Російські війська усю ніч обстрілювали Нікопольщину "Градами" і важкою артилерією, є поранений, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська усю ніч тероризували Нікопольщину.
Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"П’ять обстрілів і один поранений. Російські окупаційні війська усю ніч тероризували Нікопольщину "Градами" і важкою артилерією.
Найбільше постраждав Нікополь. Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні. У тяжкому стані.
У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2000 родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють.
Російські снаряди прилетіли й у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту.
У Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в інших районах ніч із тривогою, але без ворожих атак і на цю хвилину спокійно.
Будь ласка, зачекайте...
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