
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12.10.2022 23:17 Відповісти
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12.10.2022 22:32 Відповісти
Загадка!!! что У путиа упало, а у Кличко Стоит?????
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12.10.2022 21:42 Відповісти
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12.10.2022 22:58 Відповісти
Не только мост)
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12.10.2022 23:24 Відповісти
Ну..... Думал шо хер. А оказывается мост)))
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13.10.2022 07:58 Відповісти
У ***** в штанах уже всего ничего, на раз посцать осталось и усё
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13.10.2022 12:36 Відповісти
Не стоит прогибаться под изменчивый мир...(Макар)
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12.10.2022 21:42 Відповісти
Однажды он прогнется подот нас...
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12.10.2022 21:57 Відповісти
Так з тим мостом ще не починали а він вже "прогнувся"!
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12.10.2022 21:43 Відповісти
везуть наш урожай, падли
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12.10.2022 21:43 Відповісти
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13.10.2022 12:11 Відповісти
Та хай той мост вобще завалится никто и не заплачет
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12.10.2022 21:44 Відповісти
Нормальная проезжаемость, нормальная....давайте все и сразу!))))
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12.10.2022 21:47 Відповісти
Как ета міла))))
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12.10.2022 21:48 Відповісти
Шкода,що залізничний не знищили
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12.10.2022 21:48 Відповісти
так это фсб-шники рукожопые - не могут даже терракт нормальный сделать
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12.10.2022 22:01 Відповісти
Не переживай! Вони зараз поганяють ешелони і той теж "прогнеться" Адже там металоконструкції А вони не ******* вогневого впливу А там же кілька цистерн гріло!
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12.10.2022 22:03 Відповісти
Да полюбос кранты... Какой толк с отпущенного металла.
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12.10.2022 23:20 Відповісти
Там ще все попереду. Залізобетонні конструкції залізничного мосту були під впливом високих температур коли горіли цистерни з паливом. При тушінні пожежі обов'язково утворились тріщини. ***** ж треба доложити, що міст працює, тому по ньому пустили поїзди. Солона вода та перепади температури за зиму зроблять свою справу. Так шо всЬО Єшчо впЄрьЄді...
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12.10.2022 22:06 Відповісти
Дасть бог, може залізничний сам впаде через трохи
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12.10.2022 23:07 Відповісти
Пропагандони в той же день верещали, що міст майже повноцінно працює.
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12.10.2022 21:48 Відповісти
А коли вони казали правду?
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12.10.2022 22:33 Відповісти
На мою думку, то най ще залізницею везуть військову техніку (а не ті порожні вагони, що показували пропагандони на наступний день).
Люди, що тямлять в будівництві, кажуть, що година високої температури - то смерть бетонної конструкції. А там горіло довше.... Може азово-чорноморським бичкам та крабам дістанеться анало-говнєтне озброення з м'ясною приправою?
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12.10.2022 21:49 Відповісти
На залізничному мості нема бетону.
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12.10.2022 22:29 Відповісти
А з чого зроблені опори мосту? А з чого зроблене перекриття між опорами? А з чого зроблені ШПАЛИ під рейками? З крептоніту?
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12.10.2022 22:34 Відповісти
метал теж втрачає міцність
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12.10.2022 23:44 Відповісти
підтримую версію що роботу треба закінчити
чим ранше тим краще
ні які страшилки не можуть помішать
тут питання стоїть ребром
або вони нас або ми їх
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12.10.2022 21:49 Відповісти
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12.10.2022 21:51 Відповісти
Дайош в каждую фуру по 8 тонн взрывчатки !!!
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12.10.2022 21:55 Відповісти
А еще лучше вагон 40 тонн
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12.10.2022 22:00 Відповісти
саме зараз вчасно поправити міст повторно...
раз кацапське фсб не справилося саме...
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12.10.2022 21:55 Відповісти
А чого їм виїжджати? Як по-їхньому- то ж росія! Не бажають в росії жити? За грати сук! путін,ану за роботу!
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12.10.2022 21:55 Відповісти
он устал (с)
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12.10.2022 21:56 Відповісти
Видео было с ЖД моста

Там горело так что рельсы расплавились в нескольких местах
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12.10.2022 21:58 Відповісти
от туди б ще десяток-другий ATACMS відправити...
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12.10.2022 22:01 Відповісти
Мінімум чотири прольоти автомобільних мостів треба точно мінять Три - на одному і один - на другому
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12.10.2022 22:05 Відповісти
Показуйте це частіше зрадникам України в Криму.
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12.10.2022 22:07 Відповісти
Вранці 12 жовтня поблизу Гоа в морі розбився корабельний https://sprotyv.info/video/mig-29-vvs-indii-poterpel-krushenie-podrobnosti-i-video/ винищувач МіГ-29 К російського виробництва, https://twitter.com/indiannavy/status/1580074541488820224 повідомив офіційний представник ВМС Індії. Це вже п'ята втрата винищувача серії МіГ-29К авіації ВМС Індії.
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12.10.2022 22:11 Відповісти
жаль что не ******** в центр принятия решений в Дели.
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13.10.2022 12:44 Відповісти
щось кацапи не поспішають відновлювати
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12.10.2022 22:11 Відповісти
Хтось в курсі, бетон цього мосту вогнетривкий? Щось не знайшов про це нічого, багато там гідро різних технологій. Бо якщо ні то цей жд має перспективу руйнування в недалекому майбутньому це 99%.
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12.10.2022 22:12 Відповісти
хз що там за марка, думаю якийсь спец. не нижчий М600 : Для получения цемента М600 смешивают известняк, глину и другие ингредиенты, затем обжигают их при температуре около +1500 градусов. Таким образом получают клинкер, который потом мелят до состояния порошка и смешивают с гипсом, добавками.
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12.10.2022 23:45 Відповісти
надо ещё жд ветку поправить
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12.10.2022 22:13 Відповісти
ваньки пяzдуйте дамой.
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12.10.2022 22:14 Відповісти
Мда, оказалось что мост дерьмовый и это мы ещё не начинали.
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12.10.2022 22:16 Відповісти
А шо такое? Ведь еще не камни с неба а уже тикают. Вы куда? Хоть камней то дождитесь!
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12.10.2022 22:17 Відповісти
Мамулєчкі свалівають нахій з нашого Криму.
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12.10.2022 22:23 Відповісти
Zönöv

