Російські війська усю ніч обстрілювали Нікопольщину "Градами" і важкою артилерією, є поранений, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська усю ніч тероризували Нікопольщину.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"П’ять обстрілів і один поранений. Російські окупаційні війська усю ніч тероризували Нікопольщину "Градами" і важкою артилерією.



Найбільше постраждав Нікополь. Там окупанти поранили 59-річного чоловіка. Він у лікарні. У тяжкому стані.



У місті понівечені понад 30 багатоповерхових та приватних будинків, газогони та лінії електропередач. Понад 2000 родин лишилися без світла. Енергетики уже працюють.



Російські снаряди прилетіли й у лікарню, дитячий садок, краєзнавчий музей, собор, магазини, на ринок, фабрику та пошту.



У Марганецькій громаді люди під час обстрілу не постраждали. Масштаби руйнацій з’ясовуються", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в інших районах ніч із тривогою, але без ворожих атак і на цю хвилину спокійно.

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