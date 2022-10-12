Із загиблим грузинським добровольцем Едішером Кварацхелією (Квара) попрощаються 13 жовтня у Володимирському соборі Києва. ФОТО

13 жовтня 2022 року у Володимирському соборі Києві відбудеться прощання з добровольцем із Грузії Едішером Кварацхелією, який загинув на фронті.

Як інформує Ценор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Анатолій Адамовський.

Він зазначив: "Квара.Воїн. Людина з великим серцем...



Прощання з нашим побратимом Едішер Кварацхелія відбудеться в четвер 13 жовтня о 10 годині ранку в Володимирському соборі.

Героям Слава!"



"Вісім років він боронив нашу з Вами країну. Ми йому вині(( І давайте віддамо йому останню шану з честю притаману нашому нарідові! Слава Україні! Слава Грузії!", - підкрелив він.

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