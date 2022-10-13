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Воїни ЗСУ завдали тяжких поранень командиру полку російської армії, підполковнику Заріпову. ФОТО
Воїни української армія тяжко поранили російського підполковника, командира полку Артура Заріпова.
Як інформує Цензор.НЕТ, прро це написав у твіттері блогер, офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Командир полку підполковник Зарипов Артур трохи не дотягнув до правильного рузького, але воювати вже не буде".
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+35 Garry Dron #477536
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+28 Татьяна Москаленко #526378
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+27 Maxim Ak-Murza
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Це не 200 тих дохликів кацапських кидати по посадкам і узбіччям
Если в Тулу я поеду,
Самовар не буду брать.
Столько в Туле самоваров,
За сто лет не сосчитать.
Дохлий ватнік, то "манна небесна" для мордору!
Прикопають десь на якомусь скотомогильнику, запишуть у "безвестіпропавшиє" і х*й з ним...
А тут каліка, ахвіцер - лічи його, корми, плати пенсію ахвіцерську, + він до скону буде "наглядним пасобієм" реклами мордор-армії "Запішісь в армію - нах*я тєбє ногі!"