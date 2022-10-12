Із загиблим грузинським добровольцем Едішером Кварацхелією (Квара) попрощаються 13 жовтня у Володимирському соборі Києва. ФОТО
13 жовтня 2022 року у Володимирському соборі Києві відбудеться прощання з добровольцем із Грузії Едішером Кварацхелією, який загинув на фронті.
Як інформує Ценор.НЕТ, про це у фейсбуці написав Анатолій Адамовський.
Він зазначив: "Квара.Воїн. Людина з великим серцем...
Прощання з нашим побратимом Едішер Кварацхелія відбудеться в четвер 13 жовтня о 10 годині ранку в Володимирському соборі.
Героям Слава!"
"Вісім років він боронив нашу з Вами країну. Ми йому вині(( І давайте віддамо йому останню шану з честю притаману нашому нарідові! Слава Україні! Слава Грузії!", - підкрелив він.
Топ коментарі
+29 Чайка Київ
показати весь коментар12.10.2022 23:52
+21 Eugene Boyko #535329
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+21 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар12.10.2022 23:52
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მადლობა!
Спи спокійно, брате. Ми помстимося
це життя 😪😪😪
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!