@zonov_sl

·

https://twitter.com/zonov_sl/status/1580204223601729539 4 ч

Спецназ из Уганды, прошедший военную подготовку в России, продемонстрировал показательную высадку десанта на футбольное поле.
Бесстрашные парни!

https://twitter.com/i/status/1580204223601729539
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12.10.2022 22:29 Відповісти
Не вижу причин для ***********. Один из двух парашютистов попал как раз по адресу - в сортир, наверное, замочить там кого-то собрался.
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12.10.2022 22:55 Відповісти
😂😂😂
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12.10.2022 22:58 Відповісти
Млять, чуть не описался!!! "Бесстрашные" парни!(с)

Там ещё видео из тренировки есть!
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13.10.2022 00:40 Відповісти
Якщо пілот навчався там же - хай пошукають де літак впав.
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13.10.2022 08:57 Відповісти
Мяч догадались с собой прихватить, или рассчитывают на трофейный?
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13.10.2022 09:10 Відповісти
пускайте ***** на вантаживці, нехай перевірить
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12.10.2022 22:38 Відповісти
То ли ещё будет ой ой ой
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12.10.2022 22:43 Відповісти
Добити треба той міст. Остаточно.
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12.10.2022 22:46 Відповісти
Как же всё-таки там красиво. И я не только разрушенный мост имею ввиду, а море, природу, солнце.

Верните Крым, гниды кацапские! В первый же год после возвращения Крыма в состав Украины поеду туда летом. Поскорее бы.
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12.10.2022 22:53 Відповісти
А я там жил до оккупации. Но не поеду. Сначала хочу что бы все кого я там знал сдохли.
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12.10.2022 23:07 Відповісти
там будет все заминировано и насрано. война может закончиться только в Москве, имхо.
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12.10.2022 23:12 Відповісти
Коли кацапи здриснуть із Українського Криму, там треба буде провітрити від них деякий час...
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13.10.2022 00:40 Відповісти
Ой, не сипте сіль на рану) У відео з того прибацаного мосту прекрасні не тільки "втомлені" прольоти, а й морські хвилі...
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13.10.2022 08:45 Відповісти
Любо.
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12.10.2022 23:24 Відповісти
А навіщо москалям міст, якщо вони мають сухопутний коридор.
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12.10.2022 23:30 Відповісти
Сьогодні коридор є, а завтра коридору нема.
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12.10.2022 23:47 Відповісти
Мост гімно! Не може нормальний мост зазнати таких руйнувань. Впевнений, там бетону і металу стільки спижжено, що саме пісок так і розсипається.
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12.10.2022 23:46 Відповісти
так поэтому они ево и взорвали ,,,МОст
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13.10.2022 00:22 Відповісти
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку (з України).
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку!
Десь узялась шура-бура,
Десь узялась шура-бура,
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула.
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула!
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
У морі міст відпочіває,
Вітер віє-віє-віє,
У морі міст прольоти миє,
Вітер віє-віє-віє,
У морі міст прольоти миє.
Слава Україні!
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13.10.2022 00:08 Відповісти
Да уж... своровали всё, что могли... Халабуда еле держится... И конечно поспешили запустит и машины и поезда, лишь бы перед х=лом отчитаться... и мосту стало совсем плохо... теперь закрыли и жд в том числе.
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13.10.2022 00:14 Відповісти
Та красєво, не перебільшуйте
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13.10.2022 00:46 Відповісти
Здається, шо ті, хто підривав міст, самі не очікували таких великих пошкоджень! Трохі стала несподіванка.
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13.10.2022 01:13 Відповісти
Схоже, що цистерни не входили в "многахадовачку". Хоча була версія, що потяг.
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13.10.2022 08:47 Відповісти
..и это мы ещё не начинали
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13.10.2022 03:41 Відповісти
Да уж, пячялька...
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13.10.2022 06:05 Відповісти
Приболел мост.
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13.10.2022 07:22 Відповісти
Перестарались ФСБешники, чи хто там "працював"? Не розрахували. Хотіли налякати, а вийшло - як завжди...
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13.10.2022 09:36 Відповісти
Прям як у 1920-му.
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13.10.2022 10:10 Відповісти
Їдьте , не обсикайтесь ))) Я сто разів так робив )))
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13.10.2022 20:26 Відповісти
 
 