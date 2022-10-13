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Російські війська усю ніч обстрілювали Нікопольщину "Градами" і важкою артилерією, є поранений, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська усю ніч тероризували Нікопольщину.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"П’ять обстрілів і один поранений. Російські окупаційні війська усю ніч тероризували Нікопольщину "Градами" і важкою артилерією.

Найбільше постраждав Нікополь. Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні. У тяжкому стані.

У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2000 родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють.

Російські снаряди прилетіли й у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту.

У Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах ніч із тривогою, але без ворожих атак і на цю хвилину спокійно.

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Російські війська усю ніч обстрілювали Нікопольщину Градами і важкою артилерією, є поранений, - Резніченко 01

Російські війська усю ніч обстрілювали Нікопольщину Градами і важкою артилерією, є поранений, - Резніченко 02

Російські війська усю ніч обстрілювали Нікопольщину Градами і важкою артилерією, є поранений, - Резніченко 03

Російські війська усю ніч обстрілювали Нікопольщину Градами і важкою артилерією, є поранений, - Резніченко 04

Автор: 

обстріл (28449) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3718)


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Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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13.10.2022 10:23 Відповісти
 
 