Воїни ЗСУ завдали тяжких поранень командиру полку російської армії, підполковнику Заріпову. ФОТО

Воїни української армія тяжко поранили російського підполковника, командира полку Артура Заріпова.

Як інформує Цензор.НЕТ, прро це написав у твіттері блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Командир полку підполковник Зарипов Артур трохи не дотягнув до правильного рузького, але воювати вже не буде".

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