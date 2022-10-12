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Із загиблим грузинським добровольцем Едішером Кварацхелією (Квара) попрощаються 13 жовтня у Володимирському соборі Києва. ФОТО

13 жовтня 2022 року у Володимирському соборі Києві відбудеться прощання з добровольцем із Грузії Едішером Кварацхелією, який загинув на фронті.

Як інформує Ценор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Анатолій Адамовський.  

Він зазначив: "Квара.Воїн. Людина з великим серцем...

Прощання з нашим побратимом Едішер Кварацхелія відбудеться в четвер 13 жовтня о 10 годині ранку в Володимирському соборі.
Героям Слава!"

"Вісім років він боронив нашу з Вами країну. Ми йому вині(( І давайте віддамо йому останню шану з честю притаману нашому нарідові! Слава Україні! Слава Грузії!", - підкрелив він. 

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Із загиблим грузинським добровольцем Едішером Кварацхелією (Квара) попрощаються 13 жовтня у Володимирському соборі Києва 01

Автор: 

Грузія (1844) смерть (6750) добровольці (918)


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Топ коментарі
+29
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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12.10.2022 23:52
+21
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12.10.2022 23:50
+21
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12.10.2022 23:52
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12.10.2022 23:42 Відповісти
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12.10.2022 23:50 Відповісти
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12.10.2022 23:52 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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12.10.2022 23:52 Відповісти
ნათელი და სანთელი შენ სულს !
მადლობა!
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12.10.2022 23:57 Відповісти
Спи спокійно друже. Відомстим, а справу твою продовжим. Ворог буде розбитий і в Україні і в Грузії !!!
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12.10.2022 23:57 Відповісти
Немає більшої любові за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх… (Іоана 15:13)

Спи спокійно, брате. Ми помстимося
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13.10.2022 00:08 Відповісти
Вічна пам'ять справжньому герою. Велика пошана від українського народу.
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13.10.2022 00:13 Відповісти
Вічна пам'ять грузинському брату, що поліг у нашій боротьбі проти фашистської росії!
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13.10.2022 00:20 Відповісти
Украіна сумує за Героями , які віддали найцінніше за свободу нашоі краіни -
це життя 😪😪😪
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13.10.2022 00:37 Відповісти
Всем погибшим иностранцам после войны дОлжно поставить памятник. С именами и фамилиями. А в школах ввести урок памяти, и кроме погибших украинцев отдельно рассказывать об иностранных героях/
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13.10.2022 00:43 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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13.10.2022 00:55 Відповісти
Вічна пям'ять героям
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13.10.2022 06:28 Відповісти
Вічна пам'ять !
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13.10.2022 08:49 Відповісти
 
 